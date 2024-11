MIRA DirecTV Sports (DSports) por DirecTV y DGO (DirecTV GO): sigue el partido de Uruguay vs. Brasil por televisión y streaming exclusivamente en todo Uruguay. El canal que pasa DIRECTV EN DIRECTO es el 310 en Uruguay, que antes era el 1610. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

Cómo ver Uruguay vs. Brasil por DirecTV

La transmisión se puede seguir en Uruguay por DirecTV Sports, canal que se ve en televisión pagada por cable a través de DIRECTV y por streaming vía DGO (DirecTV GO).

Dónde ver DGO

DirecTV GO o DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV para ver DirecTV Sports y otros canales de televisión. Se puede mirar por internet en dispositivos como teléfonos celulares, tablets, televisores SmarTV, entre otros. Ingresa aquí al App de DirecTV.

Qué canal es DIRECTV Sports:

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

DirecTV Sports Uruguay

Si estás en Uruguay, el partido Uruguay vs. Brasil por la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 se ve por los canales 300 y el 310 de DSports. En los cables de Montevideo el partido de Uruguay lo pasan los canales de eventos: en Nuevosiglo eventos 1 (471) y eventos HD (475).27 jun 2024. El partido también lo podrán ver quienes no son clientes de DIRECTV, o si quieres hacerte usuario activo, tendrás que pagar el plan más económico,. que es $1,100 aquí, en el sitio web www.directvgo.com.