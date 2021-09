Conforme a los criterios de Saber más

Eran el pedido expreso del hincha, aunque Ricardo Gareca no los convocó exactamente por eso. Lo cierto es que Carlos Zambrano, Pedro Aquino, Santiago Ormeño y Yordy Reyna volverán a la selección peruana para esta fecha triple de las Eliminatorias 2022 en octubre. Chile en Lima (7/10), Bolivia en La Paz (10/10) y Argentina en Buenos Aires (14/10) son los rivales de turno, a los que hay que vencer si se quiere seguir soñando con Qatar.

“Queremos tener a todos los jugadores, más allá de la cantidad. Poder elegir de la mejor manera, tenemos ocho amonestados más un suspendido. Eso genera que busquemos contar con todos los jugadores”, señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa cuando se refirió a la nómina de 30 convocados y el retorno de los ya mencionados.

Zambrano: terreno perdido en Boca

El último partido de Carlos Zambrano con la selección peruana no trae buenos recuerdos para Ricardo Gareca. En octubre pasado, la Bicolor perdió 4-2 ante Brasil con un polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Tras el encuentro, el entrenador argentino evitó hablar del arbitraje, pero sí reflexionó por la expulsión del defensor cuando el marcador iba 3-2 . “Eso sí me preocupa, son cosas que son evitables y que sí es algo que necesitamos solucionar. A este nivel de selección, tener un hombre menos es complicado”, sostuvo.

Desde entonces el DT no volvió a llamar a Zambrano. Probó con el regreso de Christian Ramos, el ingreso de Anderson Santamaría y Miguel Araujo, pero el problema no ha sido solucionado hasta el momento. El retorno del ‘León’ es producto de esa búsqueda de soluciones para la fragilidad defensiva mostrada en las Eliminatorias: 17 goles en contra en 9 partidos. Sin embargo, su presente en Boca Juniors no es bueno.

“Ha perdido mucho terreno en Boca -analiza Nicolás Migliavacca, periodista que cubre al cuadro Xeneize en el diario Olé de Argentina-. No solo porque en la zaga central es donde más competencia tiene el técnico Sebastián Battaglia y por el gran presente de Marcos Rojos que se adueñó de ese puesto junto a Carlos Izquierdoz, sino también porque Zambrano tiene por delante nada menos que a Lisandro López, uno de los referentes históricos del plantel. Encima, López, cada vez que entra, tiene buenos partidos y hasta convierte goles, como ocurrió ante Atlético Tucumán hace unas semanas”.

Para Emiliano Nunia, de Súper Deportivo Radio, el gran problema de Carlos es que “tiene por delante a la mejor dupla de centrales del fútbol argentino”. “Izquierdoz, el único sobreviviente de aquella final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en Madrid, es un referente que se ha ganado el respeto de todos por sus actuaciones y su personalidad; y Rojo es un defensor de talla internacional, de jerarquía. Es difícil que Zambrano pueda romper esa dupla que ha concebido solo tres goles en los últimos ocho partidos . El peruano ha ido de menos a más, tiene un gran nivel para aportar en la selección peruana, pero su presente en Boca marca que no es considerado por el entrenador”, añadió el hombre de prensa.

El último partido del ‘León’ con la camiseta Xeneize fue el 15 de agosto pasado, en la caída 1-0 ante Estudiantes que desencadenó la salida de Miguel Ángel Russo, el DT que lo llevó al cuadro de La Rivera. Sin el argentino en el banco, y con el ingreso de Battaglia, el central perdió espacio. Hace un par de semanas sufrió un choque con un compañero en un entrenamiento y le tuvieron que hacer 15 puntos en el pómulo, lesión que lo alejó más de la titularidad.

El último partido de Carlos Zambrano con la selección: roja en la derrota ante Brasil. (Foto: Agencias)

Aquino y un problema de temperamento

Su ausencia causó sorpresa, su llamado alivio. Pedro Aquino se quedó fuera de la Copa América 2021 por una lesión, pero no fue convocado en septiembre pese a estar en buen momento. Ricardo Gareca decidió llamarlo para los partidos de octubre, una variante más para Renato Tapia.

