ESPN EN VIVO, cómo ver Canelo vs Berlanga HOY ONLINE por Disney Plus

Ver ESPN EN VIVO: transmisión de la pelea de Canelo Álvarez vs Édgar Berlanga, hoy sábado 14 de septiembre de 2024, desde las 10:00 PM hora de la Cuidad de México (11:00 PM en Perú), en el estadio T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. ¿Cómo ver la pelea por ESPN? Se puede seguir por cable a través de operadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro, Telecentro, entre otros. También hay opciones para mirar la transmisión por streaming como Disney Plus, DGO (DirecTV GO), Flow, ViX, Azteca Deportes, Prime Video o DAZN. Saúl ‘Canelo’ Álvarez pone en juego sus cinturones supermedianos de la AMB, CMB y OMB. ¿Saldrá airoso nuevamente?

