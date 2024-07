El inicio no pudo ser mejor. Bastaron apenas 83 segundos para que Alianza Lima abriera el marcador ante la Universidad César Vallejo en Trujillo y el autor del gol, una vez más, fue Hernán Barcos. En los minutos siguientes, los dirigidos por Alejandro Restrepo parecían justificar ir con el marcador a favor y su dominio sobre los ‘poetas’ era claro, pero no lograban materializarlo en gol. A partir del minuto 20, el cuadro íntimo bajó las revoluciones y cedió espacios peligrosos que el rival no perdonó.

Al minuto 24, Josepmir Ballón, excapitán ‘blanquiazul’, fue el encargado anotar el 1-1 y, diez minutos después, Yorleys Mena, tras un contraataque poderoso, quedó mano a mano frente a Ángelo Campos. Pese a que el arquero aliancista pudo hacer más, no llegó a la pelota y la remontada trujillana ya era una claridad. De un lado, ‘Chicho’ Salas abrazó a sus jugadores en la celebración; de otro, Alejandro Restrepo se lamentaba haber bajado la intensidad cuando controlaba el partido y, por su parte, Paolo Guerrero, desde su lugar en el banquillo de suplentes, no se inmutaba por lo que ocurría en el partido.

A partir de entonces en Alianza Lima empezó a tomar forma y entorpeció sus propios ataques hasta el final del primer tiempo. Más allá de la brillantez de Sebastián Rodríguez, la intensidad de Juan Pablo Freytes y las intenciones de Kevin Serna, no se concretaban las chances claras de gol. Sin embargo, ya para el segundo tiempo, el control de los primeros minutos se haría más provechoso.

Hernán Barcos marcó el 1-0 ante César Vallejo en Trujillo

Alrededor del minuto 61, Kevin Serna iba en busca de un balón dentro del área y contaba con la marca de Carlos Ascues, quien impactó su pierna derecha con el tobillo del colombiano y, más allá de poca vehemencia, ocasionó un tropiezo que derivó en penal para Alianza Lima. Desde los doce pasos, Hernán Barcos firmó su doblete de la tarde y el entusiasmo íntimo parecía ir creciendo.

Alrededor del minuto 75, Guillermo Salas volteó a mirar el banco de suplentes y decidió hacer ingresar a Paolo Guerrero. El delantero, de mala gana, se acercó al entrenador y, mientras él le daba indicaciones y señalaba zonas del campo, no atendía. Por el contrario, su mirada se desviaba y movía la cabeza de un lado a otro dando a conocer su total convencimiento: no voy a jugar. Salas, con mucha molestia, optó por dejarlo retirarse de nuevo al banquillo. Ni las intervenciones del preparador físico ni de José Carvallo valieron para convencer al futbolista de ingresar, pese a que se encontraba bien físicamente y prueba de ello es su convocatoria y que haya sido parte de los calentamientos.

Paolo Guerrero y Guillermo Salas en el partido de César Vallejo vs. Alianza Lima. (Foto: GEC)

A la par, en la cancha, Ángelo Campos había cometido una presunta falta contra Arley Rodríguez dentro del área que el árbitro Edwin Ordóñez consideró causal de penal. Sin embargo, fue llamado por el VAR y se rectificó debido a que el arquero íntimo no llegó a impactar al jugador ‘poeta’. Además de no cobrar la máxima sanción, le quitó la amarilla a Campos y se la impuso a Rodríguez, lo que generó que este último genere una pequeña gresca en el campo. Por su parte, Guillermo Salas, rabioso por la reciente desobediencia de Guerrero y la decisión de Ordóñez, caminaba de un lugar a otro bastante exaltado, como si quisiera encontrar algún culpable.

El final sería mucho más trágico para Salas, aunque feliz para Alianza Lima. Por su parte, en el minuto 87, Kevin Serna fue reemplazado por Marco Huamán y se despedía en un abrazo con Alejandro Restrepo, pues sabía que ese era su último partido con camiseta blanquiazul previo a su partida a Fluminense de Brasil. Ya para el minuto 92, Renzo Garcés sacó provecho de un cabezazo y anotó el 3-2 de la victoria aliancista en Trujillo.

De un lado, los jugadores de Alianza Lima se mostraban aliviados por haber podido rescatar el resultado y empezar con el pie derecho en este Torneo Clausura. Por el otro, Guillermo Salas aún parecía no digerir la molestia que le provocó Paolo Guerrero y el mal resultado de su equipo. Sin duda, un partido que, más allá de haber dejado como saldo el triunfo aliancista, también enmarcó la despedida de Kevin Serna y abrió la puerta a próximas decisiones que se puedan tomar en Trujillo.