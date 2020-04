La épica final del Mundial Alemania 2006, en la que se enfrentaron Italia y Francia, dejó recuerdos memorables para la historia del fútbol. El que más se rememora hoy en día es el cabezazo que le propinó Zinedine Zidane a Marco Materazzi en los suplementarios. Luego de que los galos pierdan la final, muchos lograron perdonar a ‘Zizou’ instantáneamente por su tonta expulsión, pero a otros les tomó más tiempo, como a Willy Sagnol.

El exlateral derecho en el Bayern Múnich y excompañero de Zidane en la Selección de Francia, señaló que mantuvo el remordimiento por dos años con ‘Zizou’. En conversación con Radio Montecarlo, Sagnol recapituló aquel momento y también la euforia que sintió cuando el ‘10’ galo anotó un golazo desde los 12 pasos para abrir el marcador en la final. “Tengo mi mejor recuerdo y mi peor recuerdo a la vez”, empezó.

“Ponemos mucho énfasis en el penalti de Zidane. Cuando haces un Panenka corres grandes riesgos. Mi primer pensamiento es que Zidane está completamente loco. Marcó y yo estaba súper feliz. Pero no sé, me dejó con un sabor amargo”, expresó Sagnol.

Willy Sagnol y Zinedine Zidane fueron compañeros en la Selección de Francia. (Foto: AFP/ Daniel García)

Luego llegaría la otra cara de la moneda, pues el ahora técnico del Real Madrid realizó la histórica acción que le costó la expulsión a los 110 minutos. “Entras al vestuario, has perdido, tienes ahí a un chico que habla y se disculpa. ¡Pero no lo escuchas! Estás en tu decepción, en tu mundo. Yo no quiero aceptar sus disculpas, o conversar con él. Ahora no es el momento. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en 10 minutos. Así es como lo evadí", contó.

Sagnol, que también jugó para Mónaco y Saint Etienne, explicó como ese cabezazo dejó una huella en su relación con Zidane. “No hablamos durante casi dos años. En 2008, después del Campeonato de Europa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera. Lo llamé de vuelta. No podía venir por la noche, a la fiesta, pero me hizo feliz verlo llegar en la mañana. Tomamos un aperitivo juntos. Tuvimos una buena conversación, luego la vida comenzó de nuevo”, sentencia.

