De Italia a Perú. Paolo Doneda, quien se desempeña como arquero en las inferiores del AC Milan, fue convocado a la selección peruana Sub 17, que se encuentra en Japón para enfrentar unos amistosos ante Japón, Estados Unidos y al combinado de Niigata, con la finalidad de llegar en óptimas condiciones para el Sudamericano de su categoría que se desarrollará en Bolivia desde Octubre.

Esta es la primera experiencia que tendrá Paolo Doneda con la selección bicolor, ya que, antes no tuvo la oportunidad de pertenecer a algún proceso. En su llegada a la concentración, el arquero se animó a brindar algunas declaraciones.

“Es un inmenso orgullo poder vestir esta camiseta, la camiseta de la Bicolor. Era un sueño que tenía desde que era pequeño y siempre he soñado, y ahora estoy aquí. El grupo me recibió bien, me encuentro bien con todos, son muchos chicos que juegan bien”, expresó el joven futbolista.

“Estoy en contacto con la Federación desde unos años, pero este año me contactó un scout, que se llama Pablo Jiménez. Hemos seguido hablando y ahora estoy aquí”, añadió.

