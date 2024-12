La fiesta de vóley peruano debía haber iniciado el sábado 30 de noviembre con tres encuentros de la temporada 2024-2025. Regatas Lima vs. Olva Latino, Rebaza Acosta vs. Circolo y Alianza Lima vs. Atenea. No obstante, ninguno de los equipos mencionados decidieron disputar sus respectivos duelos como medida de protesta en la que los otros seis clubes que pertenecen a la Liga Nacional Superior de Vóley Femenino (LNSV) también han acatado. La problemática radica en tres puntos claves impuestas por la Federación Peruana de Vóley (FPV), las cuales son rechazadas por las instituciones de la máxima categoría del vóley nacional.L

El primer punto por el que ninguno de los doce equipos se presenta en esta primera fecha es que la FPV ha cambiado a último momento las bases de la LNSV 2024-2025. “Ya habíamos recibido unas bases. Supuestamente eran ya las bases finales, pero hoy mismo (sábado 30 de noviembre) nos entregan otro documento en el que nosotros, los clubes, nos tenemos que hacer cargo de los gastos operativos a descontarse de la taquilla. Ellos quieren que los equipos paguemos y han modificado ese punto”, le comenta a Deporte Total la gerenta deportiva de la Universidad San Martín de Porres (USMP), Yudy Balcázar.

Eso no es todo, pues además de que la FPV, presidida por Gino Vegas, notificó a los clubes de este cambio en las reglas del campeonato, el ente regulador del vóley peruano no solicitó los permisos para el ingreso del público al Polideportivo de Villa El Salvador y los espectadores también fueron afectados . Curiosamente, días atrás, a través de los canales oficiales de la LNSV, se ofrecían las entradas, que según información a la que accedió Deporte Total fueron alrededor de 2.500 boletos vendidos previo al primer día de competencias.

“ Acá hay una ineficiencia, ineptitud de parte de los organizadores, de la federación, al no haber solicitado la documentación a tiempo y obtener los permisos. Esto es una falta de respeto al público, a las deportistas, a los entrenadores, a las empresas patrocinadoras y a todos los involucrados con los que hacemos voleibol”, sentenció a Movistar Deportes Luis Linares, presidente de Géminis y expresidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

Justamente, Linares, Balcázar y los otros representantes de los clubes de la LNSV tuvieron una reunión con directivos de la FPV tras la cancelación del segundo encuentro de la jornada sabatina (Rebaza Acosta vs. Circolo). No obstante, no llegaron a ningún acuerdo, sumado a que en el Polideportivo de Villa El Salvador tampoco se presentó Gino Vegas, quien se encuentra de vacaciones fuera del país. De esta forma, con el consenso de los doce clubes de no presentarse, la primera fecha de la LNSV 2024-2025 se canceló y lo que piden las instituciones es que se desarrolle el primer fin de semana de diciembre (sábado 5 y domingo 6), pero antes, se reunirán con la FPV, ya con Vegas en Lima.

Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, se disculpó ante la afición, frente a los seguidores del vóley en el Perú por la drástica decisión tomada por todos los clubes. “Ya era hora que nos unamos todos los clubes a reclamar algo justo, seguimos trabajando por el deporte” , sostuvo la medallista en los Juegos Olímpicos Seúl 1988. Cabe destacar que era decisivo que todos los equipos estén alineados en la misma idea, pues si solo uno se presentaba a jugar, la primera fecha se consideraba como válida y los clubes que no disputaban los partidos perdían por W.O.

La reunión entre los participantes de la Liga Nacional Superior de Vóley Femenino y la Federación Peruana de Vóley se dará el jueves 7 de diciembre. Los clubes van a debatir ese cambio a último momento de las bases del torneo, de los pagos de gastos operativos y exigirán transparencia respecto al dinero que recauda el ente regulador del vóley peruano para el desarrollo del certamen. Y es que la gestión de Vegas no ha brindado detalles de los ingresos económicos para la LNSV.

“ Lo que pedimos los clubes es que ellos asuman los gastos operativos y que se transparenten los pagos, los contratos por sponsors. Ellos (FPV) no quieren decir nada con eso de el secreto del contrato y todo ello, pero tú me tienes que decir a mí que soy tu socio, que yo soy el producto del torneo, porque yo te hago el campeonato. Ellos deben decir cuánta plata tienen y en qué se está usando ese dinero. No me digas que no hay plata, no me digas que es poco (el dinero recaudado). Dame cifras. Es más, no hay planificación de cuánto va a ingresar, de cuánto va a salir, cuáles son sus gastos. No hay una planificación. Nada. No sé si lo hacen adrede. Realmente no sé qué pensar”, agrega Yudy Balcázar a Deporte Total.

Los gastos operativos y deudas a clubes

Los representantes de los clubes de la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV) 2024-2025 hablaban de gastos operativos, pero poco se conoce lo que implica este pedido que hace la Federación Peruana de Vóley (FPV) para que los equipos se hagan cargo tras cambiar este punto en las bases del certamen nacional. Deporte Total pudo conocer que se trata de una serie de responsabilidades de carácter logístico en la LNSV y que año tras año se venía haciendo cargo el ente regulador de este deporte.

Se trata de gastos de hospedaje, que sobre todo se cubre para los directivos de las ligas departamentales que vienen a Lima por el torneo. También de la alimentación de los participantes, de la seguridad para la sede donde se desarrollan los partidos, en este caso el Polideportivo Villa El Salvador. El tema de la ambulancia, de los paramédicos que están presentes en el escenario para cualquier imprevisto de salud de los involucrados en la LNSV, también forma parte de los gastos operativos.

“Todo esto es una responsabilidad que debían asumir ellos. De verdad que ya colmaron nuestra paciencia. Es más, a cuatro clubes no nos han pagado el premio del año pasado (por jugar las etapas finales en busca del título nacional). ¿Es eso posible? Entonces, por todo eso alzamos nuestra voz de protesta y tomamos esta medida en conjunto. No es posible que queramos empezar un campeonato sin haber pagado el anterior” , agrega Balcázar.

Los equipos a los que se les deben los premios de la temporada 2023-2024 de la Liga Nacional Superior de Vóley Femenino son Alianza Lima (campeón), Universidad San Martín de Porres (subcampeón), Regatas Lima (tercero) y Géminis (cuarto). En tanto, Gino Vegas, acaba de ser reelegido como presidente de la FPV por el periodo 2025-2028. Vegas se impuso con 41 votos a favor a Mercedes Imelda Encalada Ventura, pues en estas elecciones presidenciales solo compitieron dos listas para dirigir al ente rector del vóley peruano.