A la medianoche se cerró el plazo para inscribir las candidaturas para los Juegos Panamericanos 2027 y Lima cumplió con presentar la documentación para optar por repetir la fiesta, como se vivió en Lima 2019. #SomosLima2027 es el pedido del mundo deportivo nacional y Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Internacional nos habla de los pilares que sostienen este pedido.

Según confirmaron a Deporte Total, Lima y Asunción son firmes candidatos, pero anoche Monterrey de México también se habría sumado a la justa. Desde Panam Sports deben confirmar hoy cuáles son las ciudades que finalmente estarán en la campaña por quedarse con los Panamericanos 2027.

¿Por qué ser sede de los Panamericanos otra vez?

El deporte es planificación y también adaptación. Si pones en la balanza hay que entender que hacer unos Juegos tiene un balance positivo. Estamos hablando de ganancias económicas del triple de la inversión, de puestos de trabajos con una inversión en una cifra conservadora de 300 a 350 millones de dólares. ¿Qué otra causa país te genera eso?

¿En qué pilares se apoya la candidatura?

En lo social, se une al país bajo una sola causa. Hoy por hoy Lima 2019 se toma como referencia. En lo deportivo, hasta ese momento fue la mejor participación de la delegación peruana. Genera el crecimiento de las Federaciones no solo en la parte técnica, sino también deportiva. Los equipos se adaptaron y los dirigentes se fortalecieron, se posicionaron a nivel internacional.

En lo cultural pudiste ver a un país que entendió lo que es el deporte y nos vimos capaces de hacer frente al segundo evento más importante en la historia detrás de los Juegos Olímpicos. Y en lo ambiental, ahora tenemos la oportunidad de medir el impacto CO2 y poder compensarlo, lo que también genera un beneficio, tal como lo marca la Agenda 2020+5 del Comité Olímpico Internacional. Después de un análisis así, la pregunta sería ¿por qué no organizar unos Juegos?

Se habla mucho de que no es el momento para hacer ese tipo de gastos, en plena recesión económica del país

Acá yo no soy quien para poder decir cuál es la mejor manera de administrar el presupuesto del Estado. Lo que te puedo decir que los Juegos no van a representar un gasto, es una inversión y es favorable. Por otro lado, hay que poner en la balanza premisas como que hay recursos públicos que no se ejecutan en el presupuesto del año. Lo que el COP propone es que ese recurso pueda ser usado de una manera mucha más eficiente. Seguro hay más opciones, pero creo que la única opción que reúne todo son los Juegos Panamericanos.





¿Por qué confiar en un Gobierno que tiene tantos problemas encima?

En lo deportivo, que es lo que te puedo responder, el Gobierno tiene un plan clarísimo, por eso estamos haciendo los Bolivarianos 2024 y del 2025 y esperamos hacer los Panamericanos 2027. Hay una política de eventos multideportivos. A la interna, se aumentó el presupuesto casi al doble para las Federaciones porque se entendió que existían resultados que así lo avalaron. Hay más apoyo para que las Federaciones puedan seguir organizando eventos mundiales. En lo deportivo, que es lo que a mi me concierne, el Gobierno tiene clara la pauta.

¿Por qué invertirían en un evento que no les va a generar ganancias?

El Gobierno asume una gran responsabilidad por dos cosas, primero porque efectivamente el actual no va a estar en el 2027, pero mi óptica es que abraza una causa de Estado. Creo que esta vez no hubo presión sino una muestra de las Federaciones y deportistas icónicos que entendemos que por los beneficios explicados su es una buena oportunidad.

Hoy podemos pensar que es un gasto importante, si puede ser, pero es una inversión que cobra mayor valor en casos como el Covid, cuando la infraestructura de Lima 2019 salvó miles de vida. No estoy diciendo que va a pasar otra pandemia, sino que el Deporte y su legado se abre, se adapta y está al servicio de la nación. Cualquier gobierno desearía tener esta oportunidad. Mi percepción es que no se sintió presión, sino es un mensaje que ha calado muy bien en PCM, en Presidencia y en el Ministerio de Educación. Han aceptado y han abrazado muy bien este mensaje.

¿Y el Ministerio de Economía?

En Ministerio de Economía también porque los números arrojan cuestiones positivas. Hay data sólida que respalda lo que decimos. Nuestra inversión es 100% segura. Con lo que ya hicimos en el 2019 tenemos una proyección basada en hechos y números perfectamente consolidados.

