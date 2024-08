El surf integra aquel exclusivo grupo de deportes que acostumbra a dejar en alto la bandera peruana a nivel internacional. El vinculo de esta disciplina acuática va más allá del siglo pasado, cuando en las playas de Barranco y Miraflores surgió la primera generación dorada. La relación es milenaria, con culturas ancestrales en la costa del norte peruano como mochica y chimú, donde el Caballito de Totora era un medio de transporte para la caza o los rituales.

Nuestro país es reconocido como uno de los referentes del surf cuando se trata de campeonatos internacionales realizados entre naciones y un último ejemplo ha sido la grata participación de Alonso Correa en los Juegos Olímpicos París 2024, donde finalizó en el cuarto lugar, acariciando la medalla de bronce. Ahora, para garantizar la continuidad del prestigio y éxito, la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) apunta a trabajar con los más pequeños, con las futuras promesas del surf. Por ello, la FENTA ha decidido organizar por primera vez el Campeonato Sudamericano Juvenil, que este año cumple su cuarta edición.

Deporte Total pudo conocer que la federación trabaja con las autoridades para llevar a cabo este prestigioso certamen entre el 6 y 9 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Punta Rocas. La FENTA, con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), organiza por primera vez el Sudamericano de Surf, que contará con cuatro categorías: Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, las cuales se dividirán en ramas masculinas y femeninas.

Se espera la participación de los mejores surfers juveniles de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay. Como se recuerda, las dos últimas ediciones del Sudamericano de Surf se desarrollaron en Mar del Plata, con títulos para el Team Perú (2022) y con festejo de los locales (2023). No obstante, la selección juvenil de surfing es bicampeona de la región, pues en el 2021, en Colombia, se impuso en la primera edición de este certamen y ahora apunta a volver a ser el monarca.

Precisamente, Bastian Arévalo, Alejandro Bernales y Sofía Artieda se colgaron la medalla de oro en individuales en el Sudamericano 2023. Ahora, no solo buscan repetir ese buen momento en la Sub 16, Sub 18 y Sub 14, respectivamente, sino también motivar a todos sus compañeros a salir adelante en busca de un objetivo en común: el de levantar por tercera vez el campeonato, sobre todo porque se va a desarrollar en casa.

Es importante resaltar que el Campeonato Sudamericano de Surf es una especie de trampolín para los mejores exponentes nacionales como Catalina Zariquiey, de 14 años; y Arena Rodríguez, de 18 años. Tranquilamente ambas podrían competir en el evento regional, pero, por ahora, ambas están enfocadas en los torneos de la Liga Mundial de Surf (WSL), el ente que organiza el tour profesional en todo el mundo, tanto en división open como en junior.