Hoy por hoy, a un ciclo de terminar su carrera de Comunicación y Periodismo en la UPC, el libro de Johana ha sido consumado por una exigencia universitaria. Pero ella lo tenía claro desde un inicio: quería escribir sobre fútbol femenino. Se lo comentó a su profesor Jaime Pulgar Vidal y puso en marcha su plan. El resultado es una obra necesaria en nuestras bibliotecas. Si bien por ahora tiene un número mínimo de ejemplares para cumplir con la asignatura, desea lanzarlo al mercado en un futuro próximo.

—¿Siempre fuiste fanática del fútbol?

Sí, desde muy chiquita siempre me gustó y también el básquet. Incluso una vez hice una prueba para la ‘U’, donde fueron unas 300 chicas. Claramente no pasé (risas), para mí siempre fue más un hobby, pero me sorprendió ver a tantas chicas que querían jugar.

—Antes de empezar me comentaste que sentías que tu destino era escribir algo sobre el fútbol femenino peruano, ¿por qué dices eso?

Pasa que a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fui con un amigo y su tía abuela a ver un partido de la selección femenina. Ella me empezó a hablar de los años en los que jugaba, y yo creía que, bueno, jugaba en un parque. Pero seguía hablando y decía de que había tenido un equipo. Realmente, en ese momento no presté tanta atención. Luego de unos días por curiosidad busqué en internet esto que me había contado pero no encontraba información y pensé que de repente era un sueño de la señora (risas).

—Y entonces, ¿ al final descubriste si era verdad o no lo que te contó?

Sí, de hecho si. Cuando empecé a investigar un poco más para el libro, descubrí que la señora era Noemí Alba y que había sido parte de la selección femenina de los 70. Por eso, siento que desde el 2019 tenía a una pieza histórica que me conectaba de cierta forma con esa parte de la historia del fútbol femenino en el Perú.

—Dices que este libro es el trabajo de casi dos años, caramba, ¿cómo así?

Todo empezó cuando entré a la universidad y en tercer ciclo descubrí que podía hacer una mención en Comunicación y Periodismo deportivo. Cuando me pidieron los primeros trabajos, me incliné por el fútbol femenino peruano, porque sentía que había mucho que contar. Así, inconscientemente fui guardando estas cosas, como un respaldo porque sentía que eran importantes y porque siempre tuve en mente tener un gran proyecto. Al final lo pude hacer y terminó en este libro.

—Entonces, ¿fue fácil hacer el libro?

La verdad que no (risas). Al inicio no tenía claro cómo hacerlo. No sabía si hacerlo como un perfil centrado una jugadora o hacer como una historia general.

Johana Cabrera, autora del libro.

—¿Cómo te decidiste?

Hablar con Jaime Pulgar Vidal me ayudó para definir la ruta. En mi mente tenía las palabras machismo y desigualdad como cosas que rodean al fútbol femenino y decidí que lo mejor era dejarlo en evidencia a partir de las historias de las futbolistas.

—Es por eso que tu libro empieza contando los inicios de la primera selección...

Sí, esa fue mi intención. Dar a conocer esta primera selección de los años 70 sobre la que casi no hay información. De ahí hablar sobre los logros que sí hay pero nadie los recuerda y ya por último un poco más sobre lo de ahora y el futuro del deporte en el país.

—Si casi no hay información sobre aquella selección, ¿dónde encontraste la información y los recortes que pones en tu libro?

Creo que ese primer capítulo fue el más difícil de escribir. Si buscas en Internet sobre la selección femenina de los años 70 no sale nada. Por lo que la tía de mi amigo, Noemí Alba, me había contado, sabía que esa selección había existido. Entonces a través de Twitter busqué ayuda para reunir esta información y así es como llegué a Rina Gamarra y su proyecto ‘Pioneras Peruanas’.

—¿Cómo te ayudaron?

Rina Gamarra tiene este proyecto junto a Milagros Loayza. Juntas manejan ‘Pioneras Peruanas’, un proyecto a través de la Asociación Deportvida, donde realizaron una investigación sobre esta primera selección femenina de los años 70. Ellas indagan e investigan a diario. Yo tuve la suerte de poder hablar con Rina y gracias a eso pude hacer una especie de línea de tiempo de esta primera selección, mencionando los partidos que jugaron, cómo se formó ese equipo y las dificultades que pasaron. Dar a conocer esta historia fue crucial para mí. Sin esa información que compartieron conmigo, el libro habría empezado recién en los 90. Incluso compartieron conmigo recortes de periódicos de esa época que ellas hallaron para que sean parte de mi anexo fotográfico.

Recorte histórico.

—Tu segundo capítulo habla sobre los logros en el fútbol femenino, ¿crees que hay una creencia de que el fútbol femenino en el Perú no ha conseguido nada?

Sí, definitivamente, por eso quise escribir un capítulo que reconociera esos logros, porque nadie habla de ellos. En el libro pongo un comentario que dice que si siempre recordamos el 15 de noviembre del 2017, el día que la selección clasificó al mundial de Rusia 2018, por qué no ocurre lo mismo con el Sudamericano del 98 donde Perú ganó una medalla de plata o los juegos Bolivarianos del 2005 donde la selección ganó la de oro. Hago esas comparaciones porque son cosas importantes que nadie menciona y se quedan con esta idea de que el fútbol femenino peruano es malo y nunca ha ganado nada, pero esa no es la realidad.

—¿Por qué piensas que estas medallas no son recordadas por los peruanos?

Vivimos en un país donde aún no se valora el fútbol femenino y eso es muy difícil de cambiar. Si bien las cosas han mejorado, todavía hay muchas personas que piensan que el fútbol femenino es malo o no interesa, pero a nivel mundial está teniendo un impacto importante y aquí también podría tenerlo.

Archivo fotográfico de Pioneras Peruanas.

—A lo largo de tu libro tienes muchas entrevistas y comentarios de diferentes futbolistas...

Lo que me gustó mucho fue la disposición de ellas a la hora de hablar, incluso de pasarme contactos de sus compañeras para que más chicas dieran su testimonios para el libro. Eso me hizo dar cuenta que realmente era importante para estas mujeres dar a conocer su historia.

—¿Pensaste en ese momento que esto iba a ser algo más allá que un trabajo para la universidad?

No lo pensé en ese momento, pero ya una vez que lo terminé me dio satisfacción ver todo el material que había podido reunir.

Portada del libro "La historia es de ellas".

—¿Qué fue lo que más te sorprendió al terminar el libro?

Ver que hay todavía es muy difícil para la mujer jugar fútbol. Hay más apoyo de las familias, pero en la sociedad el machismo todavía prevalece. Más allá de lo que uno ve en la televisión o en la cancha hay una historia detrás de mucho sacrificio y desigualdad. Estas mujeres han luchado contra eso por amor al fútbol y no ha sido fácil.

—Pese a que ha sido un trabajo para la universidad, ¿piensas en publicar tu libro?

Me gustaría verlo en librerías, pero sobre todo que genere discusión al respecto. Estoy en ese proceso de ver editoriales. Creo que es importante que se dé a conocer vea el esfuerzo estas mujeres. El fútbol femenino no es solo lo que vemos: que siempre nos han goleado. Hay logros que merecen ser recordados. hay que ir más allá de las estadísticas.