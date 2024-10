Chile vs. Brasil EN VIVO medirán fuerzas hoy, jueves 10 de octubre del 2024 por la novena jornada de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. ¿Dónde ver partido EN DIRECTO? En Chile, la transmisión del juego será por Chilevisión y ESPN. ¿Cómo verlo vía streaming? Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney Plus, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. ¿A qué hora juegan HOY? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:00 (hora peruana) y 21:00 (hora chilena). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Formaciones de Chile vs. Brasil

Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola (Fabián Hormazábal), Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Dávila; Eduardo Vargas.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Telles; André, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Raphinha; Rodrygo.