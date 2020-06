Aún la pelota no vuelve a rodar en Sudamérica por la pandemia del nuevo coronavirus, que sigue causando estragos en muchos países. Ante la falta de acción en los terrenos de juego, la Conmebol ha decidido organizar una Copa Libertadores en FIFA 20, donde Alianza Lima logró clasificar a los octavos de final.

Según anunció la Conmebol en sus cuentas oficiales, el club blanquiazul consiguió los puntos necesarios en las simulaciones de los partidos en fase de grupos para alcanzar la siguiente fase: octavos de final.

“¡Directo a octavos de final! Racing y Alianza Lima siguen su camino en la #LibertadoresEnCasa simulaciones”, publicó el ente sudamericano. Ahora, tras el exitoso pase a octavos, los íntimos deberán esperar el sorteo para conocer a su siguiente rival en el torneo virtual.

De hecho, aún falta conocer algunos equipos clasificados. Hasta el momento, la Conmebol ha anunciado que, además de Alianza Lima y Racing, equipos como River Plate, Sao Paulo, DIM, Boca Juniors, Peñarol, Colo Colo, Internacional y Gremio también siguen en la lucha por el título del certamen en FIFA 20.

Faltan disputar los encuentros de Palmeiras vs. Tigre, Bolívar vs. Guaraní, Santos vs. Defensa y Justicia, Olimpia vs. Delfín, Flamengo vs. Junior e Independiente del Valle vs. Barcelona, los cuales se podrán seguir a través del Facebook Watch en la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores.

El motivo por la que la Conmebol está organizando este torneo simulado es “revivir el fútbol, la pasión y la emoción que despierta cada partido”, además que sirve “para que no sea tan ardua la espera hasta la reanudación y puedas vivir el fútbol desde casa”.

Cabe señalar que en los dos partidos que alcanzó disputar Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, no logró sumar ningún punto, por lo que se encuentra último en el Grupo F. Los íntimos no continuaron su participación en el torneo continental, tras la suspensión de la competencia por la amenaza del coronavirus.

Ahora, a la expectativa del próximo retorno de fútbol sudamericano, los íntimos se preparan desde casa para afrontar, de la mejor manera, los partidos restantes tanto en el certamen internacional como en el local, la Liga 1.