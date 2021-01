Conforme a los criterios de Saber más

El caso ya era, de por sí, muy novedoso. En el 2009 arribó al Perú un jugador de 20 años (cumplió 21 en marzo) para tapar las urgencias defensivas de un equipo que jugaría la fase previa de la Copa Libertadores y, como siempre sucede, estaba obligado a pelear por el título nacional. En el puesto donde casi siempre se busca la solidez de la experiencia, Alejandro González, Montevideo (1988), tuvo su primera gran oportunidad internacional en Sporting Cristal al lado del ‘Chorri’ Palacios, Carlos Lobatón, Edwin Pérez y Héctor ‘Vagón’ Hurtado. No le fue mal: 43 partidos, 1 gol. Fue suficiente para regresar con autoridad a Peñarol (dueño de su pase) y exigir un lugar entre los titulares. Doce años después, y con recorrido por Italia, Chile y Ecuador, el actual campeón del fútbol peruano no dudó en volver a confiar en él y lo fichó para la temporada 2021.

La vuelta de González se puede explicar de distintas formas. La principal, la más transparente -digamos-, es el brillo llamativo que el mercado uruguayo siempre ha representado a la hora de salir a comprar refuerzos en el fútbol peruano. Hay decenas de buenos ejemplos, y claro, algunas malas experiencias.

Solo el año pasado, la Liga 1 tuvo 20 jugadores de nacionalidad uruguaya al inicio del torneo. En un certamen de 20 equipos, donde el límite son cinco jugadores extranjeros por cada club, la presencia charrúa representó el 20% de futbolistas foráneos. Ayacucho FC, que quedó en el tercer lugar del Acumulado, fue el cuadro que más jugadores de Uruguay tuvo (4): Hugo Souza (34 años), Gonzalo Papa (30), Leandro Sosa (25) y Maximiliano Callorda (29).

Así como el equipo ayacuchano, en el fútbol peruano hay que reconocer algunos casos recientes de planteles reforzados con jugadores charrúas que ayudaron a sus equipos a alcanzar los objetivos que se trazaron a inicios de año. Para este informe, hablan los gerentes deportivos protagonistas del Alianza Lima 2017, Gustavo Zevallos, y del Universitario de Deportes 2020, Jean Ferrari.

Alianza Lima, 2017

Diez temporadas sin poder salir campeón nacional se había convertido en una mochila demasiado pesada en Alianza Lima. Antes del final del 2016, Gustavo Zevallos, cabeza de la gerencia deportiva, se contactó con Pablo Bengoechea para proponerle tomar el puesto de director técnico. No hubo intermediarios, el vínculo fue directo desde el inicio, y tras una reunión en Lima, donde se presentó el presupuesto para el 2017, el entrenador uruguayo se puso el buzo blanquiazul.

“Llamé a Pablo y le dije: ‘quiero que vengas para sentarnos con mi comité de fútbol, presentarte mi presupuesto, para que sepas qué dinero tengo comprometido y qué dinero podemos utilizar para contratar”, dice Gustavo Zevallos, alejado de la institución blanquiazul desde finales del año pasado tras un título (2017) y dos subtítulos (2018 y 2019).

“Pablo entendió perfectamente. Trajo a Aguiar directamente, a Godoy también. Todo lo que se contrató fue directo, entonces, fue un ahorro. Cuando me habló de Aguiar, fue enfático al decir que ‘era un jugador que necesita el equipo para campeonar’. Así es Pablo”, señala el ex gerente deportivo íntimo.

A la contratación de Aguiar y Godoy, los victorianos reforzaron el ataque en la segunda parte del 2017. Así resume Zevallos el arribo de Gabriel Leyes a Matute. “En el segundo semestre del 2017 necesitábamos un delantero y trajimos a Leyes, que no era un jugador técnicamente dotado de virtudes, pero era un jugador que para lo que Pablo quería, podía servir. Y sirvió. En el último partido (Comerciantes Unidos) anotó dos goles de cabeza y campeonamos”, sostiene.

