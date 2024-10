Este enfrentamiento, conocido como el clásico moderno, se convierte en un punto de inflexión en la temporada 2024 del fútbol peruano, no solo por su impacto en la tabla de posiciones, sino también por su relevancia en la narrativa del torneo. Ambos equipos han mostrado rendimientos dispares, con uno experimentando altibajos más marcados que el otro. Por ello, es fundamental conocer las implicaciones de los 90 minutos entre cremas y celestes.

Implicaciones para Universitario

Para Universitario, una victoria sería un paso firme hacia la conquista del Torneo Clausura. El equipo de Fabián Bustos ha evolucionado y este partido es clave para consolidar su gran temporada. Alejandro Vernal, de América TV, resalta la importancia del encuentro: “Es el partido más importante del año. Si ganan los dos juegos restantes en Lima, contra Cristal y Cienciano, y logran un empate en Andahuaylas, serán campeones nacionales directos. En Lima, tienen un récord impresionante de 18 victorias en 18 partidos. Aunque no son tan avasalladores como antes, defienden bien y generan pocas oportunidades al rival. Sin duda, son los grandes candidatos”.

Por su parte, Paul Pérez de ATV, destaca que este partido podría marcar un antes y un después para la ‘U’: “Porque a Universitario le abre las puertas del Clausura y del título. Si le gana a Sporting Cristal, al tener puntaje perfecto de local, debería cerrar ganándole a Cienciano el fin de semana. La diferencia de goles le otorgaría, salvo una catástrofe, el título nacional. Por eso es el partido más importante de la U en el año del Centenario, que era el primer objetivo y principal: salir campeón de la Liga 1″.

Partidos que le restan a la U en el Torneo Clausura

Fecha Jornada Rival Condición 23/10 15 Sporting Cristal Visita 27/10 16 Cienciano Local 30/10 17 Los Chankas Visita

Finalmente, Mauricio Loret de Mola, periodista de Denganche, añade una perspectiva sobre el impacto emocional que tendría un triunfo: “Si Universitario gana, creo que se acaba todo. No solo eso, sino que la sensación del logro y del título, en caso de vencer a Cristal, le dará un brío mucho más grande al equipo. Ganar a falta de tres partidos evitaría que cualquier otro equipo tenga la posibilidad de pasarlos, lo que le daría otro color al campeonato y al equipo de Bustos, que ha ido creciendo a pesar de las lesiones y las suspensiones”.

Implicaciones para Sporting Cristal

El partido entre Universitario y Sporting Cristal no solo representa una lucha por el título del Torneo Clausura, sino que también es crucial para el equipo cervecero, que se encuentra en una situación delicada. Según Mauricio Loret de Mola de, “Cristal necesita ganar por muchas razones”, destacando que una victoria no solo les permitiría mantener vivas sus posibilidades de clasificar a las semifinales, sino que también serviría para mejorar la percepción del equipo entre sus seguidores. Loret de Mola subraya que la temporada ha sido decepcionante para Cristal, y perder este encuentro podría agravar aún más la sensación de fracaso acumulada, lo que hace que el partido sea fundamental no solo por los puntos, sino también por la confianza del equipo y el apoyo de su afición.

Partidos que le restan a Cristal en el Torneo Clausura

Fecha Jornada Rival Condición 23/10 15 Universitario Local 27/10 16 Unión Comercio Visita 30/10 17 Comerciantes Unidos Local

En una línea similar, Paul Pérez de ATV enfatiza que este es el partido más importante para Sporting Cristal porque “podía salvarlo del fracaso”. La situación es crítica, ya que el equipo no logró avanzar en la Copa Libertadores y su rendimiento en el Torneo Apertura fue inferior al esperado. Pérez argumenta que la única salvación que le queda a Cristal es asegurar un lugar entre los primeros de la tabla acumulada, lo que les permitiría clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Una derrota en este encuentro podría llevar al club a caer del segundo al cuarto lugar, lo que sería un golpe devastador para un equipo que ha tenido un desempeño tan inestable en esta temporada.

Alejandro Vernal de América TV añade que la situación de Cristal es aún más compleja, ya que el equipo se juega la posibilidad de ser Perú 2 en la Copa Libertadores. Aunque los cerveceros aún dependen de sí mismos para alcanzar ese objetivo, su falta de consistencia defensiva y la disminución en la efectividad de su trío ofensivo han puesto en duda su capacidad para enfrentar a un rival de la talla de Universitario. Este partido no solo será un desafío en términos de puntos, sino que también representa una oportunidad para que Cristal recupere la confianza perdida y trate de limpiar en algo su discreta campaña.

Términos monetarios

Tras su victoria 2-1 sobre ADT, Universitario garantizó su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que representa un ingreso seguro de 3 millones de dólares, equivalentes a un millón por cada partido disputado como local. A esto se suman las recompensas por triunfos, ya que cada victoria en la edición de 2024 está premiada con 330 mil dólares. Si la ‘U’ logra obtener las seis victorias posibles, podría recibir hasta 1,98 millones dólares adicionales. También se proyectan ingresos por taquilla, considerando que en su última participación, el club recaudó cerca de 2 millones de soles por partido.

Los millones de dólares que ganarán los cremas también son matemáticamente alcanzables para Sporting Cristal. Si logran derrotar a Universitario y forzar su clasificación a las semifinales, deberán ganar en esta fase para acceder a la final, lo que les permitiría entrar directamente a la fase de grupos de la Libertadores. Esto representa un grave perjuicio económico para Cristal si no obtienen los tres puntos y, al final del torneo, los merengues terminan celebrando el título sin jugar la final. En caso de que esto no ocurra, su objetivo será clasificarse como Perú 3 o Perú 4 en la tabla acumulada, lo que les generaría aproximadamente entre 500 mil y 400 mil dólares por disputar la fase 2 o 3. Esto equivale a 6 a 7.5 veces menos de lo que ganaría Universitario solo por partidos.