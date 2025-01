Contra todo pronóstico y contrato, Paolo Guerrero firmó por Alianza Lima en agosto del 2024 en medio de un lío judicial y deportivo. A sus 40 años, el ‘Depredador’, con la autoconfianza que lo caracteriza, no dudó en firmar un vínculo por dos años y hoy, ya con el inicio del 2025, se enfrenta al gran reto de retirarse del fútbol profesional siendo campeón. Sin duda, el mal desenlace para el cuadro ‘íntimo’ en la temporada pasada lo llenó ganas de poder revertir la historia en esta temporada que es la definitiva, pero el camino no le será fácil tanto por el presente aliancista como a nivel personal.

Paolo Guerrero lleva dos goles en el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo. (Foto: Agencias).

Guerrero en Alianza Lima 2025

A mediados del 2024, cuando Paolo Guerrero llegó al equipo ‘íntimo’, lo hizo para ser titular ante el contexto de que se contaba con Hernán Barcos, pero con Cecilio Waterman y Pablo Sabbag lesionado, y un Matías Succar que no gozaba de mucha confianza. Sin embargo, para esta temporada, las chances de que Paolo Guerrero sea considerado inicialista son más complicadas.

Para empezar, en la presente temporada, Franco Navarro, director deportivo del club ‘íntimo’, cree que sería bueno reforzarse en la delantera y el nombre de Lucas Cano es uno de los que aparece en el radar. Además de él, Hernán Barcos, Matías Succar y Víctor Guzmán son los que aparecen como competencia de puesto para Paolo Guerrero.

Un segundo factor es el sistema que busca implantar Néstor Gorosito, ya que su esquema predilecto es el 4-2-3-1 o el 4-3-3 y, a causa de eso, solo utiliza a un delantero. Para Paolo Guerrero será fundamental convertirse en esa pieza clave de confianza para comandar el ataque y poder sumar la mayor cantidad de minutos posible, ya que es una realidad que al ‘Depredador’ le importa sentirse vigente.

Paolo Guerrero y Barcos / SYSTEM

“Paolo Guerrero tiene la mismas posibilidades que tuvo Jefferson Farfán y creo que hasta mejores. La ‘Foquita’ llegó a un plantel inferior en relación al que se está formando para esta temporada. Incluso con la llegada de Miguel Trauco, que bien sabemos cómo han sido esas sociedades en la selección peruana, Paolo Guerrero va a estar mejor rodeado para poder ser protagonista del gol y gozar de mayor regularidad”, indica Gerson Cuba, periodista de Radio Ovación que cubre la campaña de Alianza Lima a diario.

A diferencia de Jefferson Farfán, que bicampeonó en el 2021 y 2022 siendo clave en algunos encuentros, pero no teniendo mucha regularidad debido a lesiones, Paolo Guerrero no registra ninguna dolencia que lo remueva al banquillo de suplentes y, físicamente, pese a su edad, es un arma más de ataque y no solo un recurso de recambio. En tal sentido, Cuba reafirma: “Creo que el plantel de hoy es superior al del 2021 y 2022 a nivel de nombres y del colectivo. Tengo entendido que Paolo Guerrero vendría a ser el ‘9′ titular, ya que tiene la confianza de Néstor Gorosito y Franco Navarro, y esto es el primer ladrillo para construir la campaña del 2025 y que se pueda retirar por la puerta grande. Es su gran pendiente”.

Otro de los puntos importantes es el protagonismo. Se sabe que Paolo Guerrero es un líder dentro y fuera de la cancha y este año en particular contará con otra figura que también se retirará del fútbol profesional: Hernán Barcos. En una reciente entrevista con este diario, el ‘Pirata’ confirmó que va a seguir usando la dorsal ‘9′ para la próxima temporada, más allá de la presencia del capitán de la selección peruana. Esto, razonablemente, debido a ser el goleador ‘íntimo’ durante cuatro temporadas consecutivas y a haberse identificado con ese número en todos estos años.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jugaron juntos en las categorías inferiores de Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

Números de Farfán en el bicampeonato

Como se recuerda, la ‘Foquita’ llegó a Alianza Lima con 37 años y bicampeonó en el 2021 y 2022. En su primer año, el exfutbolista de la selección peruana jugó 14 partidos y solo fue titular en dos. Sin embargo, le bastaron estos 515 minutos jugados para anotar cuatro goles que fueron determinantes para el campeonato ‘íntimo’ en aquella temporada.

En el 2022; sin embargo, no corrió con la misma suerte a nivel personal debido a una grave lesión en la rodilla derecha. Apenas jugó tres partidos, ninguno como titular, 25 minutos en total, y no registró ningún gol ni asistencia. Sin embargo, fue considerado un líder dentro de ese plantel bicampeón y su retiro del fútbol profesional fue de película.

En el caso de Paolo Guerrero, a sus 40 años y con media temporada jugada en Alianza Lima en el 2024, la vigencia es diferente debido a que, como se dijo líneas arriba, no registra ninguna lesión crónica e, incluso, a finales de la temporada pasada se coronó campeón de la Copa Sudamericana anotando cinco goles en dicho certamen.

En tanto a sus últimos números, el ‘Depredador’ jugó un total de 8 partidos con Alianza Lima durante todo el Torneo Clausura y fue titular en cinco de ellos. Anotó cuatro goles y dio una asistencia, siendo una pieza importante del equipo para poder pelear la recta final del torneo nacional. Si bien todavía no ha confirmado que se va a retirar a finales del 2025, es la gran posibilidad considerando su edad.