Cuando anota goles en Mannucci festeja con una máscara de Batman, el superhéroe favorito de su hijo peruano Álvaro, pero en el momento que acaba la función dentro de la cancha, reaparece el Felipe Rodríguez de carne y hueso. Hace dos semanas, el atacante uruguayo se quitó el uniforme de futbolista e hizo un llamado a la reflexión al enviar un mensaje sobre la salud mental, luego de los suicidios de sus compatriotas Santiago “Morro” García, Williams Martínez y Emiliano Cabrera. “Fueron cuarenta y cinco segundos, en los que traté de dar un mensaje positivo. No solo los futbolistas sufrimos de depresión, sino todos”, advirtió el ex Alianza Lima.

Su comunicación tuvo mayor repercusión al admitir que también sufrió de decaimiento emocional. Es más, pidió ayuda profesional y hoy revela su verdad, una que desea ser escuchada. “No somos robots, nos podemos equivocar, y lo seguiremos haciendo, pues somos humanos”, reflexiona.

En lo deportivo, “Felucho” disfruta de su mejor versión futbolística con el equipo “Tricolor”. “Es la primera vez que marco once goles en un año”, cuenta. Además, confesó que su ídolo es el “Chino” Recoba, que le encanta el rock, no descartó nacionalizarse y destacó al “10” de Universitario de Deportes, Hernán Novick.

—¿Te sentiste escuchado al tocar el tema de la depresión en el fútbol?

Nunca imaginé tanta repercusión. Estamos viviendo muy acelerados. Hasta los audios se escuchan más rápido. Es un momento de frenarnos un poco, hacer hincapié en la salud mental. Muchas personas se dieron cuenta que somo egoístas, que no pensamos ni en el bien personal. Los futbolistas sufrimos depresión y presión, la que tenemos por salir campeones, por ganar, por anotar, y somos humanos, nos podemos equivocar. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, tampoco es bueno automedicarse. Uno puede tener síntomas, pero eso no significa tener depresión. Me escribieron muchas personas pidiendo ayuda, a quién recomiendo, y les comento a un profesional, es lo mejor.

—¿El mensaje caló más fuerte al revelarlo como experiencia propia?

Sí, la repercusión fue más por ese lado. Era la primera vez que salía de mi país, era chico, inmaduro, me había operado del tobillo, vivía lejos de mis afectos, sin poder jugar, que era mi trabajo. En ese momento, yo no podía hacer nada. Empecé con ansiedad, no podía dormir de noche, extrañaba mucho, no encontraba el propósito de estar ahí, ya que estaba lesionado. Uno cuando está lesionado no vale nada. Uno llega al club y se siente apartado, no trabaja con el plantel. Yo iba en muletas al entrenamiento, empezó la tristeza, la ansiedad, y en un momento, decidí pedir ayuda. No sabía lo que era la depresión, ansiedad, fui al psicólogo, al psiquiatra . Así fue como pude cambiar mi vida y seguir adelante.

—La ayuda psicológica por depresión es más común en época de pandemia…

Para nosotros es normal, pero cuando recién empezó, el índice de depresión a nivel mundial creció muchísimo. También ansiedad. Esto no solo con los deportistas, sino a todo el mundo. No solo en el fracaso, sino también en el éxito. La mente es algo extraordinaria. Hay mucha gente que es fuerte de cabeza, yo he estado vulnerable y la cabeza empieza a disparar para todos lados. Sufrí mucho lo de los chicos en Uruguay, lo del “Morro” García todavía no lo he superado. Tenemos que bajar la pelota al piso y pedir ayuda a la gente cuando uno la pasa mal. De esto se sale, pero se debe hacer click en un profesional.





—¿Tenías mayor afinidad con Santiago “Morro” García que con Williams Martínez o Emiliano Cabrera?

