Universitario de Deportes, el bicampeón de la Liga 1, no descansa. A los entrenamientos posteriores a conseguir el título del 2024, el club está organizando dos actividades para que el hincha crema cierre un año histórico cerca del equipo. El primero es el “Crema Fest Bicampeones” de este sábado 7 de diciembre, y el otro y más trascendental es el estreno de la película “Esta es la U”, la cual ha generado grandes expectativas entre los fanáticos merengues y se estrena el 12 de diciembre en salas de cine.

Hoy 6 de diciembre del 2024 se realizó la función de prensa de la película “Esta es la U”. De parte del club participaron de una conferencia de prensa Piero Alva, Jefe de la Unidad Técnica de Menores, y Daniel Amador, Gerente de Marketing. Mientras que también hablaron Daniel Farfán, el director, y Kate Kisic, la productora, del film.

Justamente, Piero Alva se mostró feliz por el estreno. “Cuando vi el tráiler me emocioné no solo como hincha, me sentí como un niño que espera por ver su película preferida”, dijo el ‘Zorrito’. “Esta película es para disfrutarla, para sentirse orgulloso. Estoy seguro que la gente de la ‘U’ le va a gustar mucho”, comentó.

¡Hoy fue un día histórico para el cine y el fútbol! Se realizó la proyección para la prensa de ESTA ES LA U, la esperada película que retrata como nunca antes la pasión, historia y esencia de un equipo que mueve multitudes. Una cinta que promete emocionar a hinchas. pic.twitter.com/TvibDO16Hq — Daniel Rios (@redbear2506) December 6, 2024

Estreno internacional

La productora de la película Kate Kisic, por su cuenta, reveló lo que miles de hinchas de la ‘U’ que viven fuera del Perú estaban esperando. “Pensamos proyectarla en Miami y Madrid porque sabemos que tienen una comunicad muy grande de hinchas”, sostuvo.

El esperado entreno en cines peruanos, en tanto, se realizará el próximo jueves 12 de diciembre.

Mira aquí el tráiler