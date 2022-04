El Perú siempre latió con vehemencia en el corazón de Claudia Cagnina. Sus raíces maternas están aquí. Es cierto que nació en Estados Unidos. También es cierto que tiene ascendencia italiana por parte de su padre. Pero el escudo del país que decidió llevar en su pecho es el rojiblanco. Ya han pasado cuatro años desde que representó por primera vez a nuestro país en un torneo internacional y ahora esa aventura debe continuar en la cercana Copa América 2022, donde espera brillar lo máximo posible para darle alegrías a la nación por la que siente tanto orgullo.

Su mayor interés siempre estuvo en Italia. Hincha confesa del AS Roma, tiene como ídolo al legendario Francesco Totti. Sin embargo, Perú ha estado al acecho de su corazón también desde siempre. Y bastó una visita de niña a nuestro país para que quedara flechada.

“Me encanta el Perú. Me gusta mucho la playa, la comida: papa a la huancaína, el ceviche. La gente es muy cálida”, expresó Claudia con un castellano poco comprensible en una antigua entrevista para Deporte Total. Las visitas, entonces, se multiplicaron. Su castellano fue mejorando con el tiempo, así como también el amor por la ‘Blanquirroja’ creció progresivamente.

Nacida el 10 de septiembre de 1997, Cagnina vivió toda su infancia y adolescencia en Estados Unidos. Fue allí donde descubrió su amor por el fútbol y donde forjó su talento con la pelota. “Al inicio ella jugaba en las ligas de Nueva York (Brentwood Pride NPL), la vieron y pasó a la Universidad de Saint John´s Red Storm” , nos cuenta el periodista Alonso Contreras, que sigue bastante de cerca la carrera de nuestra compatriota.

Claudia Cagnina en sus inicios | Foto: Captura Instagram

En aquella época universitaria, Claudia estudió Justicia Penal, pero nunca se desligó del fútbol. De hecho, en el Saint John´s Red Storm pudo jugar al lado de Rachel Daly, figura de la selección femenina de Inglaterra y delantera Houston Dash de la National Women’s Soccer League (NWSL).

Es así que Claudia estableció diferentes lazos importantes en su carrera y tomó la dirección hacia un camino triunfal. En el 2018, una llamada —bastante esperada— llegó a su hogar y todo cambió para ella al ser convocada por el equipo mayor de Perú para la Copa América Femenina de ese año.

“Un asesor de la profesora Marta Tejedor [ex técnica del combinado nacional] contactó a mi mamá. Me sentí demasiado feliz cuando me dieron la noticia, porque se tomaron el tiempo de seguirme y llamarme”, recordó con alegría cuando fue entrevistada por El Comercio.

En el certamen, que se desarrolló en Chile, Cagnina disputó cuatro partidos con la camiseta nacional. En su espalda, brillaba el número ‘6′. Tenía solo 20 años y ya daba muestras de lo mucho que puede aportar a la selección.

Claudia [número 6] en la Copa América de Chile. (Foto: FPF)

Al siguiente año, se disputaron los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Claudia —como era de esperarse— buscó estar presente en esta cita importante, pero se interpusieron trabas en su camino. T enía que cursar su último ciclo de estudios universitarios en Estados Unidos para graduarse. Por esa razón que no pudo asistir al microciclo de mayo de aquel año y luego no volvió a ser convocada.

“Claro que me hubiera encantado jugar los Panamericanos, pero fue algo que escapó de mis manos. Ya volveré”, anunció. Y volverá este 2022, con las energías recargadas y la gran experiencia de haber disputado la Champions League.

Un dato no menos importante es que Claudia tiene una hermana llamada Grace, que también es considerada en la selección femenina del Perú. “Tiene una hermana que juega en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA D1). Se llama Grace y es defensa”, detalla César López, dueño del portal web ‘Futbolistas peruanas en el extranjero’, que desde el 2014 se centra en la búsqueda de jugadoras de ascendencia peruana regadas por el mundo.

