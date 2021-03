Conforme a los criterios de Saber más

En el fútbol, como en la vida, no siempre se hace justicia. La pelota, ya lo decía Galeano, tiene sus veleidades y “a veces no entra al arco porque, en el aire, cambia de opinión y se desvía”. Cuantas veces, sobre todo en torneos cortos, no ha ganado el mejor. Cuantas veces, por ese carácter impredecible del juego se han henchido o estrujado los corazones. No en todos los casos la excelencia de una labor tiene recompensa al final de la temporada. Termine o no el año con las manos vacías Koeman ha sido un acierto en el Barcelona. Su trabajo ha sido descomunal.

Este Barza resurrecto, es favorito para derrotar al Bilbao en la final de la Copa del Rey, y también para descontarle los cuatro puntos de ventaja al Atlético de Madrid en las nueve fechas que restan para el cierre del campeonato. Sobre todo, si se toma en cuenta que debe recibir a los Colchoneros en el Nou Camp. De todas formas, si los pronósticos no se cumplen, la curva de rendimiento de los catalanes se detiene, se les escapa la Copa y no pueden darle caza a los de Simeone tampoco sería un drama. Inclusive, en el tormentoso escenario que el Madrid recupere la memoria, y los de Zidane se apoderen de la Liga, igual lo de Koeman sería estupendo. Tan notable como el trabajo de Tuchel, Flick o Guardiola esta temporada.

Más allá de haber llevado a la selección de su país a la final de la Liga de Naciones de Europa, los antecedentes de Koeman en clubes no estaban a la altura de una institución del linaje del Barza. Fue contratado principalmente por su apuesta por jugadores jóvenes, su pasado como jugador ( un gol suyo a la Sampdoria valió la primera Champions de los blaugranas), su manejo del español, sy obviamente su procedencia. Rinus Michels, Cruyff y Rijkaard, en menor medida, engendraron un estilo que dio frutos en Cataluña.

Tras un inicio calamitoso Koeman empezó una reingeniería urgente con lo poco que tenía a mano. Encontró una institución quebrada, un plantel dividido, jugadores fuera de forma, y a Messi, la bandera del equipo, con ganas de hacer maletas. Para colmo de males varios de sus jugadores estaban lesionados y Luis Suarez, a quien dejó ir al Atlético, se reencontró con el gol con su nueva camiseta. El cisma entre los jugadores y la dirigencia no tenía vuelta atrás. Las criticas llegaron y él se las bancó como un duque. Hay quienes cuando arrecia la tormenta huyen, pero otros hacen molinos de viento. Koeman, neerlandés, al fin y al cabo, sabe mucho de eso.

Su mérito consiste en haber capeado el temporal con firmeza: se hizo aliado de Messi y desdramatizó los problemas. Pese a quedar fuera de la Liga de Campeones, el Barza recuperó un estilo. La propuesta paquidérmica del año pasado ya no existe más, este equipo corre, recupera y busca la red rival. De Jong y Pedri han sido fundamentales. Koeman encontró el sistema adecuado jugando con línea de tres y dos carrileros que desdoblan.

Reina la armonía en el grupo. El entorno de Griezmann ya no dispara contra Messi y Lio parece estar nuevamente motivado. Koeman no solo apagó el incendio sino que rescató al club apostando por los jóvenes: Ansu Fatti, (18), Mingueza (21), Moriba ( 18), Dest (20), Pedri (18), Puig ( 21), Araujo (22), De Jong (23). Matheus Fernandes (22) y Trincao (21) son un capital con el que el Barza puede recuperar gloria y dinero en el corto plazo. Esa es una herencia que sobrevivirá su paso por Cataluña.

