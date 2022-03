UFC Vegas 50 EN VIVO: canales y horarios del evento con Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev

UFC Vegas 50 EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el evento de la UFC desde el UFC APEX. Conoce la cartelera completa del evento que tendrá como main event a Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev. Este Fight Night será transmitido por la señal de ESPN y Star+. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

UFC FIGHT NIGHT®: SANTOS vs. ANKALAEV se lleva a cabo el sábado, 12 de marzo, desde UFC APEX en Las Vegas

se lleva a cabo el sábado, 12 de marzo, desde UFC APEX en Las Vegas El No. 5 de peso semicompleto, Thiago Santos , se enfrenta al No. 6 Magomed Ankalaev en la pelea estelar

, se enfrenta al No. 6 en la pelea estelar En el peso gallo, el No. 10 Marlon Moraes pelea contra el No. 14 Song Yadong en la pelea coestelar

pelea contra el No. 14 en la pelea coestelar También en la cartelera, la colombiana Sabina Mazo y el argentino Guido Cannetti buscan una victoria ese sábado

UFC regresa a UFC APEX con una contundente pelea de peso semicompleto que verá al No. 5 Thiago Santos enfrentarse al No. 6 Magomed Ankalaev. En la pelea coestelar, el No. 10 de peso gallo, Marlon Moraes, tiene como objetivo detener el impulso del No. 14 Song Yadong.

El ex retador al título de peso semicompleto Santos (22-9, peleando desde Río de Janeiro, Brasil) espera aprovechar el impulso de su reciente victoria sobre Johnny Walker en octubre. Un poderoso noqueador, se ha ganado emocionantes finalizaciones contra Jan Blachowicz, Jimi Manuwa y Anthony Smith. Santos ahora busca hacer retroceder a uno de los contendientes en ascenso más duros de la división con otra actuación clásica.

Ankalaev (16-1, peleando desde Makhachkala, Rusia) entró rápidamente en el Top 10 de la división luego de una impresionante racha de siete victorias consecutivas. Durante esta carrera, obtuvo notables victorias sobre Volkan Oezdemir, Nikita Krylov e Ion Cutelaba (dos veces). Ankalaev ahora espera reclamar su oportunidad por el título deteniendo a Santos de manera enfática.

Moraes (23-9-1, peleando desde Parkland, Florida a través de Nova Friburgo, Río de Janeiro, Brasil) pretende llamar la atención con otro nocaut destacado. A lo largo de su paso por UFC, ha logrado victorias memorables sobre Raphael Assuncao, Jimmie Rivera y el actual campeón Aljamain Sterling. Moraes ahora tiene la vista puesta en detener a Song para mantener su lugar en el top 10 de peso gallo.

Song (18-5-1 1NC, peleando desde Heilongjiang, China) continúa su búsqueda para convertirse en el primer peleador masculino nacido en China en competir por un título de UFC. Desde que se unió a la lista de UFC en 2017, ha obtenido emocionantes victorias contra Julio Arce, Casey Kenney y Marlon Vera. Song ahora busca agregar a su primer ex retador al título de UFC a su currículum.

Otras peleas en la cartelera incluyen:

El No. 12 de peso pluma Sodiq Yusuff (11-2, peleando desde Bladensburg, Maryland a través de Lagos, Nigeria) tiene la intención de defender su lugar en el ranking contra el No. 15 en ascenso Alex Caceres (19-12 1NC, peleando desde Miami, Florida)

(11-2, peleando desde Bladensburg, Maryland a través de Lagos, Nigeria) tiene la intención de defender su lugar en el ranking contra el No. 15 en ascenso (19-12 1NC, peleando desde Miami, Florida) Khalil Rountree (10-5 1NC, peleando desde Las Vegas, Nevada) se enfrenta a Karl Roberson (9-4, peleando desde Neptune, Nueva Jersei) en el peso semicompleto

(10-5 1NC, peleando desde Las Vegas, Nevada) se enfrenta a (9-4, peleando desde Neptune, Nueva Jersei) en el peso semicompleto Drew Dober (23-11, 1NC, peleando desde Denver, Colorado) se enfrenta a Terrance McKinney (12-3, peleando desde Spokane, Washington) en un emocionante duelo de peso ligero

