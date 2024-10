Hay muchas señales de TV para ver el Perú vs. Uruguay EN VIVO y ONLINE por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El duelo será clave para la blanquirroja, pues busca salir del fondo de la tabla de posiciones en donde solo ha sumado 3 puntos en 8 jornadas. Los dueños de casa llegan con varias modificaciones en el once titular y tendrá que sobreponerse para superar al elenco de Marcelo Bielsa que llega a Lima con la única convicción de sumar de a tres. Para que no te pierdas ningún detalle te contamos la señal oficial para ver el encuentro, en TV, cable, streaming y en la plataforma que mejor prefieras. Además te contamos que Deporte Total de El Comercio podrá mostrarte los goles, resumen, jugadas y más del choque entre peruanos y uruguayos.

Con un equipo marcado por las ausencias de Gianluca Lapadula, Renato Tapia y Luis Advíncula, el combinado peruano de Jorge Fossati tendría un once inédito en las Eliminatorias, en donde la premisa es quedarse con los 3 puntos en casa. De no ganar, la bicolor estaría seriamente comprometido con una temprana eliminación de la próxima Copa del Mundo 2026. Cabe resaltar que el encuentro se jugará en medio del paro anunciado por los transportistas en la ciudad de Lima, el cual podría durar hasta 72 horas.

Carlos Zambrano aseguró el viernes que a Perú solo le queda ganar “como sea” a Uruguay cuando se enfrenten el 11 de octubre en Lima, en una doble fecha de las eliminatorias sudamericanas donde un paso en falso lo dejaría casi sin chances de ir al Mundial 2026. “Contra Uruguay tenemos que buscar los tres puntos como sea, jugando bonito o feo lo importante es ganar”, dijo Zambrano en conferencia de prensa. “Ya nos estamos jugando las últimas balas prácticamente, sabemos que si ganamos nos podemos meter a la pelea y si perdemos nos hundimos prácticamente”, agregó el jugador de 35 años.

Con un bajo rendimiento, el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati sigue en fondo de la tabla con tres puntos tras las primeras ocho de las 18 fechas del premundial, a seis del séptimo, Paraguay, que de momento se encuentra en zona de repechaje.

FOTO: Selección peruana.

¿En qué señal de TV puedo ver, Perú vs. Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias?

Hay más de 5 señales de TV en donde puedes ver, Perú vs Uruguay en vivo y online por las Eliminatorias Sudamericanas este 10 de octubre 2024.

Si te encuentras en Perú, puedes sintonizar la señal de América TV (Canal 4), Movistar Deportes (Canal 3 de cable) y ATV (Canal 9).

Si te encuentras en Uruguay, puedes sintonizar la señal de AUF TV, TCC, VTV, Montecable HD1 y DIRECTV Sports.

¿Dónde puedo ver por streaming, el Perú vs. Uruguay EN VIVO?

También puedes ver por celular el partido, Perú vs Uruguay a través de la señales de streaming. Entre ellas se encuentran: América TV GO, DGO (DirecTV), AUF, Movistar TV App, ATV Play y TV Abierta Uruguay.