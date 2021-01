En los últimos días, Raziel García ha sido vinculado constantemente con Universitario de Deportes, pese a que fue anunciado como el refuerzo de Cienciano para esta temporada. Para ponerle fin a las especulaciones, el futbolista de 26 años descartó este lunes su fichaje por los cremas y aseguró su compromiso con el ‘Papá'.

En una entrevista con Gol Perú, Raziel García decidió zanjar el tema de una vez y garantizó que jugará la temporada 2021 con Cienciano.

“Es cierto lo del acercamiento con Universitario, me lo hizo saber mi representante, pero yo tengo contrato con Cienciano. Y si no he viajado al Cusco es porque tengo que solucionar unos temas legales por el accidente, ese es el motivo”, dijo Raziel.

El futbolista de 26 años también destacó el apoyo que recibe del conjunto cusqueño desde el comienzo. “Hubo conversaciones con la ‘U’ desde diciembre, pero nada serio. Con Cienciano fue concreto desde el inicio, me dieron todas las facilidades, me están ayudando a solucionar mi tema y eso lo valoro mucho”, señaló.

El exCésar Vallejo sentenció: “Mi compromiso está con Cienciano, que es un equipo con historia y se merece estar en un torneo internacional. Es una ciudad linda y lo que yo quiero es jugar, consolidarme y poder salir al extranjero. Entre jueves o viernes estaría llegando al Cusco”.

Por último, Raziel García habló sobre sus principales objetivos en esta campaña, entre los cuales señaló que trabajará arduo para concretar su vuelta a una convocatoria de la selección peruana.

“Tengo ese tema pendiente. Pude entrar a una lista para las Eliminatorias, pero aún no debuto, así que tengo que esforzarme el doble. Se viene una fecha importante que va a ser en altura y lo único que quiero es entrenar de una vez y, si me toca estar convocado, pues que me agarre de la mejor forma”, finalizó.

