Lo sufrimos tanto. “¿No te acuerdas del gol que falló Justiano?”, me dice Braulio, en medio de la ruta por la avenida principal de Saransk (en Rusia). El espontáneo hincha se acerca para pedirme aparecer, con sus enormes anteojos bicolor, en el video que estoy grabando antes del partido entre Perú-Dinamarca. Era el debut de nuestra selección en el Mundial 2018. “¿Ves cómo respiro hondo a cada rato? No solo es la emoción, es casi una secuela de cómo quedé en el Perú-Bolivia”, se despide el fanático y se pierde cerca del puente que conduce al estadio Mordovia Arena. Había sido una larga caminata esa tarde del 16 de junio del 2018. Tan larga como las que nos llevó al Monumental el 31 de agosto del 2017. Esa noche, la angustia comenzó muy temprano.

“Lo que más recuerdo de ese partido es todo el estrés que tuvimos para llegar al estadio. Hubo muchos cambios de último minuto, hasta el bus tuvo que ir en contra del tráfico en una parte de la Javier Prado. Imagínate”, me comenta Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Ese partido tan decisivo también tuvo que decidirse desde el área logística. Ante Bolivia, iba a ser el único partido que Perú iba a ser local fuera del estadio Nacional.

Una descoordinación entre la FPF y el Instituto Peruano del Deporte complicó la localía ante el cuadro verde. Dos semanas antes del Perú-Bolivia, se realizó el concierto de Marc Anthony y Carlos Vives. Tanto baile y ritmo tropical terminó por fulminar las óptimas condiciones del césped en “la casa de la selección”. Para ese tiempo, Ricardo Gareca ya había comenzado a darle prioridad al estado del campo. Los especialistas hicieron las revisiones después del masivo recital y la conclusión fue veloz: no iba a llegar al cien por ciento para el partido. Era urgente buscar un plan B y el Monumental de Ate fue el elegido.

Era curioso que precisamente sea un concierto de Marc Anthony el que haga cambiar los planes de Gareca. El ‘Tigre’ asociaba al cantante portorriqueño con desventuras deportivas, desde que una prueba de sonido del boricua hiciera suspender uno de sus entrenamientos cuando era técnico de Universitario de Deportes.

“Todo fue en tiempo relámpago, pero sí se pudo. Prueba la señal de internet, está en mejores condiciones”. Así nos recibió Romina Antoniazzi, entonces jefa de prensa de la selección. Para evitar el estrés que vivió la selección en el camino al estadio, el equipo de cobertura de este diario salió hacia Ate cuatro horas antes del partido.

Bolivia estuvo a la altura

Para esas fechas de Eliminatorias, los momentos eran muy distintos. Perú se aferraba a una mínima posibilidad (tenía que ganar en Quito después) y Bolivia estaba virtualmente eliminado. De todos modos, los dirigidos por Mauricio Soria mostraron orden y fueron disciplinados en la marca sobre todo en el primer tiempo. Desde la etapa inicial quedó claro que no iba a ser fácil.

Hubo novedades en el once inicial de Perú. La lesión de Gallese determinó la titularidad de Cáceda y Jefferson Farfán pegaba la vuelta después de casi un año y media fuera. “Éramos muy superiores, pero nos costaba llegar al fondo del área rival. Lo resolvimos de otra manera”, recuerda Oblitas. La igualdad sin goles del primer tiempo comenzaba a causar sobresaltos en las tribunas repletas del Monumental.

Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018 por una lista de buenas decisiones. Una de ellas la pudimos celebrar ante Bolivia. Si costaba la profundidad, solo quedaba rematar desde fuera del área. Y en cinco minutos, la bicolor hizo la diferencia y nos entregó euforia para después dar paso a una breve calma (de 13 minutos exactamente).

A los 54 minutos, Edison Flores avisaba que sus remates nos iban a ir acercando al sueño de niños. ‘Orejas’ hizo más destendido el desarrollo del partido con su gol. Aún nos reponíamos de la afonía y Christian Cueva repitió la fórmula ganadora. Ese 2-0 nos llevó a un momento de felicidad confusa. Comenzábamos a hacer cálculos, a revisar los resultados de las otras selecciones hasta que Gilbert Álvarez aprovechó una descoordinación defensiva, y una mala salida de Cáceda, para poner el descuento que nos fue llevando a una angustia futbolera que, cuatro años después, nos sigue acelerando los latidos.

Fueron veinte minutos con Perú desconcertado y con Bolivia adelantando líneas. Lo catastrófico coqueteaba con la realidad. “Si no sufrimos no vale”, dijo esa noche el siempre recordado Daniel Peredo. En la última jugada del partido, Jasmani Campos envió un centro al área peruana. El golero Carlos Lampe, que había corrido de arco a arco, saltó e hizo más difusa la jugada. La pelota quedó botando frente al arco nacional y Leonel Justiniano disparó con fuerza. Desviado por milímetros. Luis Advíncula miró al cielo, Jefferson Farfán se tomó la cabeza y Ricardo Gareca se sentó con pausa en el banco. Luego vino el partido en Quito. Nunca nos recuperamos de la afonía. Nos duró varios meses y regresó cuando desfilábamos emocionados rumbo al estadio de Saransk. El Perú-Bolivia del 2017 es un partido que no solo se recuerda con la mente. También se recuerda con el corazón.