Alianza Lima: Pablo Bengoechea llegó a la capital peruana para ponerse el buzo blanquiazul| VIDEO

En el 2006, con Gerardo Pelusso en el banco, Alianza Lima se había coronado campeón por última vez. Tuvo que regresar otro uruguayo para cortar la sequía de 11 años sin vueltas olímpicas. “Del perfil que queríamos, el que más se acercó era Bengoechea. Un entrenador extranjero que conozca el medio. Pablo se acomodaba a todo esto. Sabía cómo poder jugar en Ayacucho, cómo es un viaje a Cajamarca o cómo reacciona tu equipo a jugar el primer tiempo en Arequipa. Nuestra liga es diferente, y Pablo la conocía al revés y al derecho”, cuenta.

“Del plantel del 2016 no renovamos a 17 jugadores. Trujillo, Guizasola, Ibáñez, Forsyth, Albarracín, Manco, Larrauri, Landauri, entre otros. Era lo mejor para el club, nadie tuvo ninguna duda. Las cosas se dieron como las planificamos, como las proyectamos, el equipo tenía una forma determinada. Jugamos mejor la primera parte del torneo. Ganamos los dos torneos”, se ratifica sobre la conquista lograda en el Descentralizado 2017.

“Los fichajes uruguayos nos habían dado muy buenos resultados y seguimos apostando en las siguientes campañas”, comenta sobre los fichajes posteriores de Mauricio Affonso (2018), y Felipe Rodríguez, Adrián Balboa y Federico Rodríguez el 2019.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: Genial asistencia de Adrián Balboa y golazo de Joazhiño Arroé

Con una larga experiencia en el fútbol peruano, Zevallos reconoce la estirpe del jugador uruguayo. “Son buenos profesionales, totalmente dedicados. Son los primeros en llegar, los últimos en irse. Mira, Cazulo es un buen ejemplo para explicar el compromiso. Con Roberto Mosquera lo contactamos (Cristal 2012) y él le dijo que jugaría de volante. Se ha adaptado tanto que hasta se nacionalizó. Son gente que viene enfocados en lo que tienen que hacer. No se distraen en cosas extradeportivas”, declara.

“Son jugadores con una entrega total. Hay uruguayos que tienen muy buen pie. Uno de ellos es Aguiar, Guastavino cuando en su momento estuvo en la ‘U’. Rubén Techera si me remontó mucho más atrás. Jugadores uruguayos que han tenido éxito y logros importantes. Y sumado a todo eso: lo que tienen los uruguayos en la sangre, que nunca dan nada por perdido, son verdaderamente admirables”, reconoce.

A mediados del 2020, los tres jugadores uruguayos que pertenecían al plantel aliancista dejaron el club. Por distintos motivos, Luis Aguiar, Federico Rodríguez y Adrián Balboa no estuvieron en el equipo que hacia finales de noviembre pasado perdió la categoría tras una pésima campaña.

Universitario, 2020

Para resultados distintos, acciones distintas. El adagio se cumplía hacia finales del 2019. Jean Ferrari llevaba tres meses en el cargo de director deportivo, y Universitario se había quemado en la puerta del horno para alcanzar los ‘Playoffs’ con Ángel Comizzo en el banco. Se decidió, entonces, no continuar con el ‘Indio’ en el cargo.

A las oficinas de Universitario llegaron decenas de currículums y videos sobre posibles contrataciones. Sin embargo, Ferrari fue derecho a buscar a la cabeza principal del plantel deportivo. “Mi experiencia estaba basada en la naturaleza de lo que es Universitario. Me enfoqué en el mercado uruguayo por la naturaleza de la ‘U’, no por la efectividad de los jugadores uruguayos hayan tenido o tienen en el mercado peruano. A la ‘U’ le ha ido bien con jugadores uruguayos, con técnicos uruguayos. Digamos que la relación con Uruguay ha sido un relación de éxito en toda la historia de la ‘U’”, cuenta sobre los primeros pasos que dio para formar la plantilla 2020.

Entre 15 y 18 nombres de técnicos cumplían con el perfil que Jean Ferrari y su equipo de trabajo elaboraron para poder designar al entrenador de la ‘U’. Quedaron algunos finalistas, y se decidió un viaje hacia Argentina para realizar entrevistas personales con los candidatos.

