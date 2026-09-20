La selección peruana podría sufrir una nueva baja para los próximos amistosos internacionales, luego de que Corinthians confirmara una lesión muscular de André Carrillo, quien quedó fuera ante Fluminense.

El club brasileño informó que el atacante peruano presenta un “edema muscular posterior del muslo izquierdo”, diagnóstico que demandaría varias semanas de recuperación antes de regresar nuevamente a las canchas.

La lesión de Carrillo representa una preocupación para la Bicolor, especialmente después de conocerse la desconvocatoria de Fabio Gruber, quien sufrió una dolencia mientras disputaba encuentros con Mainz 05.

Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no comunicó oficialmente si Carrillo será desafectado de la convocatoria. Los futbolistas del extranjero deberán incorporarse directamente en Estados Unidos.

Perú tiene programados cuatro amistosos durante esta fecha FIFA, enfrentando a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia entre el sábado 26 de septiembre y martes seis de octubre.