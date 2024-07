Ignácio da Silva dejó Sporting Cristal y firmó por su nuevo club Fluminense, tras más de un año y medio con camiseta celeste, donde pudo disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

A través de su cuenta de Instagram, el aguerrido defensor brasileño se despidió de la institución rimense con emotivas palabras.

“Eternamente agradecido por haber tenido el honor de vestir esta camiseta y escribir un capítulo más en mi vida y la de mi familia”, inició el mensaje de da Silva.

“Muchas gracias a toda la gente del club, a los jugadores y a la hinchada por todo el cariño que me ha brindado en este año y medio que me quedé. Fueron 62 partidos, lamentablemente no tuve la oportunidad de salir campeón con el club que era mi principal objetivo, pero espero ser recordado por un jugador que siempre dio todo y defendió la camiseta celeste con mucho amor y respeto”, añadió.

En su reemplazo llegará el defensor uruguayo Franco Romero, procedente de Nacional de Montevideo.

En las próximas horas se debe hacer oficial su fichaje y los detalles de su vínculo con Sporting Cristal.