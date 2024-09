Canelo vs Berlanga: dónde ver pelea

Conoce aquí qué canal pasa la transmisión de la pelea de Saúl Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga por los títulos supermedianos de la AMB, CMB y OMB. Mira a continuación la lista de canales de TV EN VIVO y plataformas streaming donde se puede ver el combate en Las Vegas.

Dónde van a pasar la pelea del Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga

Dónde ver Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga

En México, la pelea Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga se puede mirar por televisión abierta mexicana a través de TV Azteca (Azteca 7) y Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN pasa la transmisión por cable.

En Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de países de Sudamérica, ESPN es el canal que pasa la pelea, a través de distintas opciones en cable y por internet.

En España, la transmisión de la pelea será televisada por DAZN, mientras que en Estados Unidos transmiten DAZN y Prime Video.

¿Cómo ver el partido sin televisión?

Hay varias opciones para seguir Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga vía streaming: Disney Plus, DAZN, Movistar TV App (Movistar Play), DirecTV GO, entre otras plataformas para ver el encuentro por internet desde dispositivos como tablets y celulares.

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga?

TV abierta México: Canal 5 (Televisa) y TV Azteca.

Canal 5 (Televisa) y TV Azteca. TV pagada por Cable: TUDN y ESPN (por las señales de DIRECTV, Movistar, Claro, Telecentro, Flow, entre otras).

TUDN y ESPN (por las señales de DIRECTV, Movistar, Claro, Telecentro, Flow, entre otras). Streaming: Azteca Deportes, VIX, DAZN, DirecTV GO (DGO) y Disney+.

Lista de canales por país