La pionera

Después de la Copa América 2018, Claudia Cagnina se quedó un tiempo más en el club de su universidad para luego emprender una aventura especial en Europa. En julio del 2019, fichó por el FF Lugano 1976 de Suiza y con ese club pudo hacer historia: se convirtió en la primera futbolista peruana en disputar la Champions League.

Antes, Andrea Torrison —peruana nacida en Suecia— fue inscrita para jugar el certamen más importante a nivel de clubes en el ‘Viejo Continente’ una temporada anterior, pero no sumó ningún minuto en cancha. Sí lo hizo Cagnina, que ingresó a los 55 minutos de un complicadísimo duelo contra el Manchester City en la ida de los dieciseisavos de final, que finalmente terminó 7-1 a favor de las ‘citizens’.

“Me sentí orgullosa de ser la primera peruana en jugar una Champions League Femenina. En la televisión me llamaron pionera. No lo podía creer”, contó emocionada hace tres años.

Desde entonces, Claudia ha seguido trasladando su talento por toda Europa. En el 2020, fue fichada por el UPC Tavagnacco de Italia, donde no pudo mostrarse mucho debido a la pandemia. Después pasó por el Keflavik (Islandia), Zaragoza CFF (España), HPS Naiset (Finlandia) y actualmente juega en el Sandvikens IF (Suecia).

“Estuvo en Suiza, Italia, Islandia, España y Finlandia. En Islandia logró el ascenso a la primera división con el Keflavik. Tiene pasaporte italiano y no ocupa plaza de extranjera en ninguna liga de los países de la Unión Europea”, recalca César López.

“Es titular, lleva dos goles. Va muy bien. Vamos a ver si sigue la próxima temporada en ese equipo o quizá otro la contrate”, complementa Alonso Contreras sobre el presente de la representante nacional en el fútbol sueco.

Las virtudes de Claudia y su reto en selección

Desde sus inicios, Claudia Cagnina se ha forjado como volante. Ha experimentado con diferentes funciones en el mediocampo, tanto en los clubes por los que ha jugado como en la selección peruana. De hecho, por la ‘Blanquirroja’ ha desempeñado una posición más defensiva que la habitual.

“Puede jugar en la primera línea de volantes. Es mixta, o sea es ‘8′ y juega al lado de la volante de contención. También puede jugar como interior y en España disputó muchos partidos detrás de las delanteras”, resalta César López.

“Sabe leer el juego, suelta bien el balón, marca muy bien. Es veloz para la competición en Sudamérica. Creo que le falta un poco más de explosividad en piques cortos. Y también es muy buena en el juego aéreo”, analiza por su parte Alonso Contreras.

En su primera Copa América , Claudia tenía 20 años. Ahora, con cuatro años más, llevará consigo a la edición 2022 del torneo toda la experiencia que ha sumado en Europa, con el sueño de Champions cumplido en el camino.

“Tiene toda la experiencia, es una jugadora veterana. Sabe mantener las emociones del juego por más que esté en un ambiente de mucho estrés. Eso le va a ayudar mucho a la selección”, asegura Alonso Contreras.

En noviembre del 2021, la selección femenina disputó dos encuentros amistosos contra su similar de Paraguay y Cagnina se hizo presente en el primero de ellos, que culminó en empate (1-1). Lastimosamente, fue expulsada en ese partido por doble amarilla.

Sea como fuere, Claudia Cagnina sigue preparándose duramente para hacer un buen papel en la Copa América Femenina 2022, que se llevará a cabo del 8 al 30 de julio del 2022. Sin duda alguna, es una de nuestras principales cartas para ese torneo, donde no solo se disputará la gloria, sino también tres cupos directos y dos repechajes para la Copa del Mundo Femenina 2023. El sueño de clasificar por primera vez en la historia al Mundial de la categoría la comparten ella, sus compañeras y millones de peruanos detrás de su participación.