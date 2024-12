Pero ser primero no los había convertido en campeones. Aún debían jugar una liguilla con otros siete equipos y, literalmente, podía pasar cualquier cosa. Y eso fue lo que ocurrió: catorce fechas después, Cristal ganaría el título y Atlético Chalaco, que había sido séptimo, se consagraría subcampeón. Los cremas acabarían en un penoso sexto lugar.

Si hay algo que caracteriza a los campeonatos profesionales en nuestro querido Perú es que no hay uno que se parezca a otro. No existe año que no sufra un cambio, sea pequeño, cosmético o radical. Hemos pasado por liguillas kilométricas, unas por el título, otras por el descenso; de ocho equipos o de seis, con pares e impares. También torneos metropolitanos, regionales, zonales e intermedios. En los últimos años se pusieron de moda los benditos playoffs, dizque para darle emoción a la recta final (y unos partidos extras al gran titiritero de este teatro para pobres, es decir, el señor televisión).

Hacer lo más simple, es decir, que el equipo que sume más puntos sea campeón y el que acumule menos descienda no entra en los planes de las mentes brillantes de nuestro ‘fulbo’ criollo.

Y para este 2025, quieren volver a las andadas con un mamotreto insuperable.

La idea que ha tomado cuerpo es dividir otra vez el torneo en dos partes (Apertura y Clausura). La película de horror viene después: si un club consigue ganar ambos certámenes -como Universitario este año o alguna vez Alianza Lima- no se consagrará campeón como manda la lógica. Su premio solo será tener un lugar en la final, la que podría disputar con el equipo que ocupe el sexto lugar. ¿Y por qué el sexto del acumulado podría ser campeón? Porque el plan de estos maestros del desastre es que el año próximo haya cuartos de final, semifinales y finales, más que por necesidades deportivas, para aliviar las penurias económicas de la empresa propietaria de los derechos de transmisión.

Si la intención es sumar más partidos para favorecer a la televisión, ¿por qué no se organiza un torneo intermedio que premie con un cupo a la Libertadores o la Sudamericana? ¿Por qué ese afán cuasienfermizo de manosear los campeonatos todos los años, dejando de lado los méritos deportivos, complicándole a medio mundo con estos Frankensteins que nadie entiende?

Un fútbol como el nuestro, a pesar de su pobre nivel, no merece tener directivos de esta calaña.

