ESPN EN VIVO: sigue el partido Chile vs Perú por Clasificatorias CONMEBOL vía Disney+

Ver ESPN EN VIVO por Disney Plus: mira el partido de Chile vs Perú por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. El duelo se juega hoy, viernes 15 de noviembre de 2024, en el estadio Monumental de Ate, Lima, donde La Roja visita a La Bicolor en un encuentro que puede ser trascendental para ambos. ESPN Chile transmite por TV en todo el territorio chileno, mientras que Disney Plus (Disney+) pasa el compromiso por internet. El juego arranca a las 10:30 de la noche (hora chilena).