Sí, más allá de haber compartido plantel con el “Morro”, nos conocíamos de antes, éramos amigos . Fue un momento espantoso cuando me llamó mi mujer llorando, yo estaba en pretemporada en Trujillo. Mi mamá y amigos en común, también, me llamaron. Hacía cuatro días que había hablado con él por videollamada, estaba todo bien. Era siempre la misma persona, alegre, jodón, pero uno no se da cuenta lo que se sufre. Si el que está padeciendo no pide ayuda, pasa después esas cosas. Momentos jodidos. Ha pasado siete meses y no he podido superarlo. Hay que tratarlo.

—¿Qué opinión tienes de las redes sociales?

Son las peores cosas que pueden existir. Yo no uso Twitter ni Facebook, solo Instagram por ser un lugar para postear fotos, ver a la familia. Más allá de no usar Twitter, la cosa que escriben es increíble. Cuando un equipo gana, todos son comentarios negativos. Si el equipo ganó 3-0, piden que sea 5-0, nunca es suficiente. A mí no me afecta, pero si tuviese 20 años, podría haber afectado mi rendimiento. A mucha gente le afecta lo que se escribe en redes sociales.

—¿Ya no hay intimidad ni en vestuarios? Lo digo por el celular. Todos postean a cada minuto…

Es un tema general. Yo termino un partido y lo primero que hago es agarrar un teléfono. Se perdió el vestuario. Hace diez años, cuando debuté, si agarraba el celular, mis compañeros me metían una cachetada. Hoy por hoy es algo normal. Yo no digo que este mal, pero hemos cambiado mucho. Cuando uno está concentrado en una charla técnica, apenas acaba, lo que hace uno es agarrar el teléfono. Es algo natural. Me incluyo. Me pasa a mí también, quisiera que fuera distinto, pero así está la sociedad, pero no podemos hacer nada para cambiarla.

—En lo futbolístico, ¿estás en tu mejor versión con Mannucci?

Estoy disfrutando el gran momento al máximo. Esto no sería posible sin mis compañeros y el cuerpo técnico, que me ha devuelto la confianza en sentirme un jugador importante para el equipo. Yo venía de un año complicado, no había jugado por la pandemia, en Israel. Después terminé yendo a juicio a través de FIFA, me fui a Argentina a jugar, pero por un capricho del gerente deportivo y al no ser del agrado del entrenador, ambos no se llevaban, así que tuve menos chances de jugar. Treinta años, necesitaba sentirme importante. Había tenido un gran año en Alianza, en el 2019. En noviembre recibí el llamado de Pablo Peirano, quien me contó sobre el proyecto con el club, me convenció de volver a jugar en Perú. Fue positivo, estoy teniendo un gran año y me siento con confianza dentro de la cancha. Después conozco mis características de juego, lo que puedo y lo que no dentro de una cancha.

—Hasta ahora te recuerdan en Alianza Lima. ¿Recibes mensaje pidiéndote que regreses?

Yo no continué porque el entrenador Pablo Bengoechea no me pidió para el siguiente año. Tenía otros jugadores en mente, y es aceptable, terminaba contrato y no se renovó. Por eso, yo me fui de Alianza. El cariño con la gente es recíproco. Recibo muchos mensajes a través del Instagram, pero yo me debo a Mannucci, y trabajo para seguir dando lo mejor de mi.

—¿Piensas en nacionalizarte peruano?

Nunca lo pensé. No con el fin de jugar en la selección, sino por ser un país que respeto mucho. Mi hijo Álvaro nació en Perú. Porque no nacionalizarse por el tema del cupo del extranjero, si es que mantengo jugando acá.

—¿Si en, algún momento, otro grande de Perú te propone jugar, escucharías?

En el único equipo que no jugaría nunca sería en Progreso del interior de Uruguay que es el clásico de Juanicó, el rival de toda la vida del equipo de mi pueblo. Es el único que no jugaría, después soy cien por ciento profesional. El cariño con Alianza es recíproco, es una etapa que cumplí.

