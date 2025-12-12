Runners 2025
El Comercio | Eletrolight

Para el calentamiento

Responde la trivia, ¿Por qué corres?

¿CUÁL ES TU RETO HOY?

MEJORAR MI RENDIMIENTO
CONTROLAR MI PESO
DESESTRESARME

¿PARA QUÉ CORRES?

PARA SENTIRME MEJOR
POR MI FAMILIA
QUIERO SER MEJOR ATLETA

¿ESTÁS DISPUESTO A MEJORAR?

SÍ, A DARLO TODO
TENGO MUCHO QUE APRENDER
ME SIENTO COMPROMETIDO

CATEGORÍA

SALUD
ESTÁS ENTRENANDO
PARA SENTIRTE
MEJOR

CATEGORÍA

MÁSTER
ESTÁS ENTRENANDO
PARA LA VIDA

CATEGORÍA

ÉLITE
ESTÁS ENTRENANDO
PARA COMPETIR

más allá del running

El correr es una experiencia que va más allá del 10k, Media Maratón o Maratón. El running es un desafío interior y transformador que te permite descubrir quién eres y qué obstáculos puedes superar en el camino. Definitivamente, es una enseñanza de vida.

5 peruanos que la rompen en las pistas

Presiona la foto de un corredor
Corredor 1
Corredor 2
Corredor 3
Corredor 4
Corredor 5

Nombre Corredor

00 años

Ruta habitual

Estadísticas y Ruta

rutas con historia

Repasa cuatro de las rutas más emblemáticas del running nacional en los últimos años.

Presiona un botón para ver las rutas

NEW BALANCE 15K

Empieza y termina en Parque Andrés Avellino Cáceres (San Isidro)

Mapa Ruta
DISTANCIA 15 km
CALORÍAS 1400 kcal
SEGURIDAD ★★★★★
ACCESIBILIDAD ★★★★★

¿Qué dice tu cuerpo?

Habla el especialista

Giancarlo Becerra
GIANCARLO
BECERRA
DIRECTOR DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA Y CIENCIA DE LA ACTIVIDAD DEL DEPORTE EN LA UPC.

¿Cuáles son las lesiones más comunes entre corredores en el running?

¿Es peligroso correr todos los días?

¿Cuál es la ventana de recuperación y cómo aprovecharla?

¿Qué cambios ocurren en el corazón cuando persona empieza a correr?

¿Cuánto running es ideal para mantener un corazón saludable?

¿Hay algún riesgo para el corazón después de años de sedentarismo?

¿Y sobre la nutrición?

Habla la especialista

Giancarlo Becerra
CLAUDIA
ONTANEDA
DIRECTORA DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA UPC

¿Qué tipo de alimentos se deben consumir en días previos a una carrera?

¿Cuántas horas y qué desayuno es ideal antes de una carrera?

Durante una prueba, ¿es necesario tomar suplementos deportivos?

Después de una prueba, ¿qué alimentos son importantes?

¿Qué se debe evitar comer tras una prueba?

¿Son realmente necesarios los suplementos deportivos?

Selecciona los botones para interactuar
Historia
Batidos
Alimentación
Gadgets

Apps de entrenamiento y análisis

Strava Logo
STRAVA
Funcionalidad: Registro de actividades con GPS, análisis detallado de métricas como ritmo, frecuencia cardíaca, elevación y potencia.
Ideal para: Corredores que buscan una comunidad activa y análisis avanzados.
APP STORE: 4.8 ★★★★★
GOOGLE PLAY: 4.5 ★★★★☆
Nike Logo
NIKE RUN
CLUB
Funcionalidad: Seguimiento de carreras, planes de entrenamiento personalizados, y carreras guiadas por audio.
Ideal para: Corredores de todos los niveles que buscan motivación y estructura.
APP STORE: 4.8 ★★★★★
GOOGLE PLAY: 4.3 ★★★★☆
Adidas Logo
ADIDAS
RUNNING
Funcionalidad: Registro de actividades, planes de entrenamiento, y análisis de rendimiento.
Ideal para: Corredores que buscan una aplicación versátil con respaldo de una marca deportiva reconocida.
APP STORE: 4.9 ★★★★★
GOOGLE PLAY: 4.8 ★★★★★

Apps con enfoque en análisis avanzado y planificación

Runna Logo
RUNNA
Funcionalidad: Planes de entrenamiento personalizados adaptados a tus objetivos y nivel de experiencia.
Ideal para: Corredores que buscan una guía estructurada hacia objetivos específicos.
APP STORE: 4.8 ★★★★★
GOOGLE PLAY: 5 ★★★★★
Runna Logo
ONE
RUNNING
Funcionalidad: Entrenamientos personalizados utilizando inteligencia artificial que se adaptan a tu nivel, objetivos y sensaciones.
Ideal para: Corredores que desean una experiencia de entrenamiento similar a la de un coach personal.
APP STORE: 3.8 ★★★★☆
GOOGLE PLAY: 4.5 ★★★★☆

libros esenciales

Nacidos para Correr
Nacidos
para Correr
Christopher
McDougall
Un clásico moderno que explora la cultura Tarahumara y el running natural.
Correr o morir
Correr
o morir
Kilian
Jornet
Autobiografía del ultramaratonista más famoso, que combina poesía, sufrimiento y superación.
Correr
Correr
Jean
Echenoz
Novela biográfica sobre Emil Zátopek, leyenda del atletismo checo.
La fórmula de Daniels
La fórmula
de Daniels
para
corredores
Scott
Douglas
Biblia para el entrenamiento estructurado. Utilizado por entrenadores de todo el mundo.

podcast

Mejor Correr

MEJOR CORRER

Entrevistas con atletas de alto rendimiento y aficionados, abordando temas de entrenamiento, mentalidad y experiencias personales.

