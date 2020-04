Los Golden State Warriors dominaron el último lustro de principio a fin en la NBA: cinco finales consecutivas, tres anillos y el récord más ganador en una sola temporada regular: 73 ganados y 9 perdidos. Esto se dio con el asenso de Stephen Curry y Klay Thompson, los famosos ‘Splash Brothers’, quienes ayudaron a cambiar el curso de la franquicia y del juego en general con sus numerosos intentos de triples. Sin embargo, esto pudo llevarse a cabo gracias a la negativa de Chris Paul en el 2011.

El contexto en el inicio de la década era muy distinto al que conocemos ahora. Los Golden State Warriors no conocía la postemporada desde aquel equipo del “We Believe” en la temporada 2006-2007. Para la temporada 2009-2010, el cuadro de Oakland seleccionó a Stephen Curry en el Draft; sin embargo, los primeros años siempre vivió bajo la sombra de Monta Ellis.

Un año después, seleccionaron a Klay Thompson, el que sería el socio ideal de Stephen Curry. Sin embargo, continuaron fracasando de cara a una posible clasificación a la postemporada. Es ahí donde Bob Myers, Gerente General, intentó realizar un traspaso que podría haber cambiado la historia de la NBA.

En el libro The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty, escrito por Ethan Strauss, se narra este episodio que hubiese cambiado la historia.

En ese entonces, Chris Paul dominaba la NBA en los New Orleans Hornets; sin embargo, no podía triunfar debido a que su equipo no contaba con el talento necesario para hacerle frente a los mejores de la Conferencia Oeste. Cansado de las frustraciones, el base pidió ser traspasado para tentar un mejor futuro.

Es ahí donde Myers ofreció a Stephen Curry y Klay Thompson por el habilidoso armador. Dell Demps, Gerente General de los Hornets aceptó el traspaso, pero el que puso una gran traba fue el propio Paul. Chris explicó que por obligación debería jugar con los Warriors, pero que no pensaba quedarse una vez expirase la temporada y su contrato. Ello frenó el traspaso y dejó a los ‘Splash Brothers’ en San Francisco.

No obstante, en el propio libro también se cuenta que los Warriors fueron muy afortunados en no finiquitar acuerdos por sus dos estrellas. Sin revelar los destinos, se explica que en “más de una ocasión” estuvieron cerca de salir del equipo. Eso hubiese alterado su progreso y quizás no hubiesen sido las estrellas que son hoy.

Como se sabe, ambos perfeccionaron sus técnicas de tiro para ahorrar un segundo y conseguir lanzar sin cuadrarse. Ello enloqueció a la NBA y los llevó rápidamente a lo más alto. En la temporada 2013-14 cayeron en primera ronda de PlayOffs; sin embargo, una temporada después consiguieron derrotar a los Cavaliers de LeBron James (4-2) para conseguir su primer anillo.

Ese fue el inicio de cinco viajes consecutivos a las finales de la NBA. Aunque tuvieron que soportar un revés terrible en la 15-16, ya que establecieron el récord 73-9 en la temporada regular pero cayeron en las finales. Tras ello se reforzaron con Kevin Durant y desde entonces no han visto para atrás.

