El correr es una experiencia que va más allá del 10k, Media Maratón o Maratón. El running es un desafío interior y transformador que te permite descubrir quién eres y qué obstáculos puedes superar en el camino. Definitivamente, es una enseñanza de vida.
rutas con historia
Repasa cuatro de las rutas más emblemáticas del running nacional en los últimos años.
NEW BALANCE 15K
Empieza y termina en Parque Andrés Avellino Cáceres (San Isidro)
podcast
MEJOR CORRER
Entrevistas con atletas de alto rendimiento y aficionados, abordando temas de entrenamiento, mentalidad y experiencias personales.
DIARIO RUNNER
Consejos sobre entrenamiento, material deportivo, nutrición y actualidad del mundo runner.
influencers de running más destacados
Nick Bare (@nickbarefitness)
- • Fundador de Bare Performance Nutrition y exmilitar.
- • Combina entrenamiento físico, mentalidad y emprendimiento.
- • Más de 1.3 millones de seguidores en Instagram.
Gabby Thomas (@gabbythomas)
- • Medallista olímpica y velocista de élite.
- • Inspiración para atletas jóvenes y defensora de la salud mental.
- • Aproximadamente 1.2 millones de seguidores en Instagram.
Courtney Dauwalter (@courtneydauwalter)
- • Reconocida por su resistencia en ultramaratones y su estilo auténtico.
- • Más de 659,000 seguidores en Instagram.
Emma Coburn (@emmacoburn)
- • Especialista en obstáculos y medallista olímpica.
- • Figura clave en el atletismo estadounidense.
- • Más de 521,000 seguidores en Instagram.
Desiree Linden (@des_linden)
- • Fundador de Bare Performance Nutrition y exmilitar.
- • Creadora del pódcast “Nobody Asked Us” junto a Kara Goucher.
- • Anunció su retiro del atletismo profesional tras el Maratón de Boston 2025.
¿Y del Perú?
Peláez (@yosoypelaez)
- • Con 252,000 seguidores en Instagram y 35,200 en YouTube, es uno de los creadores de contenido de running más populares en Perú.
- • Comparte entrenamientos, tips y experiencias personales, conectando con una amplia comunidad de corredores.
Karina Loayza Schwarz (@karinaloa)
- • Con 64,200 seguidores en Instagram y una tasa de interacción del 2.71%, comparte su pasión por el running y el estilo de vida saludable.
- • Ofrece contenido motivacional y consejos para corredores.
Micaela Rivera & Adam Wood (@micawood_ y @thewoodsrun)
- • Micaela, atleta peruana, y su esposo Adam comparten su vida dedicada al running.
- • Tienen una comunidad de 113,000 seguidores en Instagram, donde documentan sus entrenamientos y competencias.
calendario running 2026
Aquí las carreras principales.
Santa María 7.5K Run by Tottus
El 24 de enero de 2026 se realizará la tercera edición de la carrera Santa María 7.5K Run by Tottus organizada por Sports Perú Entertainment con el apoyo de la Municipalidad de Santa María del Mar. Distancias: 3 y 7.5 km.
Mercedes-Benz Corporate Games
El 25 de enero de 2026 se realizará la primera edición del Mercedes-Benz Corporate Games Lima, la 1ra Carrera InterEmpresarial del Perú, organizada por MOCR Perú. Distancia: 5 km.
Lima Ultramaratón
El 27 de marzo de 2026 se realizará la Lima Ultramaratón organizada por AGD Outdoors. La única carrera a pie en distancia ultra sobre pista o asfalto que se desarrolla en Perú. Distancias: 50, 80 y 100 km.
XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3
El 26 de abril de 2026 se realizará la séptima edición del IRONMAN 70.3 Perú en la ciudad de Lima. Nado 1.9K en Agua Dulce, Ciclismo 90K y Trote 21K en Costa Verde.
Wings for Life World Run
El 10 de mayo de 2026 se realizará la carrera Wings for Life World Run - Lima. El 100% de las donaciones se destinan a la investigación de lesiones de médula espinal.
Maratón adidas Rímac Lima 42K
El 24 de mayo de 2026 se realizará la Maratón adidas Rímac Lima 42K organizada por adidas Perú. Distancias: 21K (media maratón) y 42K (maratón).
Carrera Lima Norte Corre
El 30 de noviembre de 2025 se realizará la décima primera edición de la Carrera Lima Norte Corre. Distancias 12K y Mini Maratón.
Carrera Glow Inspiration Race
El 30 de noviembre de 2025 se realizará la Carrera Glow Inspiration Race powered by Olympikus. Distancias 6 y 12 kilómetros.
AVA Vuelta 8K & 4K a Miraflores
El 21 de diciembre de 2025 se realizará la carrera AVA La Vuelta 8K & 4K a Miraflores organizada por Perú Runners, celebrando su 27 edición.