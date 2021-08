“Nice tu meet you. I’m too”, nos dice cuando nos presentamos como periodistas peruanos. Sí, él es peruano y si bien viste los colores de Israel en Tokio 2020, sabe que parte de él tiene algo de nuestro país. Tal Erel tiene la historia de muchos, una conexión especial con el Perú pese a no conocerlo. Su padre, Yaron Erel nació en Lima y esta es su historia.

(Foto: Talía Vargas, enviada especial Diario Récord Perú)

Tal Erel tiene 25 años y juega como cátcher en la selección de béisbol de Israel. Estudia en la Universidad de Lynn de Estados Unidos y milita en los Fighting Knights. De juvenil fue considerado una de las grandes promesas del béisbol israelí, y si bien aún no ha tenido actividad -el titular es Ryan Lavarnway, jugador que ha tenido presencia en las Ligas Mayores-, su selección está en la ronda de repechajes rumbo a un lugar en el podio.

Su historia

Fue Yaron Erel, el padre de Tal, quien nos contó la historia peruana de su familia. Su padre, el abuelo de Tal, llegó al Perú para trabajar en la industria de la agricultura rural. Así, Yaron nació en Lima y vivió unos meses acá.

“Cuando yo fui a la embajada de Perú para pedir mis documentos de nacimiento y me preguntaron si mis hijos son peruanos. Tal tenía 16 años y lo inscribí como peruano. Él es peruano porque yo soy peruano”, nos cuenta.

Yaron regresó al Perú en su juventud y conoció parte del país: la capital y claro, Machu Picchu y son los lugares que desea Tal conozca. “El Perú siempre ha sido una parte de mí. Mi padre nació allá y yo siempre me interesé en Perú. Nunca he estado, pero es algo que quiero hacer en un futuro cercano”, nos confiesa el mismo beisbolista.

Ya tiene planes de conocer nuestro país, pero estos se han aplazado por la pandemia del coronavirus. “Es algo que quiero hacer y la pandemia no me lo ha permitido. Quero conocer, entender su cultura, pero no he viajado porque no quería arriesgarme antes de los Juegos Olímpicos, seguro después de esto lo haré”, nos dice.

De hecho, Tal ya realizó el servicio militar obligatorio en Israel y solo le queda terminar sus estudios en la Universidad de Lynn para poder realizar el mencionado viaje. El próximo año, si no es antes, pisará por primera vez el país en el que fue inscrito y que aprendió a querer por su padre.

“Quiero conectarme con eso. Mi padre me dijo que es un país hermoso, con gente muy acogedora. El Perú es parte de mi y viajar es algo que realmente quiero hacer y hacerlo junto a él”, nos dice.

“Le he contado de Lima, del Cusco, de la maravilla que es Machu Picchu, que es algo que debe conocer. También le conté que mis padres me decían que a mí me compraron en un supermercado en Lima (risas)”.

Su sueño

“¿Quién sabe y quizás juega béisbol en Perú?”, nos dice el padre. Y es la idea que comparte Tal. Sabe que este deporte no es muy popular en nuestro país y por ello envía un mensaje a los jóvenes que buscan formarse en este deporte en el Perú.

“Sigan sus sueños. El béisbol tampoco es popular en Israel y mira dónde estamos -en los Juegos Olímpicos-. Acabamos de tener una gran victoria sobre México, uno de los cinco mejores del mundo. En Israel solo hay 800 jugadores y seguimos en esto”; nos comenta.

“Veo el béisbol del Perú y quiero lograr ser parte de él en el futuro para que los niños jueguen. Para ellos, si realmente les gusta el juego, si lo aman, disfruten que el cielo es el límite. Que sigan trabajando duro y van a mejorar”, agrega.

Además, Tal se compromete a buscar la forma de apoyar el béisbol nacional. “Espero que se pueda hacer algo juntos, con suerte podemos trabajar. EL mensaje es no dejar de intentar como yo lo hice de niño”, nos dice en el breve diálogo que tuvimos en la zona mixta del Yokohama Stadium.

Israel cayó en sus dos primeros partidos de la Ronda 1, ante Corea del Sur y Estados Unidos. Vía el repechaje se mantiene en camino. Venció 12-5 a México y ahora volverá a enfrentar a los coreanos para seguir soñando por la medalla.

MÁS EN DT