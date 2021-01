La salida de Alejandro Gómez del Atalanta es inevitable por los problemas que tuvo con el entrenador Gian Piero Gasperini y en este mercado de transferencias podría encontrar un nuevo equipo también de la Serie A. En los últimos días, su nombre suena con fuerza en Juventus y, de concretarse su incorporación, podría ser el fichaje estrella en el equipo de Andrea Pirlo.

Según informó el periodista italiano Gianluca DiMarzio, la Juventus quiere contratar al ‘Papu’ Gómez como reemplazo de Federico Bernardeschi, que está cerca de marcharse al Hertha Berlin. La polifuncionalidad del argentino es la mejor carta de presentación para Pirlo, por lo que su llegada podría transformarse en realidad.

La #Juventus monitora il Papu Gomez: situazione legata a una possibile cessione ma i bianconeri restano vigilihttps://t.co/CxUtPn5emK — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 4, 2021

Otras ofertas

Alejandro Gómez no solo estaría en los planes de la Juventus, pues ya tiene otras ofertas para quedarse en la Serie A. Los rumores de que el Milan y el Inter de Milán lo quieren crecen cada vez más. El ‘Papu’ no tiene continuidad en el Atalanta y ha sumado pocos minutos en los dos últimos meses. La relación con el técnico Gian Piero Gasperini es tensa y el argentino no está dispuesto a continuar en el club.

Otra oferta que manejaría el representante del ‘Papu’ es la del París Saint-Germain, que con la llegada de Mauricio Pochettino, el club busca reforzar su ataque para ser protagonista de la Champions League y en este mercado de transferencias podría dar la sorpresa.

