Este Diario dio a conocer todos los detalles que rodearon la lesión del volante: después de visitar diversos médicos, él decidió seguir jugando así, y el club le renovó su préstamo sabiendo su condición y sin comunicarle al hincha lo que estaba pasando. Lo más grave: si decide volver a Al Fateh, club dueño de su pase, cuando acabe su vínculo con Alianza (fin de año), los íntimos deberán resolver cómo cubrir los gastos de recuperación del futbolista.

“Es una lesión mucho más rara que una en el ligamento cruzado anterior”, nos dice, con un diagnóstico general, Julio Grados, reconocido médico deportivo que trabajó en la selección peruana y algunos clubes del fútbol peruano. “Cuando el cruzado anterior se rompe, es quirúrgico cien por ciento en un jugador profesional. Si el cruzado posterior -caso Cueva- se rompe parcial o total, y tiene el anterior sin daños, se podría intentar con trabajos de fortalecimiento”, añade antes de aclarar que cada lesión y cuerpo son distintos.

Eso sí, el doctor advierte en que si el futbolista presenta una inestabilidad luego de la lesión, lo mejor es pasar por el quirófano. “Si no rinde al cien por ciento, después de cuatro meses, debe operarse, no hay vuelta que darle” . Este Diario supo que justamente el propio Cueva acusó en más de una oportunidad sufrir de inestabilidad en los entrenamientos.

El primer síntoma claro de un jugador lesionado es no poder rendir al cien por ciento. No entrenar como normalmente lo hace y bajar el rendimiento en el juego. No descubrimos nada si afirmamos eso. Sin embargo, una lesión tiene otros daños colaterales que afectan al futbolista. Por ello, conversamos también con un preparador físico y un psicólogo deportivo para conocer su opinión al respecto.

Cueva y el momento de su lesión tras chocar en el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau, el pasado 26 de marzo. / Quilca León Marco Antonio

“Una lesión así baja el rendimiento del jugador”

“Es poco común esa lesión”, es lo primero que nos dice Sebastián Morales, expreparador físico de la San Martín y autor de dos libros (Fútbol complejo y El microciclo estructurado). “Con una buena masa muscular de isquios, cuádriceps, aductores y glúteos se podría llevar y jugar inclusive, pero sabiendo que hay un gran margen de riesgo” , añade.

De acuerdo a su experiencia, Morales afirma que la rehabilitación del cruzado posterior lleva más tiempo que la del cruzado anterior, pudiendo incluso llegar al año.

“Por ejemplo, si un jugador se lesiona del cruzado posterior y recién empezó la temporada se puede llegar a optar por fortalecer y llevarlo así, sabiendo que puede resentirse y complicarse más. Si ya está a final de temporada, es más probable optar por operar”. Christian tendrá que operarse sí o sí, solo es cuestión de tiempo.

El preparador físico afirma también que un jugador con una lesión obliga al jugador a bajar su rendimiento, tanto en un partido como en los entrenamientos. “Va a tener miedo, no sé entrenará al cien por ciento y debe cuidar mucho su musculatura”.

“Cuando un futbolista se lesiona, también tiene una lesión emocional”

El caso Christian Cueva es particular. Está el jugador que viene jugando lesionado sin decir nada, criticado por la hinchada del club que dice amar y apareciendo en un par de actos extradeportivos. Ese cúmulo de situaciones también influyen en su bajo rendimiento a lo largo del año.

“Desde la parte emocional, en psicología se dice que cuando uno se lesiona también tiene una lesión emocional porque tu mente ordena, pero si tu cuerpo no está al cien, no va a responder”, nos dice Luis Gómez, psicólogo deportivo de la Asociación Peruana de Psicología del Deporte y el Ejercicio (Apepside), y fundador de la consultora 360° LGC MIND SPORT que está organizando el primer workshop virtual Psicología del Deporte 2023.

“Él sabe que está lesionado y su rendimiento no va a estar al cien por ciento. La mitad de su cabeza va a estar pendiente de la lesión y no estará enfocado en lo que está haciendo” , añade el especialista.

Christian retornó a Alianza Lima con el cartel de fichaje estrella. Sin embargo, su temporada ha sido catalogada como un rotundo fracaso. Y es muy probable que mire las finales desde las tribunas. Al menos el partido de ida se lo perderá.