En redes sociales se afirma que hay y antes después en cuanto al video publicado de Sporting Cristal para la presentación de una camiseta en el Perú. ¿Cómo lo has mirado?

Para nosotros, lo más importante era poder comunicar con todo el orgullo del mundo que estamos patrocinando a Sporting Cristal. Nosotros no tenemos una relación diferente con la marca y el país con respecto a otros países del mundo. Probablemente, el video no hubiese llamado tanto la atención si el Manchester City hiciera un lanzamiento de ese tipo. Con el lanzamiento, nosotros afirmamos que el Perú es un país foco, es un país en donde hemos invertido en el desarrollo y, por supuesto, lo vamos a dar todo por los hinchas y los consumidores de PUMA.

¿Cuál es el impacto que esperan tener PUMA con este auspicio con Sporting Cristal? ¿Cuáles son las proyecciones de venta?

Queremos llegar a todos los hinchas. Nos encantaría batir todos los récords anteriores del club. Estamos muy ilusionados, hemos trabajado con el club para cocrear esta conexión, así como vamos a seguir haciéndolo en los siete años que continúan, como muchos más. Nuestra idea es llegar a todos. Si eso implica las miles de unidades que sean, nosotros la vamos a tener.

Aparte de la camiseta, puede verse que han sacado una buena colección a la venta...

Como todos saben, nuestra reacción ha sido muy rápida. Estoy orgulloso del equipo de cómo ha creado esta colección en tan poco tiempo. Nosotros vamos a ir por mucho más: ojalá, fin de año para ya poder pensar hacia el año que viene, con el tiempo de desarrollo para una colección. Esta la hemos desarrollado en un tiempo récord. Nos hemos subido para los tiempos mundiales de lo que es crear, diseñar y armar una colección. Es inimaginable que hayamos podido hacer una cosa así. Entonces, yo le digo a los hinchas que, si están contentos con esta colección, que se preparen. Va a ser increíble lo que viene para los siguientes años

La nueva camiseta de Sporting Cristal rinde homenaje al título de 1988. (Foto: PUMA)

¿Este año habrá algún del producto urbano?

Queremos llegar al hincha en todas sus dimensiones. Vamos a acompañar al hincha al estadio, pero también cuando van a la escuela, universidad, trabajo o el fin de semana. Nuestra colección tiene que poder hablarles para que ellos puedan lucir con orgullo el escudo, la palabra Sporting Cristal, y que puedan estar con sus colores en los diferentes aspectos de su vida. Vamos a tener colección para todos, hasta accesorios. Tenemos todo un ecosistema de productos que le hablan al corazón del hincha. Esto es solo la punta del iceberg.

Hay una prenda retro de Cristal que ya se pide en redes sociales: la del logo PUMA en el centro de la camiseta. ¿Han pensado sacarla a la venta?

Por el momento, no está en la colección, pero me encantaría dar una sorpresa en algunos meses.

Cristal es el primer equipo en Perú con PUMA, ¿habrás más clubes a largo plazo?

Nuestro foco es 100% Cristal. No estamos mirando para el costado, no estamos buscando nuevos clubes. Nos queremos dedicar a Cristal en su totalidad. A sus hinchas, su cultura e historia. Estoy seguro de que es la elección correcta en hacerlo.

A corto plazo, ¿buscarán tener embajadores-futbolistas peruanos con la marca PUMA?

Sí. Tenemos jugadores en nuestro portafolio, pero probablemente vamos a ampliarlo un poco más. La llegada de PUMA al fútbol grande en el Perú, ya con assets locales, va a tener que seguir desarrollándose. Quiero guardarme sorpresas para lo que va del año, es un plan que venimos pensando y que hemos podido empezar a cristalizar. Pero, sí le quiero dar a los hinchas la tranquilidad de que estamos para quedarnos, estamos para invertir en el Perú. Esto que están viendo era lo queríamos: poner la vara del fútbol peruano en lo más alto posible.

Con el Manchester City, PUMA, con PUMA IA Creator, ha abierto un diseño para los hinchas para la creación de una equipación para el 2026-27, ¿habrá una propuesta similar con Cristal?

