Kevin Serna debutó con camiseta de Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’ y fue de los jugadores más destacados del triunfo ante Once Caldas por 2-0. Tras una gran temporada 2023 con ADT, y su reciente nacionalización, su nombre suena como una posibilidad en la selección peruana y el delantero comentó al respecto.

“Siempre lo he dicho con mucho respeto a los colegas y todos los que son de Perú, si me dan la oportunidad de representarlos y hacer las cosas. La verdad me siento muy bien. Me siento identificado como uno más”, dijo en declaraciones a L1 Radio.

Por otro lado, se refirió a lo que fue su primera noche con la camiseta blanquiazul y el contacto con la hinchada íntima.

“La ‘Noche Blanquiazul’ fue una cosa que va a estar siempre en mi corazón por todo lo que me hicieron sentir. Fue un espectáculo desde el inicio hasta el fin”, apuntó al mencionado medio.

“Estoy muy contento en Alianza Lima, porque desde el primer día que llegue me sentí muy bien. Me recibieron muy bien los compañeros como Hernán Barcos, Ángelo Campos, ‘Gabi’ Costa, cuando llegué se comportaron muy bien y me hicieron sentir en casa”, agregó.