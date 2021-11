Conforme a los criterios de Saber más

Quedan pocas horas para el partido entre Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana está obligada a ganar para seguir con vida en este camino mundialista. Además, se enfrenta a un rival directo que también se ha metido en la pelea en las últimas fechas pasadas. La ‘Verde’, a pesar de todos sus problemas, casi se lleva una igualdad la última vez que visitó Lima.

La noche de 31 de agosto del 2017, la cara de Ricardo Gareca se congeló unos segundos antes que el árbitro pite el final del encuentro. A los 92 minutos, Leonel Justiniano se perdió un gol en la puerta del arco de Carlos Cáceda.

Aquella vez, la suerte jugó del lado de la selección peruana. La blanquirroja tuvo un rendimiento muy irregular en ese partido. El equipo comenzó nervioso porque estaba obligado a ganar. Tanta fue la ansiedad que generó pocas acciones de peligro en el primer tiempo.

La selección peruana vuelve a medirse con Bolivia en el inicio de la próxima fecha doble de las Clasificatorias, en un partido que será de vida o muerte para los de Ricardo Gareca. Mira toda la previa en el siguiente video.

Los goles de Perú recién llegaron en el segundo tiempo. Primero Edison Flores (55′) y luego Christian Cueva (59′). Parecía que, con ese resultado, el triunfo ya estaba garantizado. La selección se relajó y llegaron los problemas.

El equipo de Ricardo Gareca recién pudo entender ese adagio tan popular en el fútbol que dice “dos a cero es el peor resultado”. Es complicado de mantener esa ventaja en plena partido. Y casi se cumple. Bolivia descontó por medio de Gilbert Álvarez y se fue al ataque.

El técnico de la selección peruana veía cómo su equipo se había caído totalmente. En el Monumental parecía que estaba más cerca el empate de Bolivia que otro gol de la Bicolor. Felizmente, los fantasmas se fueron cuando el árbitro hizo sonar su silbato.

-¿Cómo le fue a Gareca ante Bolivia?-

Aquel encuentro fue la última y la única vez que la selección peruana enfrentó a Bolivia en Lima con Ricardo Gareca en zona técnica. El estratega no podía crear lo que había pasado y otra vez recordó que, si no se sufre, no es Perú.

A lo largo de toda la historia de las Eliminatorias, Perú recibió a la selección boliviana en 8 oportunidades. En total se han registrado 5 triunfos para la selección peruana, 2 empates y una victoria para La Verde.

La única vez que la selección boliviana pudo ganar en Lima fue en las Eliminatorias para Italia 90. Eran otros tiempos, donde la selección peruana pasaba una fuerte crisis deportiva. La ‘Verde’ terminó imponiéndose 2-1 con goles de Tito Montaño y Erwin Sánchez. Había igualado Andrés Gonzales.

Luego en las Eliminatorias a Japón Corea 2022 y Brasil 2014, Bolivia logró empatar 1-1 en ambos encuentros. Esas fueron las otras dos veces que la selección peruana no pudo ganar en Eliminatorias.

“Creo que Bolivia, por lo que hemos observado, por Farías y su técnico, le gusta asumir un determinado protagonismo. No creo que vayamos a ver una Bolivia que especule. Por supuesto que hay estrategias dentro del juego y forma parte del fútbol, pero de acuerdo a las declaraciones y lo que hemos analizado (como visitantes), es una Bolivia que cuando sale decidido a atacar, sale decidido a atacar. No es una selección que aísla a sus jugadores. Tiene gente que llega y se suma al ataque”, declaró Ricardo Gareca sobre el combinado del altiplano.

Desde que Ricardo Gareca está al mando de la selección peruana -2015-, la bicolor enfrentó 5 veces a Bolivia. El récord de Gareca es 3 victorias y 2 derrotas. Una de esas caídas al final terminó anulándose en mesa.

Dentro de ese corto registro, se puede sacar que Bolivia solo ha vencido a la selección peruana en La Paz. Perú, con Gareca, siempre derrotó a su rival del jueves en una ciudad que no está sobre el nivel de mar.

A la selección boliviana le cuesta sacar puntos de jugando de visita. Pero no es una tarea que no haya podido hacer en estas Eliminatorias. Recordemos que ya le empató 1-1 a Chile y 2-2 ante Paraguay. Eso sí, hasta el momento no ha podido ganar.

