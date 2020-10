Brian Ortega vs. Chan Sung Jung EN VIVO | EN DIRECTO se ven las caras en el UFC Fight Island 6, que se celebrará en Abu Dhabi para conocer quién será el próximo aspirante al título de peso pluma que ostenta Alexander Volkanovski. Sigue el MINUTO A MINUTO del evento.

El de ascendencia mexicana llega luego de una larga para de casi dos años sin subirse al octágono por distintas lesiones. La pandemia hizo que su regreso se extienda aún más.

Ortega vs. Jung: horarios y canales

Perú: 18:00 / Fox Sports y ESPN

México: 18:00 / ESPN

Chile: 20:00 / Fox Sports 1

Colombia: 18:00 / ESPN y Fox Sports

Argentina: 20:00 / ESPN y Fox Sports

Estados Unidos: 16:00 PT / ESPN+

“Cuando estás fuera y regresas quieres a ese que te haga otro examen y necesito ese empujón, el ‘Zombie’ va a sacar la mejor versión de mí. Va a tener que ser con la misma mentalidad como cuando Max, es a matar o morir, estas son las mejores peleas porque te sacan el guerrero que traes dentro, por eso quise esta pelea, la pedí, la tengo y ahora estamos listos”, aseguró Ortega en la previa al evento.

La rivalidad que viven estos personajes se inició cuando uno de los miembros del coreano provocó al americano en redes sociales. A Ortega no le gustó nada aquello y lo agredió personalmente.

‘Korean Zombie' se mostró en conferencia de prensa muy entusiasmado y explicó que, para ganar, es necesario olvidar los polémicos acontesimientos que vivieron ambos.

“Estoy muy animado de enfrentar a un peleador de alto nivel, por estar en una gran pelea y preparado para eso hace mucho tiempo. Si yo gano, peleare por el cinturón”, explicó Jung.

“No tengo nada en contra de Ortega. Como persona, no estamos en los mejores términos. No me gusto lo que hizo con mi amigo, pero no puedo recordar eso en el octágono. Pelear con rabia no sería bueno para mi”, agregó.

La pelea entre ambos tenía que haber sucedido en UFC Busan. Pero el americano se lesionó y fue reemplazado por Frankie Edgar, quien fue noqueado por el coreano.

Ortega vs. Jung: cartelera estelar

Brian Ortega (146 libras) vs. Chan Sung Jung (146 libras)

(146 libras) vs. (146 libras) Katlyn Chookagian (126 libras) vs. Jessica Andrade (126 libras)

(126 libras) vs. (126 libras) Modestas Bukauskaus (206 libras) vs. Jimmy Crute (206 libras)

(206 libras) vs. (206 libras) James Krause (171 libras) vs. Claudio Silva (171 libras)

(171 libras) vs. (171 libras) Thomas Almeida (146 libras) vs. Jonathan Martinez (146 libras)

