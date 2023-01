Fiel a un estilo casi de kamikaze, Chemo del Solar tomará los menores de la FPF no solo desde las oficinas -su cargo es de director general- sino que bajará a la cancha para entrenar a la sub 20 terminado el Sudamericano de febrero. Riesgo elegido y no menor, para un personaje de decisiones fuertes.

Del Solar, habría que decirlo, fue uno de los primeros jugadores peruanos que se entendió como globalizado y que enrumbó su carrera siempre pensando que el roce extranjero le sumaba virtudes. A diferencia de Martínez o Carranza, que apostaron por carreras locales, Del Solar se empeñó en perfilarse como una referencia peruana en Europa. Que Chemo pasara de volante veterano a entrenador joven en 2005 pareció lógico en un hombre que admiraba, por ejemplo, a Valdano; su mentor en Tenerife y del que copió no solo tácticas, método de carrera, gustos menottianos, sino hasta look.

El problema de fondo no fue su modelo de entrenador sino su apresuramiento en tomar en la selección de mayores en 2007. No estaba ni maduro ni testeado para un encargo tan grueso. Porque a los errores tácticos, que los tuvo, le sumó cierta falla en la gestión de un vestuario del que se sintió rápidamente traicionado tras el escándalo Golf Los Incas. Esa sensación de que el teórico “conocimiento de los jugadores” no era en verdad una fortaleza, sino una debilidad de aquel Chemo se hizo carne en una Eliminatoria de la que salimos últimos y jugando mal. El costo de imagen fue alto y más, cuando se le compara con sus dos sucesores.

Este Chemo cincuentón de hoy, más curtido y más entrenador, toma un riesgo no menor con una Unidad Técnica de Menores que no funcionará sin los clubes formales como gran palanca. Chemo va hacia otra derrota si no se entiende de una vez que la responsabilidad de la FPF no es formar a los jugadores infantiles sino crear las condiciones legales para que haya cada vez más instituciones con divisiones menores potentes que, luego, sirvan para que un seleccionador elija. Esto no es de tocados que llegan y resuelven; que la FPF lo acompañe desde el plan y no lo deje solo es lo mejor para desearle a un tipo valiente, que se enfrenta a una posible reivindicación o al peor de los troleos. Suerte, querido Chemo.