“Pedro Aquino es uno de los titulares indiscutibles para el técnico Santiago Solari”, empieza Ricardo Cid, periodista mexicano. “Con él en el campo, el América ha encontrado un equilibrio entre defensa y ataque, aunque hay momentos en los mismos partidos en los que de repente baja su nivel. Incluso se ha hecho amonestar de manera imprudente algunas veces, lo que obligó al entrenador argentino a cambiarlo porque una de sus premisas en no tener futbolistas con amarillas en el campo para evitar quedarse con diez hombres . Cuando está enfocado, es de gran aporte en todos los sectores del campo, pero cuando no está metido en el partido, su equipo sufre mucho”, agrega.

“¡Feliz de una nueva convocatoria con mi selección! A ponerle corazón, siempre con respeto y humildad. Va lo mejor de mí”, escribió el ex-Sporting Cristal en su Instagram una vez que se oficializó su retorno. Pieza importante en el América de Santiago Solari, que marcha líder en la Liga MX, Pedro buscará ganarse un puesto en el XI de Gareca.

Ormeño, un presente inesperado

Sus 17 goles con el Puebla en la temporada pasada hicieron que el León lo fiche, y que Ricardo Gareca opte por llevarlo a la Copa América, pese a que arrastraba una pequeña lesión. En los 77 minutos que disputó en Brasil, Santiago Ormeño no pudo demostrar su nivel, y en el arranque de esta campaña con su nuevo club el panorama ha sido el mismo: pocos minutos en cancha, aunque aprovechando los momentos con goles.

“Tiene algo que le falta al jugador mexicano: altura. Eso es un gran punto a favor porque tiene muy buen remate de cabeza y sabe moverse dentro del área. Además, es versátil porque puede retroceder y aguantar el balón para apoyar a sus compañeros”, así lo analizó Tania Ventimilla, periodista de Azteca Deportes, hace unos meses cuando le consultamos por las características del mexico-peruano antes de su primer llamado.

“Desafortunadamente Ormeño no ha sido ese goleador que quisiera la afición del León”, señala sobre su presente Ricardo Cid. “ Ha tenido pocos minutos en la liga, pero sí ha anotado en la Copa de Campeones y en la League Cup, torneo que enfrenta a equipos de México y Estados Unidos . Creo que, más allá de la poca actividad, sirve como revulsivo en los segundos tiempos. Hay que tener en cuenta que tiene por delante a titulares como Emmanuel Gigliotti y Ángel Mena, dos delanteros que se han ganado un nombre en el país”, añadió.

Yordy, el revulsivo del DC United

Cuatro goles en un mes (agosto). Yordy Reyna volverá a ponerse al blanquirroja después de dos largos años. “ Si Carrillo no está, tenemos a Yordy Reyna, Gabriel Costa y otros más . Jugadores que pueden ir por fuera sin problemas. No es que nos falten jugadores en una posición. Estamos cubiertos”, señaló Ricardo Gareca sobre el llamado de los ex-Alianza Lima. La lesión de André preocupa en la Videna, por eso se han tomado las precauciones debidas.

Alonso Contreras, periodista peruano que radica en Estados Unidos y sigue de cerca a los futbolistas blanquirrojos en el país de las oportunidades, analiza de la siguiente manera el regreso de Reyna a la selección: “Es un premio al buen desempeño que está teniendo en su club, donde su entrenador lo ha sabido ubicar y eso quizá llamó la atención de Gareca. Podría ser el reemplazante ideal de André Carrillo porque juega en la misma posición, sabe desbordar y no tiene problemas en hacer las diagonales hacia el medio y rematar de larga distancia”.

Para Juan Carlos Maygua, hombre de prensa ecuatoriano que también radica en Norte América, “la selección peruana tiene un jugador con mucha ventaja a nivel velocidad y su desequilibrio a nivel táctico puede complementarse muy bien con Gianluca Lpadula, que es un delantero que sabe moverse. Será muy interesante verlo en la posición que juega en el DC United: por las bandas. Desde ahí genera ocasiones de peligro y sin el balón también suele ingresar al área de sorpresa y marcar goles”.

Reyna también sabe aparecer en el área como centro delantero y marcar.

Diagonal de izquierda hacia el centro y disparo con pierna zurda: golazo de Yordy Reyna frente a Columbus Crew.

