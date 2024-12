Su sola presencia alteró el ritmo cardiaco de cada unas de las niñas, que plenamente sorprendidas, apenas atinaron a desplegar una gran sonrisa y así, automáticamente, elevar aún más sus ganas por competir. Nos referimos a la entrenadora de la selección peruana de fútbol femenino, la brasileña Emily Lima, quien fue parte de la gran final del Semillero Repsol de Fútbol Femenino, disputada en el complejo deportivo Costa Verde en Magdalena.

El pasado domingo 24 de noviembre, AS Tingo (Tingo María-Huánuco) demostró una vez más su contundencia y se convirtió en el equipo campeón del Semillero Repsol Fútbol Femenino, al vencer por goleada 3-0 a Ciclista Lima (Magdalena) en la final del torneo. En primera fila, mirando atentamente el encuentro y anotando a futuros prospectos para las selecciones de menores, Emily Lima participó de la fiesta del torneo Sub 13.

-¿Cuánto beneficia torneos como el Semillero El Comercio al crecimiento del fútbol femenino?

Mira, no solo para mí, sino para el país, es importante, porque la profesora Fiorella y Jacky también están aquí, ya que ellas forman parte de la formación formativa de la selección. Nuestra presencia es un impacto en la vida de estas jugadoras y sus padres, ya que veo que está lleno el campo. Ellas necesitan conocer un poco cómo es el fútbol femenino, entonces El Comercio junto con Repsol pudieron lograr el primero de muchos campeonatos. Ahora estamos hablando de un Sub 13 y luego hablamos de un Sub 14, Sub 16 y Sub 17. Esto es un símbolo muy importante y grande para el país. El país necesita saber que el fútbol femenino es de todo el mundo.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio junto a Emily Lima, entrenadora de la selección femenina de fútbol de Perú | Foto: GEC

-Le cuento que el equipo campeón As Tingo viajaba más de 12 horas para competir y hacía rifas para poder participar...

Yo conocía la historia, es increíble. Nosotros que trabajamos en el fútbol femenino, a veces nos llenamos de orgullo de estas cosas que solo pasa en el fútbol femenino. Ellas lo hacen con amor, campeonaron con mucho esfuerzo junto a sus padres. Para nosotros, venir a ver este juego es muy gratificante y ver además que hay mucho talento. Entonces, tenemos que cuidar de este talento y ayudarlo a surgir.

-¿Alguna jugadora le sorprendió en particular?

Sí, de los dos partidos, preferiría no decir nombres ahora. Entonces, sí hay talento. Siempre hablamos de eso y ahora tenemos que juntarnos y ver qué podemos hacer para la formación femenina en el Perú.

-¿De este grupo de chicas veremos alguna convocatoria?

Seguramente que sí, la Federación hoy nos da condiciones muy buenas en el fútbol femenino de selección. Presenté un proyecto para la Sub 15 del 2025 y ya está aprobado. Entonces, mira, de estas chicas seguramente vamos a tener un par de ellas en la Sub 15. Imagina qué importante y estimulante es para estos equipos seguir con este trabajo.

As Tingo se impuso en el Semillero Repsol Fútbol Femenino | Foto: Antonio Melgarejo - GEC

-¿Cuál es su balance sobre el trabajo con las selecciones femeninas en el Perú?

Mira, estamos aún caminando paso a paso. Esto no crece de un día a otro, es a largo plazo. Perú está bastante retrasado respecto al fútbol femenino de otros países, pero todos estos movimientos son buenos para el desarrollo en el país.

-¿Cómo decirle a las niñas que sigan su sueño de ser futbolistas en un país donde el fútbol femenino no es 100% profesional aún?

Es mirar hacia afuera, ver Copa del Mundo, Olimpiadas, porque en todo el mundo, el fútbol femenino es una realidad, entonces, tenemos que mirar hacia adentro para desarrollar y mirar hacia afuera para estimular. Aquí también el fútbol femenino se va a desarrollar.

-¿Cuál fue su reacción respecto de la cancelación de la fecha FIFA?

Es un tema interno que todos los sabemos y tenemos que aceptar lo que pasó. Pero aún no teníamos partido firmado y estamos convocando a un microciclo para trabajar.

-¿Qué mensaje le dio a las jugadoras en este momento adverso?

Hay que seguir mirando hacia adelante y seguir creyendo que podemos.





