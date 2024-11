Faltan unos días para que la tranquilidad de Cajamarca se vea ininterrumpida por la presencia de un técnico mundialista como Hernán Darío Gómez cuando pise dicha ciudad. ¿La razón? Es el nuevo entrenador de UTC para la próxima temporada. Según pudo conocer El Comercio, todo se dio por el ofrecimiento del empresario Alberto Márquez, quien ofreció los servicios del profesor colombiano, que hasta hace poco fue entrenador de Las Águilas Doradas.

Ante eso, El Comercio buscó la opinión de Jany Arana, reconocida periodista de Cajamarca, para que nos dé más detalles de la llegada del ‘Bolillo’ al equipo de UTC.

“Sé que las negociaciones se han venido dando desde hace un mes aproximadamente y luego de detalles se cerró el acuerdo y estará llegando el fin de semana para planificar lo que será la temporada 2025. En Cajamarca hay un estadio donde ya se jugó fútbol profesional adicional al Estadio Héroes de San Ramón, que se llama Estadio Cristo El Señor, que se ubica en el distrito del Baño del Inca, pero no cuenta con las torres del VAR, para la transmisión de los partidos. Me parece que van a corregir un tema de drenaje, ya que empiezan las lluvias con fuerza”, no cuenta sobre la situación del equipo.

Pero, con respecto al impacto de la llegada de Hernán Darío Gómez a Cajamarca, y si bien el equipo ha contratado jugadores con recorrido en los equipos principales de la capital, pero no ha dado sus frutos. “Con solo leer los nombres de la plantilla de UTC te daba una idea que buscaba ser un equipo protagonista, más allá de las oportunidades que clasificó a la Copa Sudamericana, lo más resaltante ha sido el subcampeonato del Torneo de Verano 2017, pero ha tenido campañas irregulares y ahora salvándose del descenso en el último segundo”, narró Jany Arana a este diario.

“Creo que la contratación del profesor va a ser de importancia siempre y cuando le permitan organizar y que sus ideas se plasmen. Hay esperanza de que con su llegada pasen cosas positivas y espero que le permitan trabajar. Cajamarca es una ciudad tranquila, que te permite hacer las cosas bien y no es insegura; por esa parte, reúne las condiciones para que se pueda trabajar de la mejor manera”, agregó.

Histórica frase "Pacho, nos jodimos..." El 5 de setiembre de 1993, Colombia tuvo un partido que será recordado por mucho tiempo. El cuadro cafetero goleó 5-0 a Argentina en Buenos Aires por las Eliminatoria 1994, un partido en el que Hernán 'Bolillo' Gómez fue protagonista.

'Bolillo' estaba en el banco de suplentes, como asistente del técnico Pacho Maturana. Y con jugadores como el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, entre otros, logró el resultado histórico.

Hernán Darío Gómez no se unió a la eufórica celebración de Maturana tras el quinto gol, todo lo contrario, pensativo dijo acaso una de las frases más recordadas del fútbol mundial.

"Pacho, nos jodimos. Ahora nos van a pedir que seamos campeones del mundo", dijo Bolillo Gómez.

“Con un resultado de estos era normal que empezaran a decir que éramos los mejores del mundo. Me preocupé, sabía que en el país no había equilibrio”, explicó años después el ahora técnico del UTC.

Para la periodista Jany Arana, Hernán decidió aceptar la propuesta de UTC, por el reto de asumir a un equipo dolido y considera que la edad no le permite estar en un club que le exija estar arriba. “Lo que él va a buscar en UTC es mantenerlo sobre los ocho primeros. Ese sería la mayor exigencia, de clasificar a Sudamericana”, afirmó.

Finalmente, Jany Arana revela que los dirigentes de UTC no tienen hambre de gloria, ya que no exigen campeonar, sino que están contentos con que el equipo se ubique entre los ocho primeros. “No hay exigencia de ganar todo, y por la edad que tiene no le exigirán tanto al profesor Hernán”, sentenció.