“Gregorio Pérez tuvo la iniciativa de tomar el barco, cruzar de Montevideo a Buenos Aires y poder reunirnos. Eso a mí me marcó. Se notaba que tenías las ganas de ser parte del proyecto. Cuando lo fui conociendo, él me terminó contando la historia de la ‘U’ en los años cincuenta y sesenta. Gregorio me dio una cátedra de historia del fútbol, sobre todo, de Universitario. Sus conceptos y la metodología calzaban perfecto con el perfil que habíamos creado para buscar al nuevo director técnico”, dice.

¿Cómo llegaron, entonces, Dos Santos, Urruti y Alonso? “Yo tenía armado el plantel, básicamente, con la excepción de que había dejado tres posibilidades de cupos extranjeros para que el entrenador pueda tener algunas alternativas de llevar jugadores. Que eran un delantero, un extremo y el otro estaba pendiente porque no habíamos cerrado con Ramos ni con Rodríguez”, responde Ferrari.

El saludo de Gregorio Pérez por el aniversario de Universitario. (Foto: GEC/Video: @kioshikubo1924)

Antes de contratar a Jonathan Dos Santos se pensó en un colombiano que fue aprobado por Pérez, pero otro club se adelantó en ficharlo. Hubo una segunda opción que tampoco prosperó. Fue Gregorio quien dio el nombre de ‘Jona’, goleador 2019 del torneo uruguayo jugando con Cerro Largo (13 goles). Aquí tuvo que intervenir el poder de negociación de Jean Ferrari a los directivos del club uruguayo.

Para el puesto de extremo derecho, la gerencia deportiva pensó primero en un futbolista chileno, que terminó contratado por otro club. La segunda opción fue Luis Urruti. “Fuimos por él a ojos cerrados. La capacidad de negociación tenía que ser muy alta, no solo porque el tema pasa por negociar montos sino de convencimiento al jugador. No es lo mismo ofrecer oportunidades en la liga de Chile o en un grande de Uruguay, que venir a jugar en el Perú”, cuenta.

Con la pretemporada iniciada (26 de diciembre del 2019), y la negativa de Alberto Rodríguez de quedarse en el plantel, las puertas se abrieron para un tercer fichaje extranjero que llegara para reforzar la zaga central. Fue Edgardo Adinolfi, asistente de Gregorio, quien intervino con buen ojo. “Este es el jugador ideal para la ‘U’”, dijo sobre Federico Alonso.

Ferrari montó un operativo para conocer más sobre el futbolista. Preguntó en los clubes donde había jugado antes, y solo le asaltó una duda natural: ¿por qué no había jugado en un equipo grande? Tras el rastreo y después de escuchar opiniones positivas, fueron tras Alonso, cuyo representante tuvo que aceptar las bajas condiciones económicas que proponía Universitario.

Federico Alonso pone el 2-0: Municipal vs. Universitario (Video: GOLPERU)

“Nos tocó apostar por Alonso. Teníamos todas las buenas referencias, espectaculares comentarios sobre él, pero había una duda sincera porque no había jugado en ningún equipo grande. Con él, iba cumpliendo mis objetivos. Federico es un jugador de categoría que, tranquilamente, puede convertirse en ídolo en la ‘U’”, señala Ferrari.

El vínculo de Universitario y el fútbol uruguayo traspasa los tiempos. De Techera al ‘Ratón’ Silva, Artigas, Guastavino, Ximénez, y los tres charrúas que consiguieron meter a la ‘U’ en la final de la Liga 1, y por ende, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. “Elegimos jugadores muy profesionales. No solo en lo deportivo, que son buenos, sino también buenos profesionales. Eso es lo difícil de encontrar”, reconoce el exdirector deportivo merengue.

A días de iniciar la pretemporada, Universitario aún no oficializa contrataciones extranjeras. Apenas Alex Valera y Jorge Murrugarra, del medio nacional, fueron presentados. Federico Alonso renovó y se queda, mientras que Luis Urruti aún negocia quedarse en el equipo. En tanto, Jonathan Dos Santos, goleador del plantel 2020, jugará este año en Querétaro de la Liga MX. Solo ha pasado un año, pero parece una década.