—Junto a otro compatriota, Hernán Novick, de Universitario, son los extranjeros que más destacan en el fútbol peruano…

Sí, lo he enfrentado en Uruguay cuando era más chico, y lo volví a enfrentar con la “U”. Es un jugador que me encanta. Es la gran contratación que hizo Universitario. Es de los mejores jugadores del torneo peruano. Encontró un lugar donde puede romperla y ser la figura todos los partidos. A mi en lo personal, me llama la atención como juega, pero más su pegada que tiene. Es increíble cuando tira un córner es como que cae una bomba en el área.

—Anotaste goles para todas los gustos y colores…

Este año se da la casualidad que anoté más goles con derecha que izquierda. Entreno mucho con la pierna derecha. Todas las mañanas me pongo a patear diez a quince minutos contra una pared, de zurda, derecha, buscar distintos golpes, bordes, y este año se dio la casualidad que vengo haciendo más goles de derecha que izquierda.

—¿Quién era tu espejo a seguir en el fútbol?

Desde muy chico siempre seguía al “Chino” Recoba. Por todo lo que significada para nosotros, quienes teníamos ocho a nueve años, y él era la figura del Inter. Nos levantábamos temprano para verlo jugar. Es el recuerdo que tengo de la infancia. Luego de grande, me gustaba mucho la “Bruja” Verón, Riquelme, pero me quedo con el “Chino”, el gran ídolo de infancia.

—Está por jugarse Sporting Cristal y Peñarol por cuartos de final de Copa Sudamericana. ¿Qué opinión del encuentro?

Hay sentimientos encontrados porque el técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, me cambió la forma de pensar en el mundo del fútbol. Es como un padre para mi, siempre me pongo feliz cuando le va bien. Ahora está en Peñarol, le va muy bien. Yo lo tuve en Defensor Sporting y en Godoy Cruz de Argentina. Es un entrenador que ha significado mucho en mi carrera. Por otro lado, en Sporting Cristal, tengo a Marcos Riquelme que es amigo. Igual con Alejandro Hohberg, hay buena relación. Siempre nos escribimos cuando uno hace un gol, están esos mensajes de aliento. Me gustaría que le vaya bien. Ojalá que gane el mejor. No tengo un favorito, estaré contento si pasa uno de los dos.

—Marcos Riquelme está entre lesiones y con el arco de espaldas…

Condiciones tiene. Lo afectó el tema de lesiones, pues es un jugador estando bien que te hace diferencia. Marca quince a veinte goles por temporada. Se dio las molestias moleculares, pero no podemos dudar de la capacidad que tiene. Dentro del área es un goleador innato. Ojalá pueda cambiar todo, pues se lo merece.

—Se viene también el Perú-Uruguay, el próximo 2 de setiembre, en Lima…

El corazón quiere que gane Uruguay, pero no dejo de lado el cariño por Perú. En la Copa América fui un hincha más. Tengo amigos en la selección, como Wilder Cartagena y Pedro Gallese, a ellos siempre quiero que les vaya bien. En las Eliminatorias, que gane Uruguay 2-1, que ataje dos penales Gallese y el descuento lo anote Wilder, así podríamos cerrar (risas).

—¿Qué tipo de música escuchas en vestuarios?

Soy todo rock and roll. Obviamente que escucho salsa, cumbia, reggaetón, pero cuando estoy en mi casa, con mis hijos, mi mujer, escucho rock en español e inglés.

—¿Qué tipo de banda roquera?

Soy mucho del rock argentino: Los Piojos, La 25, El Indio. En inglés escucho Rolling Stone, Nirvana, Guns’ and roses, todas esas bandas me fascinan.

—¿Y eres de lectura?

Sí, pero no soy de andar con el libro bajo el brazo o de llevarlo a las concentraciones, pero sí en tiempo de libro en casa. Últimamente estaba leyendo de política, no me apasiona, pedí un libro de regalo, y en dieron uno. “Once anillos”, que me había recomendado mi psicólogo hace años.

