Julio García, abogado de Paolo Guerrero, se pronunció este jueves sobre las razones por las que su patrocinado decidió no jugar en la Universidad César Vallejo, pese a que ya tenía un contrato firmado por esa entidad.

En diálogo con América Noticias, el letrado confirmó que la madre del jugador recibió mensajes de presuntos extorsionadores, por lo que su seguridad y la de su familia no se vio garantizada para viajar a la ciudad de Trujillo.

Pese a ello, acusó que el club norteño, que preside Richard Acuña, se negaría a liberar a Paolo Guerrero:

“Básicamente, el punto es: o vienes a Trujillo o dejas de jugar al fútbol”, indicó García.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre sus razones de no jugar en César Vallejo?

“Lo que yo más quería era jugar en Vallejo”, señaló el delantero en diálogo con América Noticias.

“Todo era felicidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar en Trujillo, y por la noche mi mamá me llama a decirme los mensajes que le había llegado, muy nerviosa”.

“No sabíamos hasta dónde podía llegar eso. No le di mucho interés. Luego llamé a Cuevita (Christian Cueva). Me dijo acá la cosa está picante pero tranquilo. Acudimos al ministro (del Interior). Mis padres están en Perú y obviamente están con los nervios”, señaló en el noticiero.