André Carrillo, para bien o para mal, nos tiene acostumbrados a no maquillar ninguna declaración por muy ácida, directa o polémica que sea; sin embargo, los momentos no siempre son los justos. A horas de ser eliminados y sin haber anotado un gol en Copa América, se conoció que la ‘Culebra’ y Christian Cueva, dos de los futbolistas suplentes y con menor rendimiento en el certamen, salieron de fiesta. Por su parte, el futbolista de Al Qadisiyah remarcó que no debe disculparse, pues merece disfrutar de sus vacaciones y, más allá de estar de acuerdo o no, su excesiva sinceridad a muchos les sacó roncha. Sobre todo en Videna.

MIRA: ¿Alianza Lima se viste de adidas? Los detalles que no se conocen del acuerdo comercial entre ambas marcas Pero eso no fue todo. Días después, la ‘Culebra’ se presentó en ‘Fuera del sistema’ de Percy Olivares, y ‘Enfocados’, de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, un programa que parecer hacer que los invitados se olviden que existe una cámara en frente y confiesen sin reparos como si conversaran con un par de amigos en la sala de su casa, con todos los riesgos que eso puede traer. En ambas entrevistas, Carrillo tocó cuatro puntos relacionados a la selección peruana que, por las reflexiones y la tonalidad, cualquier escéptico podría haber tomado como displicencia con relación el equipo de todos. El primero de ellos fue el de Renato Tapia, pues la ‘Culebra’ aseveró que él en su lugar habría hecho lo mismo y hubiera ponderado su seguridad económica por encima de participar en la Copa América, un tema que sigue siendo delicado en Videna y, sobre todo, para Jorge Fossati. El segundo fue en referencia a Christian Cueva y la vez que, en el 2018, le aconsejó que firme por un club de Arabia Saudita así Ricardo Gareca le advirtiera que, de hacerlo, no lo convocaría más. Sin embargo, en aquel entonces, ‘Aladino’ decidió hacerle caso al ‘Tigre’ y no a la ‘Culebra’. VIDEO RECOMENDADO Selección de Perú y su duro camino en las eliminatorias El tercer tema fue su polémica recreación de la conversación telefónica que tuvo con Ricardo Gareca y su negativa previo a que firmara por un club árabe y su tajante respuesta: “Convoque a otro, ahí tiene clubes como Sport Huancayo o Ayacucho para que saque a un extremo”, contó entre risas. Por último, hizo referencia a su estilo de juego y que no hace caso a las críticas, pues él nunca ha sido ni será de aquellos jugadores que se tiran de cara o se rompen la camiseta, como algunos hinchas esperan y traducen a compromiso. Desde Videna están convencidos de que, más que los hechos, lo importante son las formas y son estas las que no gustaron respecto a las declaraciones de Carrillo y la manera en que agravó la salida de fiesta a horas de la eliminación de la Copa América. A diferencia de lo esperaron sobre ser discreto o referirse al compromiso de jugar por la selección de una manera más cuidadosa, sus expresiones no cayeron bien y esto ha hecho que Jorge Fossati presente molestia, una mucho más grande de la que sintió cuando se enteró de la fiesta. 🇵🇪 Ricardo Gareca advirtió a André Carrillo cuando fichó por el Al-Hilal sobre sus chances de ser convocado a la selección de Perú...



¿La respuesta de la 'Culebra'?

😅 "Pues convoque a otro profe...".



🎥 Enfocados.pic.twitter.com/JYigBUdiZg — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 8, 2024 Por tanto, si bien aventurarnos a confirmar que Fossati borrará a Carrillo de las próximas convocatorias es jugar a futurología, sí se conoce que el estratega uruguayo no comulga con acciones que pongan en tela de juicio el compromiso tan públicamente . Como se recuerda, el entrenador tiende a resolver los problemas de la puerta para adentro y, al contar con una vieja escuela uruguaya, es un convencido de que la emoción por vestir los colores de la selección debe ser indispensable. Se espera, entonces, poder liberar tensiones en una próxima conversación necesaria y seria con la ‘Culebra’ en la que note en él ese ímpetu que, a día de hoy, parece haber perdido dentro y fuera del campo . Esto deberá ser complementado, además, con un alza de nivel futbolístico por parte del jugador y, de hecho, se espera que así sea debido a que iniciará esta próxima temporada de vuelta en la primera división de Arabia Saudita, un paso más competitivo que el anterior. De momento, en Videna consideran que quien está en falta es el jugador y las cartas están en su mesa. -- TE PUEDE INTERESAR ¡Se desató la bronca! Darwin Núñez se pelea con la hinchada colombiana a puño limpio | VIDEO