El Gobierno le dijo no al Mundial Sub 17 de Fútbol porque aseguró que tenía otras prioridades de gasto, debido a los daños que generaron las lluvias

El fútbol no forma parte del sistema deportivo nacional, así que no podría opinar respecto al caso. Pero en caso del COP, a nosotros nos ha demostrado lo contrario. Cada vez que recurrimos para un apoyo de un evento multideportivo apostaban en favor de eso. Ya se aseguró el presupuesto de los Bolivarianos 2024 y de las federaciones para este año. Cada acción ha tenido una evidencia comprobada de cumplimiento y eso genera confianza. El proceso de solicitud de la carta fue en una semana. Si en una semana la PCM y la Presidencia nos han dado el positivo a un pedido tan grande, no tengo ninguna razón para desconfiar del Gobierno.

¿En qué parte está parado Lima en esta candidatura frente a Asunción?

Soy optimista de las chances que tiene Lima para ganar la candidatura. Sin embargo, hay que considerar que Asunción viene hace tiempo mostrando su interés formal, lo que le da cierta ventaja porque asumo que ha conversado con otros comités. Pero la carta más fuerte de Lima es que hemos realizado los Juegos más grandes de la historia y no en mis palabras. Tenemos el capital humano probado de excelencia, una infraestructura de nivel mundial probada en su capacidad no solo durante los Juegos, sino todos los años como sedes de diversos eventos, y tenemos una casta dirigencial probada a nivel de excelencia y que año a año nos venimos superando. Si me dieras a elegir entre una ciudad que por primera vez va a ser sede y una que ya hizo los Juegos más grandes, creo que la causa peruana es favorable.

Si se confirma Monterrey, México puede arrastrar gran parte de los votos de Centroamérica

México es, fue y será un referente para el deporte latinoamericano y en espacial para Panam Sports. Creo que sería un contendor muy interesante y que elevaría los estándares de competencia. Estoy con seguridad que Lima estará a la altura de dicha justa.

Carlos Neuhaus sobre postulación a Juegos Panamericanos 2027: “Estamos listos, la exposición del país va a ser muy importante” https://t.co/zz0xziMV1m — Deporte Total (@dt_elcomercio) January 21, 2024

¿Para eso hay que hacer nuevas obras?

Tendrían que se algunas obras de mantenimiento, que son pequeñas en comparación de lo que se hizo para Lima 2019. Hacer los escenarios ambulatorios. Pero si se quiere, si me dicen que se podría construir, mi sueño es un centro de alto rendimiento paralímpico. Imagínate ese legado, pero eso te eleva los costos. Y entiendo que hay obras para Lima que se pueden ver beneficiadas como obras de infraestructura vial.

Repito la idea, ¿por qué confiar con la Municipalidad de Lima que en un año no ha dado la talla?

De nuevo, en lo que respecta al COP, la relación con la Municipalidad de Lima son excelentes. Tenemos convenios que nos permiten compartir conocimientos técnicos. Si vemos atrás, para Lima 2019 pasaron dos o tres gestiones y a pesar de eso los Juegos se realizaron. Siempre se podría mejorar la infraestructura vial. Quedaba pendiente la Terminal 2 del aeropuerto, la Av. Santa Rosa y un terminal más del Metro de Lima. Es la oportunidad perfecta para que se pueda realizar. El COP sí confía en ellos porque nos apoyan para el 2025 para los Juegos Bolivarianos que serán Lima-Ayacucho. A veces dicen que todo es improvisado, pero eso te dice que todo responde a evento organizados.

¿Qué sigue ahora ya con la candidatura en la mesa?

Lo que sigue una vez presentada la candidatura es que Panam Sports determina cuáles son las condiciones de la campaña. Los tiempos para viajar, si se pueden presentar regalos a los comités, los plazos que se tienen hasta la Asamblea, cuándo y dónde sería la Asamblea. Si se puede tener eventos previos. Eso nos tienen que comunicar.

¿No se está jugando con fuego? ¿Siente que es una apuesta sólida o todo será una aventura?

Si no sintiera que estamos bien no hubiera comprometido la imagen del COP en esta candidatura. Estoy convencido que, en casi 100 años de movimiento olímpico, las federaciones y sus deportistas apoyan en unanimidad que seamos sedes.

