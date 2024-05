Uno de los recuerdos más dolorosos para el hincha peruano en el Mundial Rusia 2018 es, sin duda, el penal fallado por Christian Cueva ante Dinamarca en el debut del torneo.

Pese a que ya pasaron varios años, durante la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, conducido por los ex futbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se comentó sobre esta jugada con los dos protagonistas.

“Él pateó bien, solo que la pelota se elevó mucho”, inició Farfán.

“Lo peor es que después casi me matan a mí. Me increparon en el hotel diciendo por qué no había pateado yo, pero él quería hacerlo”, agregó.

Al respecto, Cueva manifestó que, pese al penal fallado, jugó un gran partido, aunque finalmente se perdió por la mínima diferencia ante los daneses.

“Yo después del penal salí y me metí un partidazo, no es que me desanimé, sino que la gente se quedó con lo malo”, apuntó el seleccionado nacional que se entrena en Videna.

Pese a no tener equipo en la actualidad, se maneja la posibilidad de que Christian Cueva integre la delegación peruana en la próxima Copa América de junio.