(23-11, 1NC, peleando desde Denver, Colorado) se enfrenta a (12-3, peleando desde Spokane, Washington) en un emocionante duelo de peso ligero En el peso mediano, los strikers brasileños Alex Pereira (4-1, peleando desde Danbury, Connecticut) y Bruno Silva (22-6, peleando desde Curitiba, Brasil) pelean

(4-1, peleando desde Danbury, Connecticut) y (22-6, peleando desde Curitiba, Brasil) pelean Matthew Semelsberger (9-3, peleando desde Frederick, Maryland) espera estropear el debut del exparticipante de Dana White’s Contender Series, AJ Fletcher (9-0, peleando desde Lafayette, Louisiana) en una pelea de peso welter

(9-3, peleando desde Frederick, Maryland) espera estropear el debut del exparticipante de Dana White’s Contender Series, (9-0, peleando desde Lafayette, Louisiana) en una pelea de peso welter JJ Aldrich (10-4, peleando desde Aurora, Colorado) busca su tercera victoria consecutiva contra Gillian Robertson (10-6, peleando desde Coconut Creek, Florida a través de Niagara Falls, Canadá) en peso mosca

(10-4, peleando desde Aurora, Colorado) busca su tercera victoria consecutiva contra (10-6, peleando desde Coconut Creek, Florida a través de Niagara Falls, Canadá) en peso mosca Trevin Jones (13-7 1NC, peleando desde Maite, Guam) se enfrenta al exparticipante de Dana White’s Contender Series, Javid Basharat (11-0, peleando desde Londres, Inglaterra) en una pelea de peso gallo

(13-7 1NC, peleando desde Maite, Guam) se enfrenta al exparticipante de Dana White’s Contender Series, (11-0, peleando desde Londres, Inglaterra) en una pelea de peso gallo Damon Jackson (19-4-1 1NC, peleando desde Dallas, Texas) se enfrenta a Kamuela Kirk (12-4, peleando desde Peoria, Arizona) en una batalla de pesos pluma en ascenso

(19-4-1 1NC, peleando desde Dallas, Texas) se enfrenta a (12-4, peleando desde Peoria, Arizona) en una batalla de pesos pluma en ascenso Sabina Mazo (9-3, peleando desde Redondo Beach, California a través de Medellín, Colombia) se enfrenta a Miranda Maverick (11-4, peleando desde Norfolk, Virginia) en el peso mosca

(9-3, peleando desde Redondo Beach, California a través de Medellín, Colombia) se enfrenta a (11-4, peleando desde Norfolk, Virginia) en el peso mosca Dalcha Lungiambula (11-3, peleando desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica) se enfrenta a Cody Brundage (6-2, peleando desde Englewood, Colorado) en un combate de peso mediano

(11-3, peleando desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica) se enfrenta a (6-2, peleando desde Englewood, Colorado) en un combate de peso mediano Kris Moutinho (9-5, peleando desde Milford, Massachussets) regresa contra Guido Cannetti (8-7, peleando desde San Antonio de Padua, Buenos Aires, Argentina) en peso gallo

(9-5, peleando desde Milford, Massachussets) regresa contra (8-7, peleando desde San Antonio de Padua, Buenos Aires, Argentina) en peso gallo Tafon Nchukwi (6-1, peleando desde Temple Hills, Maryland a través de Bamenda, Camerún) se enfrenta a Azamat Murzakanov (10-0, peleando desde Fairfield, Nueva Jersey a través de Nalchik, Rusia) en un choque de prospectos de peso semicompleto

CARTELERA ESTELAR

Peso semicompleto: Thiago Santos vs Magomed Ankalaev

Peso gallo: Marlon Moraes vs Song Yadong

Peso pluma: Sodiq Yusuff vs Alex Caceres

Peso semicompleto: Khalil Rountree vs Karl Roberson

Peso ligero: Drew Dober vs Terrance McKinney

Peso mediano: Alex Pereira vs Bruno Silva

CARTELERA PRELIMINAR

Peso welter: Matthew Semelsberger vs AJ Fletcher

Peso mosca femenino: JJ Aldrich vs Gillian Robertson

Peso gallo: Trevin Jones vs Javid Basharat

Peso pluma: Damon Jackson vs Kamuela Kirk

Peso mosca femenino: Sabina Mazo vs Miranda Maverick

Peso mediano: Dalcha Lungiambula vs Cody Brundage

Peso gallo: Kris Moutinho vs Guido Cannetti

Peso semicompleto: Tafon Nchukwi vs Azamat Murzakanov

Conforme a los criterios de Saber más