El director técnico de la selección peruana Sub-23, José Guillermo del Solar, se pronunció este martes, en conferencia de prensa, sobre la desconvocatoria del futbolista Fabrizio Roca del equipo que jugará el Preolímpico de Venezuela 2024.

‘Chemo’ indicó a los periodistas que el jugador de Sport Boys conoce los motivos por los que fue desafectado del combinado nacional.

“Públicamente jamás voy a cuestionar a un futbolista, lo único que puedo decir con respecto a Fabrizio es que es un muy buen chico, ha estado entrenando con nosotros un mes y medio y yo le he dicho claramente a él cuáles han sido las razones por las que lo he desconvocado”, indicó el técnico de la Sub-23.

“Lo tiene clarísimo, porque siempre he hablado directamente con cada uno de los chicos y todos los que han estado acá, y a todos los que he desconvocado les he dicho claramente por qué los he desconvocado”, añadió.

Del Solar recordó que, además de Fabrizio Roca, también fueron desconvocados otros jugadores como Sebastián Cavero (Melgar), Jefferson Cáceres (Melgar), Aarón Sánchez (ex Cantolao), Juan Quiñónez (César Vallejo) y Joao Velásquez (Alianza Lima).

¿Qué dijo Fabrizio Roca sobre su desconvocatoria?

El jugador de Sport Boys se manifestó tras conocer su desconvocatoria de la selección Sub-23 que disputará este mes el Preolímpico en Venezuela.

“He visto por las redes lo mucho que se habla de mi desconvocatoria, es muy triste para mí. Estoy en la concentración. Sport Boys es lo primero que pienso. Espero que a los chicos y la selección les vaya bien. Somos, Perú”, sostuvo Roca.

“El profesor ‘Chemo’ y la gente de ahí tendrá sus motivos por los que me sacó”, añadió.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo