Solo restan 90 minutos para definir al campeón de la Liga 1. O quizás no solo eso, la tanda de penales también puede aparecer en escena. Alianza recibe esta sábado a Melgar en Matute y esa noche se conocerá al monarca del año.

Día y hora

La segunda final está programada para este sábado en Matute. Alianza programó el partido para el horario de las 8 de la noche para que todo su público pueda acudir a alentarlos.

Matute tendrá un marco espectacular, como las últimas fechas que ha jugado Alianza, ya que las entradas se agotaron en tiempo récord. Serán más de 30 mil personas alentando a los blanquiazules.

Resultados

La ventaja la tiene Melgar con el 1-0 logrado en Arequipa. Es decir, para los rojinegros, el resultado que los saca campeón es no perder en Matute. Victoria o empate le garantiza el levantar la Copa por su ventaja en puntos.

Alianza necesita ganar para pensar en el título. Los íntimos deben ganar por dos goles de diferencia para campeonar. Así, cada equipo sumaría tres unidades, pero los íntimos tendrían mejor diferencia de goles.

Melgar es campeón si... Alianza es campeón si... No pierde (empata o gana) Gana por dos goles de ventaja (2-0, 3-1, 4-2...)

“En caso de igualdad de puntos al término de los dos partidos del Play-Off Final, se consagrará Campeón Nacional el Club con la mejor diferencia de goles. De mantenerse la igualdad, se definirá al ganador mediante tanda de penales, de acuerdo con las Reglas de Juego”, dice el artículo 7.3.2.3. del Reglamento del torneo.

Vale recordar que no existe el llamado ‘gol de visita’. Es decir, si Melgar logra marcar en Matute, en caso de igualad en goles, el tanto arequipeño en Lima no ‘vale doble’ para definir la serie.





En Arequipa Melgar vs. Alianza Lima: resumen del partido (Video: Gol Perú)





¿Penales?

El único resultado que estira la serie a la definición desde los doce pasos es que Alianza gane por la mínima diferencia (1-0, 2-1, 3-2). Así, la serie quedará igualada a una victoria por lado y la diferencia de goles lo mismo.

No habrá alargue para definir al campeón. Tras el pitazo final en caso de igualdad, seguirán los penales para sentenciar el encuentro.

El árbitro

Quizás el árbitro indicado para la definición de la Liga 1 era Kevin Quevedo, pero él junto a sus asistentes Jesús Sánchez y Michael Orué se encuentran en Qatar para lo que será el Mundial.

En Arequipa dirigió Michael Espinoza, con algunas polémicas que aún los aliancistas reclaman -no expulsión de Orzán, falta sobre Concha en la jugada del gol de Melgar y off side que no fue de Ballón-. “Somos ocho árbitros FIFA y todos estamos preparados para dirigir este partido, me tocó a mí”, declaró Espinoza en Arequipa, ya que se cuestionó que dirija dos partidos seguidos de Alianza, ante ADT en la fecha final del Clausura y la primera final.

La polémica ¿Ni amarilla? La terrible falta de Orzán que pudo dejar a Melgar con 10 hombres. Video: Gol Perú

Para la revancha, el designado podría ser Bruno Pérez, quien dirigió la primera semifinal en Arequipa entre Melgar y Cristal. Los otros árbitros FIFA son Jesús Cartagena (dirigió la segunda semifinal), Joel Alarcón, Diego Haro, Augusto Menéndez, Edwin Ordónez y los mencionados Michael Espinoza, Kevin Ortega y Bruno Pérez.

Los premios

Ya se conocen los clasificados a la Copa Libertadores. Alianza y Melgar ya tienen un lugar en la fase de grupos y con ello los 3 millones de dólares que entrega la Conmebol por participación. Cristal será Perú 3 (fase 2) y Sport Huancayo Perú 4 (fase 1).

A nivel local, la Liga 1 también entrega premios por puesto y este corresponde a los tres primeros. Cristal al ser tercero recibe 118 mil dólares. El campeón se lleva la suma de 354 mil dólares y el subcampeón 236 mil. No son cifras millonarias, pero sí suman para el presupuesto de los clubes que deben reforzarse para la Libertadores.

