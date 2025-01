Perfil profesional

Fernando Cabada es egresado de la carrera de Ingeniería Económica en la Universidad Científica del Sur, tiene estudios especializados de posgrado en Management y Desarrollo Directivo, y también realizó un máster en Marketing y Dirección Comercial en la UPC. A lo largo de su carrera, Cabada se ha consolidado en las áreas de desarrollo, gestión de talento humano, y relaciones estratégicas y comerciales en las empresas en las que ha trabajado.

Asimismo, Cabada cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en empresas privadas y ha llegado a ser Gerente Comercial y Gerente General de importantes compañías energéticas y de hidrocarburos. Entre las principales se encuentran Repsol, Solgas, Llama Gas, Punto Gas, entre otras.

Tal como indica su propio perfil, Cabada es limeño y aliancista desde muy niño. Sin embargo, pese a su afición de tantos años, nunca ha trabajado en algún puesto vinculado directamente al fútbol y esta será su primera experiencia al ponerse al mando de Alianza Lima. De hecho, es un perfil que no está habituado al sistema del fútbol peruano, pero que sí conoce de gestión comercial y financiera de empresas privadas y, justamente, ese fue el punto que convenció a la Junta de Acreedores.

Fernando Cabada fue elegido por la Junta de Acreedores de Alianza Lima como nuevo administrador del club victoriano. / Lenovo

Principal reto

Según pudo conocer El Comercio, la organización Aliancistas del Perú -ex Fondo Blanquiazul- tiene como uno de sus principales pendientes salvaguardar y repotenciar la salud financiera de Alianza Lima. Esto debido a que en los últimos años el club ha venido siendo golpeado por algunas contrataciones que resultaron costosas, el hecho de no haber campeonado en los dos últimos años y no clasificar directamente a la Copa Libertadores en la presente edición, entre otros grandes gastos que corresponden a un club con grandes compromisos.

Si bien no se trata de una crisis financiera ni de números en rojo, sí se considera que el club puede gestionar mejor sus fondos y sacar mucho mayor provecho a sus principales ingresos: deportivo y comercial. En esa misma línea, el perfil de Fernando Cabada pudo calzar en tanto a que, justamente, a lo largo de su trayectoria profesional ha venido trabajando en aspectos de facturación, gestión de talento humano, estrategias comerciales, entre otros.

Sin embargo, y siendo uno de los puntos más importantes, se conoce que no es lo mismo gestionar una empresa privada que un club de fútbol, mucho menos si se trata de uno popular. Es por eso que el principal cuestionamiento es su nula experiencia en alguna entidad deportiva o relacionada a ello. Bajo su cargo, Cabada tendrá que lidiar también con asuntos que resultaran nuevas experiencias para él, como lo son el nivel de legal, deportivo, comunicacional, entre otros.

El Comercio también pudo conocer que la primera medida que tomará Fernando Cabada en Alianza Lima es hacer una especie de auditoria a nivel club para poder conocer los balances, el estado financiero del club y las principales relaciones comerciales con las que cuenta. A partir de ahí, se buscará repotenciar la salud económica y empezar a planificar a futuro en tanto a inversiones, aunque no habrá ninguna de gran magnitud a corto plazo. No se descarta que haya algún cambio a nivel de gerencias, sin embargo, esto será algo que se evaluará en las próximas semanas.

Alianza Lima busca una nueva reunión con Alberto Otárola. (Foto: Prensa AL)

Cambios de administración

En los últimos cinco años, Alianza Lima ha tenido hasta ocho administradores a su mando. Desde el ingreso del Fondo Blanquiazul -hoy llamado Aliancistas del Perú y conformado por nuevos integrantes- se dio el nombramiento de Kattia Bohorquez como reemplazo de Renzo Ratto en diciembre del 2019.

Luego, el 9 de febrero del 2021, Bohorquez fue revocada y el nombrado fue Miguel Pons. Bajo esta administración se dio una temporada exitosa del club ‘íntimo’ ya que obtuvieron el bicampeonato del 2021 y 2022. Ya más de dos años después, en junio del 2023, Pons fue removido y Fernando Salazar fue elegido como el nuevo administrador.

A partir de entonces, las administraciones fueron siendo más fugaces. En noviembre del 2023, es decir, cinco meses después del nombramiento de Fernando Salazar, el elegido fue José Sabogal. Como se recuerda, el administrador es bastante conocido por haber asumido que tomó la irresponsable decisión de apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva en la final del 2023.

Tras dicho episodio, José Sabogal fue removido de su cargo apenas un mes después de su nombramiento, en diciembre del 2023. A partir de entonces, quien tomó el lugar de Gerente General fue Diego Guerrero, quien hasta aquel entonces venía trabajando como Gerente Legal y que en algunas otras oportunidades ya había sido interino.

Guerrero fue administrador del club hasta el 19 de abril del 2024, es decir, su interinato duró aproximadamente cuatro meses. El que lo sucedió fue Rafael Medina, quien duró en el cargo hasta este jueves 16 de enero en el que fue revocado y se dio a conocer el nombre de Fernando Cabada como nuevo administrador.