“Hay morbo”, dijo Fossati antes del Perú-Chile de la Copa América 2024. Y sí, porque era el debut de ambos en partidos oficiales. El ‘Nonno’ no quiso entrar en polémicas y fue mesurado en cada palabra que dijo. “Perú hizo un buen trabajo”, contestó luego Gareca tras el empate 0-0 en Arlington, Texas. Un empate aburrido y sin rigor que los condenó después a ser eliminados en fase de grupos. “Hay que valorar la categoría de los rivales que tuvimos, la capacidad de su entrenador”, sostuvo Fossati como único guiño de aquel Clásico del Pacífico que hoy miramos como antecedente más cercano a lo que podemos ver en el Monumental (8:30 p.m.) por las Eliminatorias 2026.

No está Cueva, pero si Paolo en el Perú. Lo que responde a las palabras que le dijo Fossati a El Comercio en marzo pasado: el grupo está por encima de cualquier jugador. Y hoy ‘Aladino’ está más cerca de estrenar un disco de cumbia que de vestir la camiseta blanquirroja. En Chile, no está Alexis, pero si Vidal. Y la convocatoria le ha generado ruido a Gareca afuera de su equipo. Hace un mes, el ‘Rey Arturo’ era el principal opositor a sus decisiones vía streaming mientras Colombia le propinaba un duro 4-0 en Barranquilla, hoy lo postuló hasta como capitán de su escuadra.

Será el clásico de los coleros. El que pierda corre gran riesgo de terminar el año en el sótano de las Eliminatorias. Por ahora, la ventaja peruana es mínima con 6 puntos contra 5 de la Roja.

Fossati vs Gareca

“Yo soy el entrenador del plantel, no soy el entrenador personal de nadie, si te puedo ayudar personalmente encantado de la vida, siempre y cuando no me afectes el grupo. Creo mucho en la importancia de la convivencia y de la mentalidad que tengamos como grupo. Vamos todos juntos o te bajás”, dijo el ‘Nonno’ en la única entrevista que le ha dado a El Comercio como técnico de Perú.

Si algo los une, además de haber celebrado con Universitario y hoy regresar al Monumental de Ate donde fueron tan felices, es el vínculo que tienen ambos con la selección peruana. El pasado de Ricardo Gareca es hoy el presente de Jorge Fossati.

Fossati vs Gareca: primer Clásico del Pacífico en la Copa América 2024. (Foto: captura Especial El Comercio)

Cuando El Comercio conversó con el entrenador uruguayo fue necesario hacerle la interrogante que muchos peruanos se hacen previo al Perú vs Chile. Sentado frente a las cámaras y tomándose el mentón para ser enfático, dijo.

—¿El rival directo para la selección peruana es el Chile de Gareca?

No, no. Yo no lo tomo así. Para mí, esté con el técnico que sea, el partido que tiene un plus es el partido con Chile, pero no porque esté Gareca o Fossati, es porque es el Clásico del Pacífico. Si vos te referís a que es un rival que, si bien es cierto está encima de nosotros (en la tabla de las Eliminatorias), pero está cerca, también tenés a Bolivia, a Paraguay. Están todos ahí. Un poquito más allá vienen los otros, pero tampoco están a 50 puntos adelante.

La historia cambió en los últimos meses. Gareca no ganó ningún partido oficial con la selección chilena. Empató dos en la Copa América, y luego perdió todo en Eliminatorias, incluido un vergonzoso 1-2 contra Chile en el Nacional de Santiago. A Fossati no le ha ido espectacular, pero le alcanza para hoy mirar desde arriba a su rival de turno. El ‘Nonno’ hizo el trabajo. En Lima, empató contra Colombia y le ganó a Uruguay. Sólido de local, aunque de visita ante Ecuador (1-0) y Brasil (4-0) solo tuvo dolores de cabeza.

“Mas allá de todo el folklore que tiene este partido en especial, por el técnico, porque es el clásico del Pacífico, no sé qué está en el primer lugar. Nosotros por encima de todo, tenemos que hacer lo que siempre hacemos. Respetar al rival, sin subestimar nunca, pero tampoco sobrestimar, tenemos que respetar al rival, pero primero respetarnos a nosotros”, comentó Fossati meses atrás sobre Chile.

La cita está pactada. Se quiera o no, contra Chile se juegan más que tres puntos: está el honor en la mesa. En este especial (VER AQUÍ) que preparó El Comercio se puede conocer aún más sobre el Fossati y Gareca, los une Perú, los distancia el objetivo de ir al Mundial.