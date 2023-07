Tuvo una despedida del Emmen FC que ya quisiera otros que usan la 10 o son goleadores. Miguel Araujo se ha integrado a Portland como nuevo fichaje y buscará en el elenco de Oregón hacerse un camino en la MLS. Líder en Holanda llega a Estados Unidos para hacerse un camino en Estados Unidos. Pero además, un dato: su presencia en los últimos dos amistosos de la selección dejaron una interrogante en el comando técnico que dirige Juan Reynoso: Araujo podría competir hoy con Alexander Callens como titular en el estreno de las Eliminatorias en setiembre.

Giovanni Savarese, técnico del Portland de la MLS, su nuevo equipo, también cree lo mismo.

- Me comentaron en Holanda que Portland estaba interesado en Miguel Araujo desde marzo y que esperaron el tiempo justo para poder ficharlo. ¿Qué condiciones ve en él?

Sí, al final se logró ficharlo. Miguel Araujo era uno de los jugadores que de verdad estuvimos viendo y teníamos mucho interés de traerlo para acá, y gracias a Dios pudimos hacerlo, lastima que el equipo donde él jugaba descendió, pero esa fue una de las razones por la que él aceptó a jugar con nosotros. A partir del 5 de julio ya estará disponible para poder competir y lo bueno que ya se integró con el grupo y se está adaptando rápidamente a la Liga y al grupo que tenemos por acá.

- Las oportunidades que conversé con usted profesor, recuerdo que me comentaba que veía los partidos de Perú, si bien Araujo no tuvo muchos minutos con la bicolor, ¿cómo es que llega su nombre a Portland?

Llega como siempre a través de agentes que nos envían diferentes opciones y luego de ver las opciones que teníamos, Miguel fue una de esas opciones que más nos interesó, gustó y pensamos que su perfil va a ser bueno para nosotros. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Por eso, esperamos poco a poco, hicimos nuestro trabajo para comunicarnos y gracias a Dios se dieron las coas para que venga a Portland.

-¿Araujo viene a la MLS a ser titular?

Sí, la Liga holandesa es muy competitiva y hay equipos de alto nivel como jugadores. El hecho de que Miguel sea uno de los pilares de un equipo de la Primera División de Holanda nos muestra la calidad que tiene, más allá de que era capitán del equipo, refleja un liderazgo de su parte y por eso fue de nuestro interés seguir investigando y traerlo a Portland. Venir de jugar de Holanda le ayudará para que se adapte a este fútbol de la MLS y yo creo que siempre que un jugador sale de su país va a estar más preparado para lo que va a encontrar acá.

-Más allá de los files que le llegaron, ¿usted conversó con algún jugador peruano para pedir referencias de Miguel Araujo?

Siempre hay conversaciones que uno tiene con diferentes personas, no solamente de mi parte también de nuestro gerente general y persona de scouting. Todo lo que oímos fue positivo y eso nos dio a nosotros la tranquilidad de saber que lo que estábamos apuntando era algo interesante para nuestro equipo.

- En la MLS tienen buen concepto del jugador peruano, ya que Raúl Ruidíaz y Callens han triunfado en dicha Liga. ¿Cómo se nos mira allá, un torneo que estará en el foco de todos por la llegada de Messi?

Sin duda que a mucho de los jugadores peruanos les ha ido bien en esta Liga, ya que han demostrado tener calidad y no es sorpresa ello, ya que sabemos la calidad que tienen los futbolistas peruanos en su historia, porque son jugadores de muy buena técnica y habilidad. Además, muchos físicamente tienen buen porte y creo que son jugadores interesantes para cualquier liga.

- ¿Qué ha conversado con Miguel Araujo?

Él ya está acá con el equipo, con nosotros y está experimentando este viaje a Colorado y a pesar de que no puede jugar todavía, ya se está ambientando con los muchachos, entendiendo el entorno y creo que fue importante eso. A partir del 5 de julio ya estaría apto para poder jugar.

- Usted dirigió a Polo en Portland que salió del club por unos temas extradeportivos, le cuento que en la ‘U’ tiene minutos y poco a poco ha alcanzo su mejor ritmo, ¿ha conversado con él?

No, en este momento no deseo hablar de Andy Polo, no creo que sea el tema, quiero enfocarme más en Miguel y solo eso.

- Messi ha transformado ya la MLS sin jugar. ¿Cuánto prestigio le dará a esa liga?

Por supuesto que va a traer mucho más atención, ya que es un gran jugador y nos da a entender que todavía hay Messi para rato. Yo creo que ahora lo más importante es que la Liga crezca y siga siendo competitiva y que la gente que no haya visto la Liga y la llegada de Messi nos ayudará a crecer.

- ¿Cuánta presión generará la llegada de Messi?

No tanto presión, ya que es un impacto positivo, porque quiere decir que está levantando la Liga y genera expectativas, y quiere decir que vienen cosas buenas. Es un lujo dirigir aquí hoy.