Por el momento, no, pero sí queremos estar muy receptivos a lo que los hinchas quieren. Por ejemplo: la camiseta de 1988, ¿cómo podemos hacer que vuelva la vida? Bien, los escuchamos. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros no venimos al Perú a traer un paquete cerrado, nosotros queremos escuchar a los hinchas, estamos escuchando al club, estamos cocreando juntos. Esa es la manera de PUMA. Es estar cerca de los consumidores y no imponer algo cerrado que viene desde Alemania o cualquier otro lugar del mundo.

PUMA y Sporting Cristal han firmado una alianza por los próximos siete años. (Foto: PUMA) / Joaquín Vergara Fuenzalid

A nivel de canales de venta, ¿cuál es el más potente de PUMA y cuál potenciarán en 2025?

Estamos presentes en todas las grandes tiendas y cadenas deportivas del Perú. A su vez, tenemos nuestra red de tiendas PUMA, tenemos PUMA.com y tenemos la tienda del club. La tienda del club es importante y llega directo a sus hinchas. Nosotros nos aseguramos de estar en todos lados. A través de digital, podemos estar en todas las ciudades del Perú y, en tiendas físicas, asegurarnos de que los puedan ver la colección completa y ojalá puedan llevar más de un producto a sus casas.

¿Cuántas tiendas tienen en Perú en la actualidad? ¿Hay planes de expansión para el 2025?

Ahora nuestro foco es Lima. Nuestra última tienda que abrió fue la de San Miguel hacia fin de año. Y con lo que viene, vamos a tratar de llegar a los hinchas de manera más cercana, tratando de ampliar tiendas que son un poco más chicas, hacerlas más grandes para llevar colecciones más amplias. Ecommerce ya va un cumplir un año y tiene muchísimo por desarrollar. Y posiblemente al año que viene, ya podamos ver tiendas PUMA en las provincias. La idea es seguir invirtiendo en el Perú, vamos a invertir millones de dólares para ir desarrollando nuestras tiendas durante los próximos tres años. Nuestras tiendas son exactamente iguales en el Perú, Estados Unidos, Alemania o Japón. No tenemos tiendas B. Tenemos la misma experiencia. Por eso vieron el comercial que vieron, por eso ven la calidad de la que están viendo.

Mencionaste tres años, ¿cómo esperas que PUMA sea mirado en el Perú en tres años?

Queremos ser reconocidos por todos como una marca deportiva líder. Ese es nuestro foco. Sabemos que la gente piensa en PUMA cuando tiene que cambiar sus zapatillas, tiene que cambiar ropa para entrenar, vestirse cómodo y nosotros vamos a seguir alimentando ello. Queremos que la gente piense en PUMA y estamos trabajando para estar en la cabeza de los consumidores.

Después del fútbol, ¿cuál es el otro deporte que más vende PUMA en el Perú?

El otro deporte grande es el running. Este será el tercer año de que seremos los auspiciadores de la Media Maratón de Lima. El primer año corrieron 15 mil personas. El año pasado, 17 y este año esperamos 20. Ya con el running venimos dando pasos con la dirección de ser reconocidos como una marca de corredores y performances, y ahora nos tocaba el fútbol, que es el deporte rey del Perú.

¿Y el Pádel?

El Pádel viene creciendo. Probablemente en otros países sea ha salido una ola más rápida que en el Perú, pero viene creciendo en la actualidad. Tenemos nuestra colección: desde las palas, zapatillas y assets mundiales de Pádel. El Perú puede dar más que hablar con el Pádel.

Volviendo al fútbol, si pudiera darnos detalles sobre la mala fortuna en cuanto a la cancelación del evento de la presentación de la camiseta. Todo estaba dado para ser una fiesta...

Fue un tema administrativo, pero al revés. A nosotros nos está dando hambre de finalmente buscar ese evento. Nosotros lo vamos a hacer, no será mañana, pero sí realizado durante este año. No lo hemos cancelado, lo hemos pospuesto. El hincha va a tener su fiesta. Tenemos muchas más cosas por comunicar. Si están contentos con lo que hemos visto hasta ahora (video, camiseta, etc.), es solo la punta del iceberg. Seguramente vamos a tener más novedades en el primer trimestre. Somos la marca que el club estaba necesitando. Hicimos historia, haremos historia. Estamos seguros de lo que venimos a construir con Cristal. El club está contento con nosotros y nosotros, de igual manera, con el club. Los hinchas van a tener la mejor colección que hayan pensado una vez.