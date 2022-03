José Bellina, Gerente Deportivo de Alianza Lima, habló acerca de lo que sucede con Jefferson Farfán en el club victoriano. Al parecer, el delantero se iría a Estados Unidos para continuar con su recuperación y volver a las canchas lo antes posible.

Bellina confirmó que no existe por ahora una fecha en específico para el retorneo del 10. “Jefferson está en evaluación constante. Hoy por hoy no hay una fecha específica (de su retorno), estamos esperando que pueda volver al máximo nivel. No hay ninguna incomodidad, sabíamos que tenía algunas situaciones, queremos que él esté bien”, declaró para RPP.

“Se evaluó que Jefferson vaya a Estados Unidos, se han visto algunas opciones para que él pueda tener una segunda opinión y en conjunto con lo que él mismo quiera vamos a evaluar lo mejor para él. Es una opción Estados Unidos”, agregó.

Posteriormente, se refirió al tema salarial del jugador. “No se ha discutido el tema salarial de Farfán. Él es un jugador muy institucional, lo que quiere es dejar legado en el club. Se ha discutido que, en caso haya una reducción en el futuro, que vaya destinado para el futuro del club”.

Otro de los temas que también tocó el Gerente, fue el de Paolo Guerrero, confirmó que hubo un contacto con el ‘Depredador’, pero finalmente no se pudo dar la incorporación del 9 al club porque “No se llegó a afinar temas muy puntuales”.