Diario Runner

DIARIO RUNNER

Consejos sobre entrenamiento, material deportivo, nutrición y actualidad del mundo runner.

influencers de running más destacados

Nick Bare

Nick Bare (@nickbarefitness)

  • • Fundador de Bare Performance Nutrition y exmilitar.
  • • Combina entrenamiento físico, mentalidad y emprendimiento.
  • • Más de 1.3 millones de seguidores en Instagram.
Gabby Thomas

Gabby Thomas (@gabbythomas)

  • • Medallista olímpica y velocista de élite.
  • • Inspiración para atletas jóvenes y defensora de la salud mental.
  • • Aproximadamente 1.2 millones de seguidores en Instagram.
Courtney Dauwalter

Courtney Dauwalter (@courtneydauwalter)

  • • Reconocida por su resistencia en ultramaratones y su estilo auténtico.
  • • Más de 659,000 seguidores en Instagram.
Emma Coburn

Emma Coburn (@emmacoburn)

  • • Especialista en obstáculos y medallista olímpica.
  • • Figura clave en el atletismo estadounidense.
  • • Más de 521,000 seguidores en Instagram.
Desiree Linden

Desiree Linden (@des_linden)

  • • Fundador de Bare Performance Nutrition y exmilitar.
  • • Creadora del pódcast “Nobody Asked Us” junto a Kara Goucher.
  • • Anunció su retiro del atletismo profesional tras el Maratón de Boston 2025.

¿Y del Perú?

Peláez

Peláez (@yosoypelaez)

  • • Con 252,000 seguidores en Instagram y 35,200 en YouTube, es uno de los creadores de contenido de running más populares en Perú.
  • • Comparte entrenamientos, tips y experiencias personales, conectando con una amplia comunidad de corredores.
Karina Loayza Schwarz

Karina Loayza Schwarz (@karinaloa)

  • • Con 64,200 seguidores en Instagram y una tasa de interacción del 2.71%, comparte su pasión por el running y el estilo de vida saludable.
  • • Ofrece contenido motivacional y consejos para corredores.
Micaela Rivera & Adam Wood

Micaela Rivera & Adam Wood (@micawood_ y @thewoodsrun)

  • • Micaela, atleta peruana, y su esposo Adam comparten su vida dedicada al running.
  • • Tienen una comunidad de 113,000 seguidores en Instagram, donde documentan sus entrenamientos y competencias.

calendario running 2026

Aquí las carreras principales.

24 DE ENERO > 8:00 AM
LIMA

Santa María 7.5K Run by Tottus

El 24 de enero de 2026 se realizará la tercera edición de la carrera Santa María 7.5K Run by Tottus organizada por Sports Perú Entertainment con el apoyo de la Municipalidad de Santa María del Mar. Distancias: 3 y 7.5 km.

25 DE ENERO > 7:00 AM
SAN ISIDRO, LIMA

Mercedes-Benz Corporate Games

El 25 de enero de 2026 se realizará la primera edición del Mercedes-Benz Corporate Games Lima, la 1ra Carrera InterEmpresarial del Perú, organizada por MOCR Perú. Distancia: 5 km.

27 DE MARZO > 10:00 PM
LIMA

Lima Ultramaratón

El 27 de marzo de 2026 se realizará la Lima Ultramaratón organizada por AGD Outdoors. La única carrera a pie en distancia ultra sobre pista o asfalto que se desarrolla en Perú. Distancias: 50, 80 y 100 km.

26 DE ABRIL
SAN ISIDRO, LIMA

XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3

El 26 de abril de 2026 se realizará la séptima edición del IRONMAN 70.3 Perú en la ciudad de Lima. Nado 1.9K en Agua Dulce, Ciclismo 90K y Trote 21K en Costa Verde.

10 DE MAYO > 6:00 AM
LIMA

Wings for Life World Run

El 10 de mayo de 2026 se realizará la carrera Wings for Life World Run - Lima. El 100% de las donaciones se destinan a la investigación de lesiones de médula espinal.

24 DE MAYO > 6:00 AM
LIMA

Maratón adidas Rímac Lima 42K

El 24 de mayo de 2026 se realizará la Maratón adidas Rímac Lima 42K organizada por adidas Perú. Distancias: 21K (media maratón) y 42K (maratón).

30 DE NOVIEMBRE > 7:00 AM
INDEPENDENCIA, LIMA

Carrera Lima Norte Corre

El 30 de noviembre de 2025 se realizará la décima primera edición de la Carrera Lima Norte Corre. Distancias 12K y Mini Maratón.

30 DE NOVIEMBRE > 7:30 AM
LINCE, LIMA

Carrera Glow Inspiration Race

El 30 de noviembre de 2025 se realizará la Carrera Glow Inspiration Race powered by Olympikus. Distancias 6 y 12 kilómetros.

21 DE DICIEMBRE > 7:00 AM
MIRAFLORES, LIMA

AVA Vuelta 8K & 4K a Miraflores

El 21 de diciembre de 2025 se realizará la carrera AVA La Vuelta 8K & 4K a Miraflores organizada por Perú Runners, celebrando su 27 edición.

DT

  • Investigación: Raúl Castillo

  • Investigación y desarrollo: Christian Marlow

  • Videos: Entrevistas: Gianina González
    Realización y Edición: Ximena Castro