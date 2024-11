El nombre de Raúl Ruidíaz sonó con fuerza a mediados de año, cuando el mercado de pases en la Liga 1 Te Apuesto estaba abierto y los clubes podían reforzar sus planteles para afrontar la etapa decisiva de la temporada. Universitario lo quería y mostraba interés en traerlo desde Seattle Sounders para convertirlo en el jale del Centenario. Lo buscó. Lo encontró. Pero no pudo darse. La ‘Pulga’ tenía contrato vigente por todo el 2024 y romperlo iba a ser toda una odisea. Tan imposible como mover una montaña con las manos. Sin embargo, ahora con el bicampeonato bajo el brazo y la U buscando un ‘9′ para tentar el tricampeonato, el delantero de 34 años vuelve a estar en agenda. ¿Es posible pensar en él como refuerzo otra vez?

“Yo hablé con Raúl. La realidad es que si viene nos va a ayudar a ser un mejor equipo”, nos decía Fabián Bustos en una entrevista hace un par de semanas, tras coronarse campeón nacional. Aunque al técnico crema no le gusta hablar con nombres propios, reveló que había tenido contacto con Ruidíaz y que su posible llegada iba a ser un plus para su equipo. Hay tres factores que se podría considerar para su retorno: su contrato está por expirar, tiene una mala relación con su DT Brian Schmetzer y ya no es una pieza determinante en su equipo. Pero la realidad dice otra cosa.

¿Cuáles son las posturas de Universitario y Ruidíaz?

Vayamos al inicio. La relación entre Universitario y Ruidíaz siempre ha sido de las mejores. La institución tiene en gran consideración a Raúl, ya que es un futbolista de la casa y le sumaría dentro y fuera de la cancha tenerlo entre sus filas Sin embargo, El Comercio pudo conocer que, en este momento, ambas partes no están en sintonía. La U planea ofrecerle un contrato de dos años, mientras que el jugador está interesado en cerrar un vínculo por cuatro temporadas ; es decir, busca asegurar un contrato prolongado sabiendo que está en la etapa final de su carrera.

Otro detalle importante es que, a diferencia de lo que se ofreció a mitad de año, la nueva propuesta sería menor. Si bien es cierto que Universitario maneja un presupuesto para sus fichajes (más allá de los premios por salir campeón, clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y los ingresos por taquilla), también es una obligación de parte del club cumplir con el plan de viabilidad que se presenta ante SUNAT.

En ese sentido, el tiempo del contrato y el tema económico son elementos a considerar para acercar posturas. Pero también está la decisión del jugador. Según el programa ‘Mano a Mano’, Ruidíaz desea permanecer en Estados Unidos para obtener la ciudadanía de ese país y lo más probable es que continúe jugando en otro equipo de la MLS. Le quedan poco más de seis meses para obtener ese beneficio junto a su familia y, por como están las cosas ahora, su prioridad sería quedarse allá.

Números de Raúl Ruidíaz esta temporada:

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos MLS Cup Playoffs 3 - - 143′ MLS 24 8 - 1355′ US Open Cup 2 - - 38′ Leagues Cup 2 - - 42′

¿Qué debe pasar para que Ruidíaz llegue a la U?

Primero, tener la intención de hacerlo. Todo parte de allí. Y, por lo visto, es difícil encontrar un camino para negociar. Manuel Barreto, director deportivo de la U, afirmó que depende más del jugador. “Raúl es una posibilidad porque acaba contrato, pero es prematuro. Va a depender de Raúl”, contó en ‘Fútbol Como Cancha’. También confirmó que el tema económico podría retrasar el regreso del delantero en el corto plazo.

Con 34 años, Ruidíaz es un jugador que está en la madurez de su carrera y considera otra clase de factores en su evaluación para tomar la decisión de jugar en otro equipo. Se sabe que la ‘Pulga’ está bastante cómodo en Seattle, vive con su familia y ha encontrado esa tranquilidad para establecerse en ese lugar. Además, está la opción de conseguir la ciudadanía estadounidense si continúa jugando en la MLS. Y si partimos de allí, es difícil que pueda renunciar a todo eso para regresar al club de sus amores. Lo emocional y lo deportivo quedarían de lado.

Universitario, en la medida de sus posibilidades, podría ofrecerle otras condiciones de contrato con ciertas mejorías, pero la pelota no está en su cancha. Todo eso depende del propio Ruidíaz. Volver hoy a la U sería un sacrificio enorme.

Raúl Ruidíaz registra 86 goles en 175 partidos con Seattle Souders.

¿Qué otro delantero tiene la U en carpeta?

En lo que la U ya no puede fallar otra vez es en la elección de su próximo ‘9′. Este año, Manuel Barreto trajo a Diego Dorregaray como el goleador del Centenario y no pudo adaptarse como hubiese querido a la idea de juego del plantel. El argentino terminó rescindiendo su contrato a mitad de año y volviendo a la liga de Chipre. Solo marcó cuatro goles en 17 partidos con los cremas y nunca logró afianzarse como titular.

En 2023, Emanuel Herrera fue el ‘9′ elegido como garantía de gol y tampoco le fue bien: apenas logró 8 goles en 34 partidos. Y en 2022, Joao Villamarín anotó un gol en 10 partidos. Esa tendencia, más allá del bicampeonato, es un problema que es necesario revertir. Y si bien Ruidíaz no es una opción clara para la U, el nombre de Francisco Fydriszewski, delantero argentino de 31 años, ya suena en los pasillos del Monumental de Ate.

Bustos lo conoce porque coincidieron en Barcelona de Ecuador, donde ‘Polaco’ -como lo llaman- registró 25 goles y 6 asistencias en 51 partidos distribuidos entre Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Actualmente, juega en San Lorenzo y su presente no es el mejor. Solo ha disputado cuatro compromisos con el ‘Cuervo’ y no ha marcado goles. De llegar a la U, competiría por ganarse un puesto con Alex Valera, quien tiene contrato vigente con el club.